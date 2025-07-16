Анализируем итоги 1239-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на трех участках около границы Днепропетровской области, сообщает Deep State.

Россияне сделали резкий рывок по трассе на Искру, а также заняли позиции к западу от Федоровки.

Под Покровском россияне обходят Удачное, приближаясь сразу к Молодецкому. Продвижений на этом участке у них не было довольно давно.

Он опасен для ВСУ тем, что приближает армию РФ к обходу Покровска с запада, и бои здесь по этой причине были наиболее ожесточенными.

Паблик заявляет, что командиры ВСУ докладывают неправдивую информацию о ситуации на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где россияне активно продвигаются, занимая лесопосадки, сёла и позиции.

"Значительной составляющей успеха врага остаётся ложь с мест в докладах о реальном положении дел, что мешает адекватно оценивать риски и реагировать на изменения обстановки на высшем уровне. И это огромная проблема, которая несёт за собой катастрофические последствия", - пишет паблик.

На данный момент весь участок от Алексеевки до Новополя находится под давлением РФ. Активной остаётся ситуация в районе посёлка Дачное Днепропетровской области, куда россияне постоянно пробираются с целью закрепиться, ВСУ предпринимают усилия, чтоб это им не удалось. Также напряжённая ситуация в Ялте у админграницы, через которую также пытается прорваться РФ.

"Хаотическая ситуация" наблюдается на участке Новохатское–Поддубное–Мирное–Перебудова–Комар–Фёдоровка–Воскресенка. Паблик отмечает, что это очень сложный участок, который анализировать сложнее всего.

Также россияне расширили свой плацдарм в районе Мелового Харьковской области.

В Запорожской области российские силы продолжают давление на Малиновку, пытаясь полностью захватить село.

По словам украинских бойцов, которых цитирует Deep State, атаки предпринимались многократно, пехота проникла в населенный пункт, пользуясь численным превосходством.

Основной натиск идет по линии обороны подразделения территориальной обороны. По оценкам бойцов, РФ имеет значительное преимущество не только в живой силе, но и в вооружении. Оборону удерживают всеми доступными средствами, но без подкреплений удержать Малиновку будет сложно. Кроме того, рельеф местности и особенности линии боевого соприкосновения вынуждают растягивать позиции, что требует дополнительных ресурсов и людей.

РФ ночью нанесла удары "Шахедами" по Кривому Рогу, Харькову и Винницкой области.

В Кривом Роге, по словам властей, была наиболее массовая атака за всю войну. Кроме беспилотников, по городу попал "Искандер". Разрушен объект энергетики.

В Виннице атакованы два предприятия. Пожар на одном из них был такой, что бушевал весь день и вызвал масштабное загрязнение атмосферы.

Польское правительство заявило, что дроны атаковали польский завод "Барлинек". В сети сообщается, что он занимается изготовлением паркетов.

В Харькове под удар попало неназванное предприятие. При этом газета Bild напечатале фото горящего здания с колоннами, заявляя, что разбомбили управление предприятия по производству и ремонту самолетов и вертолетов. Под это описание подходит Харьковский авиазавод, но поражение предприятия не подтверждалось.

Трамп и дальнобой

Вчера Дональд Трамп лично опроверг публикации многих западных СМИ о том, что он согласился на дальнобойные удары по Украине.

"Нет, мы не собираемся этого делать", — заявил он, отвечая на вопрос о поставках новых дальнобойных ракет Украине. Трамп уточнил, что поставляются пока только ракеты для Patriot, которые уже начали поступать Киеву.

Отдельно президент США оговорил, что не планирует поставок ракет JASSM, способных преодолевать до 800 км (то есть, долететь до Москвы). Говоря о Москве, Трамп сказал, что Зеленский не должен пытаться атаковать российскую столицу.

То есть, Трамп, реагируя на статьи в медиа, где допускается возможность поставок дальнобоя, счел нужным их официально опровергнуть. Что это означает?

Может быть две версии.

