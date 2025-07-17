В четверг, 17 июля, в Украине идет 1240-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

7.59 В Днепре ощущается запах гари после ночной российской атаки, пишут местные паблики.

Видно масштабное задымление.

7.54 Ночью под массированной атакой оказался Днепр. В городе возникло несколько пожаров, повреждены предприятия.

Погиб один человек, ещё пятеро пострадали, сообщили в ОВА.

Горело также в Днепровском районе — громко было в Солонянской и Слобожанской громадах.