В приложении "Резерв+" пользователи массово получили уведомления о штрафах за нарушение правил военного учета. Причем он приходит даже тем, кто данные на самом деле обновил либо уже заплатил штраф за необновление данных до того, как така возможность появилась в "Резерв+". При том, что сегодня, как говорят юристы, день, когда истекает предусмотренный законодательством срок давности для выставления штрафов за необновление данных.

После того как 11 июля в приложении появился новый функционал, связанный с оплатой штрафов, многие пользователи увидели, что они должны уплатить 17000 гривен штрафа за несвоевременное обновление данных.

Речь идет о том, что следовало обновить данные до 16 июля 2024 года. И теперь многие видят в своих приложениях уведомление о штрафе и сообщение, что если оплатить онлайн в течение 20 дней, то штраф снизится в 2 раза - до 8500 грн.

При этом если запросить расширенные данные из реестра о причине штрафа, отображается, что постановление составлено ТЦК с 12 по 15 июля 2025 года по статье 210-1 Кодекса об админнарушениях - то есть нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По сути рассылка этих сообщений означает, что "Резерв+" предлагает человеку добровольно признать вину в том, что он не вовремя обновил данные и согласиться на штраф. По логике работы приложения своевременным обновление данных считается с момента старта работы самого "Резерв+" (параллельно с началом работы закона о мобилизации - с 16 мая 2024 года) до 16 июля 2024 года.

Как отмечает адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook, если человек согласится со штрафом, он автоматически признает, что он не обновил данные вовремя - то есть до 16 июля 2024 года.

"Например, если вы не явились по повестке - это другое нарушение и "Резерв+" вам ничем не поможет. "Резерв+" этот функционал может помочь тем, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года, и кто хочет признать это нарушением. У нас есть сроки привлечения к ответственности за административные правонарушения - 1 год. Этот срок истекает 16 июля (то есть - сегодня - Ред.). И после 16 июля ТЦК и СП уже не могут составлять постановления о привлечении к ответственности за несвоевременное обновление данных. Поэтому сейчас идет спешка - бегом принять максимальное количество постановлений и собрать штрафы", - рассказала адвокат.

При этом адвокат отмечает, что крайне маловероятно, что ТЦК и СП действительно выносили подобные постановления о штрафах настолько массово в течение двух-трех последних дней. А значит эти штрафы могут быть попыткой технически "узаконить" в "Резерв+" сам механизм штрафовать нарушителей.

"Но с юридической точки зрения, это грубое нарушение законодательства", - считает адвокат.

Интересно, что уведомление о нарушениях получили те, кто уточнял свои данные вовремя, а также те, кто ранее уже заплатил штраф, после чего обновил данные. Такие категории военнообязанных массово стали обращаться в ТЦК с вопросом по штрафу.

Например, блогер Антон Сененко на своей странице в Facebook пишет, что его опыт посещения Голосеевского ТЦК и СП в Киеве показывает, что ждать приема можно неделями.

"Часы приема - это величина сугубо приблизительная, а дни приема могут быть отменены просто потому что. Прямо сейчас, в этот момент в ТЦК приехали сотни мужчин с таким же статусом, как у меня. Просто уточнить, что штрафа нет. Проверить. Убедитесь. Я только что там был и это лютая жесть. Там коллапс", - пишет он.

Получившие сообщения о штрафах массово жалуются в соцсетях, что даже если удалось дойти до ТЦК (уже не говоря о том, что в последние дни военкоматы массово "переехали" на другие адреса), в самих ТЦК "вообще не видят этот штраф, потому что они его не выставляли, постановление не составляли".

Екатерина Черногоренко, замминистра обороны, на вопросы пользователей об этих штрафах отвечает, что "похоже, что информации об уточнении ваших данных нет в реестре "Оберег". Обратитесь в ТЦК с этим вопросом. Если вы действительно уточнили данные вовремя, не нужно подавать заявление (о признании человеком нарушения. - Ред.) и платить штраф", - пишет Черногоренко.