Первая - Трамп действительно не хочет поставлять дальнобойные ракеты Украине, опасаясь эскалации в отношениях с Россией, вплоть до угрозы прямого ядерного столкновения.

Вторая - Трамп уже принял решение поставлять ракеты, но хочет сделать это скрытно. Поставки будет "замаскированы" под производство украинских ракет. Ранее такая же версия ходила и по поводу поставок немецких Таурусов. Хотя, понятно, что после ударов или немецкими, или американскими ракетами по РФ, пусть и "переименованными" в украинские, их реальное происхождение будет легко обнаружить. То есть, особой скрытности обеспечить не удастся.

На самом деле вопрос о поставках дальнобоя сейчас один из ключевых. Сами по себе на ход боевых действий на фронте эти ракеты не окажут сильного влияния (хоть и могут нанести существенные потери РФ), также как осенью 2022 года массированные ракетные удары РФ по Украине не остановили наступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

Однако важность этого фактора в другом - он может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны ещё до истечения срока 50-дневного ультиматума Трампа. Как минимум, поставки дальнобойных ракет с ударами по РФ окончательно втянут нынешнего президента США в войну в Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа".

Собственно, этим, вероятно, и объясняются последние "смягчающие" заявления Трампа с опровержениями по дальнобою, которые звучали вчера.

В то же время и в самих Штатах, и в Европе есть немало сил, которые стремятся убедить Трампа предоставить Украине ракеты максимальной дальности, сняв по ним все ограничения. В том числе, чтоб обнулить даже теоретическую возможность каких-либо компромиссов США с РФ и не дать Штатам "отойти в сторону" от войны.

Подобные стремления есть, естественно, и у Киева. Вчера большой резонанс вызвало заявление известного украинского публициста Виталия Портникова, которое мы уже цитировали.

Он признал, что передача США дальнобойных ракет ВСУ с последующим ударом по Москве может привести к ядерному удару России по Украине и даже к Третьей мировой войне. Но видит в этом и позитив: "в случае ядерного удара по Украине Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнется Третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет. И да, Третья мировая война – один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Ибо в глобальном огне легче выжить на периферии".

Очевидно, что логика его заявлений предельно странная. Так как если нынешняя война в Украине перерастет в Третью мировую, то Украина будет в ней не периферией, а эпицентром. Что может привести к полному уничтожению страны (с учетом вероятности использования ядерного оружия). Причем вне зависимости от того, чем война закончится в мировом масштабе. Не говоря уже о том, что даже после ядерного удара по Украине далеко не факт, что Трамп и НАТО решат вступить в войну с РФ. А если не решат, то украинцы окажутся один на один с ядерной Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но, тем не менее, мысли, подобные тем, что высказал Портников, распространены в Киеве и в определенных кругах на Западе. И их сейчас активно пытаются транслировать и Трампу.

В то же время, пока неясно, когда вообще заработает схема Трампа "НАТО покупает оружие у США, а затем передает Украине".

Переговоры о поставках Украине оружия идут "вяло" - все еще нет договоенности, кто и что передаст, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, европейцы впервые узнали о планах Трампа предложить им отправить свое оружие в Украину и купить взамен оружие у США прямо во время выступления президента США.

Осталось самое сложное — договориться, кто откажется от своих систем, включая Patriot, для передаче их Украине, поскольку Трамп представил лишь рамочный, а не конкретный план.

Пока восемь стран согласились участвовать - Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. Италия, Франция, Чехия отказались. Франция, хотя и выступает наиболее активным сторонником Украины, давно является противником закупок оружия из США, пишет газета Politico. Париж имеет собственную развитую военную промышленность и лоббирует, чтобы Европа инвестировала во внутренние (то есть, и французские) производственные мощности.

Оппонирует этой позиции Германия, которая, как пишет Politico, является главным сторонником закупок оружия в США - чтобы оно быстрее попадало на фронт в Украине с европейских складов.

При этом, напомним, схема Трампа предполагает не реэкспорт американского оружия. А сперва Европа и Канада передают Киеву то, что есть у нее на складах. А затем заключает контракты на покупку аналогичного вооружения у Штатов.

