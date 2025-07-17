В четверг, 17 июля, в Украине идет 1240-й день войны с Россией.
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Последние новости
7.59 В Днепре ощущается запах гари после ночной российской атаки, пишут местные паблики.
Видно масштабное задымление.
7.54 Ночью под массированной атакой оказался Днепр. В городе возникло несколько пожаров, повреждены предприятия.
Погиб один человек, ещё пятеро пострадали, сообщили в ОВА.
Горело также в Днепровском районе — громко было в Солонянской и Слобожанской громадах.