Уже по этому описанию понятно, что резкого роста поставок вооружений Украине эта схема не сулит - поскольку готового оружия на скадах у Европы не так много, как у Вашингтона (который, к слову, тоже заявлял о дефиците). Да и неизвестно, в какие сроки и за какие суммы США компенсируют Европе отправленное в Киев оружие. Германия уже заявляла, что отправка первого "Пэтриота" в Украину займет месяцы.

Иными словами, есть все предпосылки, что всерьез "схема Трампа" может заработать не раньше, чем истекут отведенные Белым домом 50 дней на установление мира в Украине. Что, как уже заявляли многие критики Трампа, по факту дает России "фору" в боевых действиях без какого-либо существенного усиления поддержки Украины.

Военные аналитики полагают, что Россия за 50 дней, отведенных ей Трампом, может пойти в массированное наступление на фронте с применением бронетехники. Об этом заявил Би-би-си украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

Он отметил, что в последние месяцы россияне почти не используют бронетехнику, атакуя ВСУ пешком, на мотоциклах и баги. "Здесь вопрос может быть в том, что они накапливают их, чтобы прорвать фронт… У меня создается такое впечатление, что россияне собрали для этого 100-120 тыс. человек и определенное количество танков", — говорит Жирохов.

По его мнению, неожиданный бронетанковый удар в ближайшие полтора месяца параллельно с отвлекающей дополнительной атакой на другом участке фронта может дать Кремлю шанс прорвать линии обороны ВСУ. На этом может закончиться большое наступление РФ, которое началось еще осенью 2023 года.

Ранее издание Axios сообщало, что Путин в ходе последнего разговора с Трампом сказал ему о намерении пойти в большое наступление в ближайшие 60 дней. Отметим, что этот разговор состоялся 3 июля. 14 июля - то есть, через 11 дней - Трамп дал Путину 50 дней. Что фактически совпадает с информацией Axios о 60 днях, в которые Россия готовится якобы пойти в масштабное наступление.

Реален ли этот сценарий и в чью пользу обернутся 50 дней Трампа - мы анализировали в отдельном материале.

Отставка Кабмина

Верховная Рада сегодня поддержала отставку Кабмина. Теперь премьер Шмыгаль и все министры получили приставки и.о.

Ожидается, что завтра Шмыгаль будет назначен министром обороны, а кресло премьера займет вице-премьер Юлия Свириденко.

По данным нардепа Ярослава Железняка, нынешний глава минобороны Рустем Умеров уезжает послом в США. Глава Минстратпрома Герман Сметанин теряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны.

Минэкономики соединят с Минагрополитики и Минэкологии в Министерство ресурсов, которое возглавит Алексей Соболев - заместитель Свириденко. Министр агрополитики Виталий Коваль теряет должность. Ему предлагают вернуться на пост главы Фонда госимущества.

Минюст возглавит Герман Галущенко, ныне работающий в Минэнерго. Вместо него назначат Светлану Гринчук, ныне работающую в Минэкологии.

Михаил Федоров станет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации. Вице-премьер по восстановлению - Алексей Кулеба.

Игоря Клименко, возможно, повысят до вице-премьера по безопасности, но точно оставят на должности главы МВД.

Ольга Стефанишина теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уезжает послом в Евросоюз. Вместо нее новый вице-премьер по евроинтеграции - Тарас Качка, ныне работающий замглавы Минэкономики.

Главу Минединства Алексея Чернышова, который проходит по уголовному делу, увольняют, а его министерство, созданное только в прошлом году, объединят с другим ведомством.

Министерство Кабмина ликвидируют, Олега Немчинова уволят. Матвей Бедный сохранит должность министра спорта. Министром соцполитики вместо Оксаны Жолнович станет Денис Улютин - замминистра финансов. Наталья Калмыкова сохраняет должность министра по делам ветеранов.

Министр образования Оксен Лисовой и министр здравоохранения Виктор Ляшко сохранят должность, хотя ходили слухи об их отставке. Глава Минфина Сергей Марченко и глава МИД Андрей Сибига также сохранят должности.

Глава Минкульта Николай Точицкий уезжает послом в Страсбург. Сменщика пока нет, есть слухи о Веронике Селеге.

Вообще сегодняшняя отставка правительства Дениса Шмыгаля и завтрашнее назначение нового правительства во главе с Юлией Свириденко может войти в историю как самая "ничего не меняющая" смена Кабмина в истории Украины.

Даже во времена, когда Украина была президентско-парламентской республикой (в 1996-2004 годах) отставки и назначения премьеров были эпохальными событиями с серьезными последствиями: отставка Лазаренко и назначение Пустовойтенко в 1997 году, назначение Ющенко в 1999 году, отставка Ющенко в 2001 году, назначение Януковича в 2003 году. Чего уж говорить о смене правительства после политреформы 2004 года, когда Кабмин начал формировать парламент. Тогда каждая смена правительства приводила к тектоническим сдвигам. Большое значение для баланса между различными кланами во врасти имели и смены правительства после Майдана 2014 года. Даже отставка Кабмина Гончарука в 2020 году и замена его на Шмыгаля, хоть и осуществлялась в виде перемен внутри одной команды Зеленского, все ж таки знаменовала определенное изменение курса страны (подробно мы об этом мы писали здесь).

Нынешняя смена правительства в глобальных политических раскладах почти не имеет значения, так как никак курс государственной политики не меняет. Одних исполнителей воли Банковой поменяют на других. В связи с чем в парламенте часто вспоминают в последние дни известный анекдот про перестановки кроватей в борделе.

Впрочем, само по себе то, что изменение правительства (по Конституции это орган, имеющий даже большие полномочия, чем президент) ничего в стране не меняет, крайне показательно с точки зрения произошедших за последние годы перемен. Зеленский и Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, превратив и парламент, и Кабмин лишь в инструменты своей политики, почти полностью лишив их субъектности. Как бы подчеркивая это, Зеленский лично предложил Свириденко занять пост премьера, хотя по Конституции кандидатуру главы правительства подает парламентская коалиция, а президент лишь вносит ее на голосование в парламент.

Поэтому значение смена правительства имеет лишь с точки зрения сугубо внутриаппаратных раскладов.

Первое - усиление позиций Ермака, который получил полностью подконтрольного себе премьера. Шмыгаль старался поддерживать баланс отношений как с Ермаком, так и с его конкурентами во власти. В первую очередь с главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. Из-за стараний последнего снять Шмыгаля Офис не мог целый год. Но, в конце концов, Ермак ситуацию "передавил". Как говорят источники, близкие к Банковой, немалую роль в этом сыграло то, что Шмыгаль несколько раз проявил колебания, когда ему поручили выполнить "стремные" задачи. "Речь шла о согласовании санкций СНБО и о сырьевой сделке со Штатами. Шмыгаль им не противился, но чисто по-бюрократически пытался "соскользнуть" с темы, которую посчитал "стремной". Свириденко же взяла под козырек и все подписала. В том числе и сырьевую сделку, и до сих пор не обнародованные приложения к ней. Хотя за эту подпись, в перспективе, если власть поменяется, к ней могут быть очень серьезные вопросы. Поэтому в глазах Зеленского Свириденко смотрелась выигрышно и, в конце концов, президент согласился поставить ее премьером", - говорит источник.

Второе - судьба самого Шмыгаля. Его назначат на должность министра обороны вместо отправляемого послом в Штаты Умерова. "Министр обороны в нынешних раскладах внутри власти - это расстрельная должность. Он фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты. Но именно на министра падают обвинения в коррупции, в плохой защите городов от дронов и проблемам с закупкой оружия и укреплениями на фронта. Поэтому то, что под "цугундер" решили подвести именно Шмыгаля, показывает, что на Банковой не питают к нему особой симпатий. И далеко не очевидно, что его будут в случае чего прикрывать как Резникова или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова", - говорит источник в правительстве.

Третье - если подтвердятся слухи, что нынешнего "цифрового" министра Михаила Федорова назначат первым вице-премьером, то это может означать для него ступеньку для дальнейшего, возможно значительного, карьерного взлета. Прежде всего это очевидный преемник для Свириденко на посту премьера, если ее Зеленский решит убрать. При том что отношения Федорова и Ермака довольно непростые. И, скорее всего, это найдет отражение и в отношениях между будущим премьером и ее первым замом. Более того, Федорова, как наиболее популярного и узнаваемого члена правительства, уже давно называют потенциальным "первым номером" в списке партии Зеленского на будущих выборах в парламент. Хотя последний момент в условиях продолжающейся войны пока можно вынести за скобки - предвыборные расклады сейчас не играют серьезной роли при принятии решений во власти.

Подробнее о том, почему и как в Украине хотят поменять правительство, мы анализировали здесь.

Новое обострение в Сирии

Войска нового главы Сирии Джулани пытаются ликвидировать автономию друзов на юге страны - что перерастает уже в прямой конфликт Израиля и Дамаска. Израильская армия бьет по наступающим правительственным отрядам и нанесла удар по Генштабу сирийской армии.

Обострение началось несколько дней назад после того, как подконтрольные новой сирийской власти формирования атаковали друзов, которые после падения режима Асада создали на юге страны при поддержке Израиля автономное образование, фактически не подчиняющееся Дамаску.

Первоначально правительственные войска смогли войти в центр автономии друзов город Сувейду, однако вскоре друзы перешли в контрнаступление и смогли отбить его значительную часть.

Израиль поддержал друзов и нанес массированные авиаудары по силам Дамаска, которые вошли в Сувейду, а также по столице страны, где сегодня был атакован с воздуха президентский дворец, а ранее - здание генштаба. После начала воздушной кампании сирийские войска были вынуждены отступить. Сейчас заявляется о почти 250 погибших в ходе конфликта.

СМИ, критикующие новое правительство Сирии, пишут, что джихадисты и армия Джулани проводили в Сувейде массовые казни друзов и сейчас ведут неизбирательный огонь по жилым кварталам - сравнивая эти события с тем, что происходило в начале весны во время резни алавитов в провинции Латакия. Друзы обвиняют сирийские войска в зверствах и похищениях людей (аналогичные обвинения звучали, напомним, и во время резни в Латакии).

Сам Джулани назвал удары Израиля “предательской агрессией” и грубым нарушением международного права. Власти Сирии заявляют, что Израиль не только наносит удары, но и укрепляет военное присутствие в южных провинциях, включая Кунейтру и Дараа, где уже создано около десяти новых израильских баз — в том числе в буферной зоне, контролируемой ООН.

Нетаньяху пообещал друзам "уничтожить банды сирийского режима". "Мои братья, граждане Израиля друзы, ситуация в ас-Сувейде, на юго-западе Сирии, крайне серьезная. ЦАХАЛ действует, ВВС действуют, другие силы тоже действуют. Мы действуем, чтобы спасти ваших братьев-друзов и уничтожить банды режима", - заявил Нетаньяху.

Турецкие СМИ, поддерживающие Джулани, пишут, что администрация Трампа призывала Тель-Авив прекратить удары по сирийским военным. Других подтверждений этому нет. Однако ранее Трамп снял санкции с нового правительства Сирии, а его главу Джулани вычеркнул из списка террористов.

Однако пока, как видим, Израиль активно поддерживает друзов в их войне с Дамаском.

Сирийские власти направляют на юг подкрепления. В то же время, как пишут СМИ, обостряют отношения правительства с ещё одной не подконтрольной ему группой в Сирии - курдами, которые контролируют обширные территории на востоке и севере страны. Поэтому, не исключено, что там откроется и "второй фронт", что, в свою очередь, может привести уже к прямому военному вмешательству Турции, которое поддерживает нынешнее правительство в Дамаске.

Ближе к вечеру из Сирии поступили сведения о заключении перемирия между друзами и Дамаском. Но будет ли оно устойчивым - непонятно.