Анализируем итоги 1240-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в районе Волчанска - у села Гатище, сообщает военный паблик Deep State.

Украинский офицер с позывным "Алекс" в связи с этим опасается, что может повториться новый прорыв РФ под Волчанском.

"Думаю, высшему командованию стоит обратить внимание на ситуацию в этом районе, чтобы потом не получилось "захода через Волчанск 2.0", ведь направление постепенно скатывается к уровню весны 2024 года (когда россияне захватили здесь плацдарм - Ред.)", - пишет он.

По словам "Алекса" ситуация здесь "продолжает оставаться стабильно тяжёлой, фронт особо не двигается, но всё может кардинально измениться в любой момент". "Есть отдельные вопросы к командованию 113-й бригады ТРО — к некоторым решениям относительно приданных им подразделений и их личного состава, а также к тому, как вообще сложилась такая обстановка на этом направлении", - пишет офицер.

Минобороны РФ заявляет о захвате Дегятрного в Харьковской области, что прямо на границе с РФ - это восточнее волчанского участка. Украина этого не подтверждала.

Также российские войска заняли новые позиции к юго-западу от Покровска - в Песчаном. Накануне они продвинулись в соседнем Удачном.

"Противник оказывает давление на Удачное с востока и юга, пытается зайти в крайние дома, подвозит пехоту на мотоциклах и прячется в посадках, несмотря на удары наших FPV-дронов. Ситуация остаётся контролируемо-тяжёлой, усиливается именно штурмовая активность врага и атаки дронов по нашей оптике.

Также продолжаются бои за Зверево — местами враг просачивается через наши позиции, буквально рассредоточен по всему селу, активно использует дроны и артиллерию, пытается закрепиться и выйти в район Первого Мая", - описывает ситуацию украинский боец с позывным "Мучной".

Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля.

Тяжелая ситуация и к северу и югу от Мирнограда.

"Противник наступает широким фронтом и будет двигаться в сторону Балагана, Московского и Промени (к юго-востоку от Мирнограда - Ред.). Возможно, россияне изменят сценарий и попытаются зайти в Мирноград с востока через водохранилище "Сенянское". Для этого им нужно укрепить фланги, например, в районе Новоэкономического, за которое до сих пор продолжаются бои.

Также враг смог закрепиться на восточных подступах к Красному Лиману (севернее Мирнограда - Ред.) — бои идут за окраины населённого пункта. Аналогично, севернее продолжаются столкновения за прилегающую посадку и балку перед шахтой [Родинской]. Такая же ситуация в районе Суворово — враг также через балку пытается выйти на окраины села. Буквально клещами вгрызается в нашу оборону, чтобы в дальнейшем продвинуться к Родинскому и Белицкому", - пишет "Мучной.

О том, что ситуация здесь критическая, сообщает и украинский военный обозреватель Богдан Мирошников. Он указывает на быстрое продвижение РФ к Родинскому - ключевому городу к северу от Покровска и Мирнограда.

"Всё произошло слишком быстро, и теперь противник фактически на окраинах города. Это уже создаёт серьёзные проблемы для обороны всей Покровско-Мирноградской агломерации. А если учитывать, что враг уже находится на подступах к Новоэкономическому, то ситуацию можно описать как критическую", - считает Мирошников.

Также Мирошников пишет, что "противник продвигается буквально повсюду", и россияне владеют инициативой на фронте, "переключаясь" между основными участками наступления, а "мы лишь реагируем, и то постфактум".

"Сначала они наступали на Торецком направлении — там их удалось приостановить. Потом была Сумщина — там тоже удалось сдержать натиск. А теперь, как и летом-осенью 2024 года, враг снова сосредоточил основные усилия на Покровском направлении. Во всех этих действиях — от Торецкого направления до Покровского, Сумщины и Харьковщины — мы постоянно перебрасывали силы туда-сюда. А фронт всё равно "прорывался" дальше", - считает обозреватель.

Минобороны РФ заявило сегодня о захвате Каменского в Запорожской области.

Это кратчайшее направление на Запорожье. Украина его потерю не подтверждала, на карте Deep State село почти полностью указано в серой зоне или под контролем РФ. При этом ранее паблик сообщал, что российские войска продвинулись в этом селе.

Экс-советник мэра Мариуполя Андрющенко вчера заявил, что россияне готовят полноценное наступление на Запорожском направлении. По его словам, РФ подтягивает резервы, которые находились возле моря, непосредственно к линии фронта, и это является первой фазой наступления, которое может произойти во второй половине июля.

CNN также пишет, что РФ в ближайшие недели или даже дни пойдет в масштабное наступление с использованием 160 тыс. военных.

Предоставленные Трампом 50 дней дают ей возможность воспользоваться достижениями последних недель, "которые, по мнению аналитиков, все больше ставят под угрозу ключевые украинские опорные пункты на востоке страны".

"Считается, что Россия находится в нескольких днях или неделях от начала усиленной летней наступательной операции, возможно, с использованием 160 000 военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, сосредоточиваются вблизи линии фронта", - пишет издание.

По его оценке, ключевым городам на данный момент являются Покровск, Константиновка и Купянск, и везде РФ оказывает давление и медленно, но продвигается.

Ранее издание Axios сообщало, что Путин сказал Трампу о намерении пойти в большое наступление в ближайшие 60 дней. Синхронно с этим Трамп дал примерно такой же срок России, чтобы заключить соглашение по Украине. При этом стоит отметить, что сама Москва никак этих сроков не комментировала, как и слухов о своем "новом наступлении".

К обстрелам. Ночью россияне нанесли удары "Шахедами" по Днепру - были прилеты по промышленным предприятиям. В городе было масштабное задымление, есть погибший.

Всего этой ночью по Украине зафиксировано 23 прилета ударных дронов в пяти локациях. Основное направление ударов — Днепропетровская область.

Также днем были удары "Шахедов" по админзданию в Кривом Роге и объекту инфраструктуры в Каневе. Российские паблики писали, что в обоих городах были атакованы ТЦК, но подтверждений этому не было.

При этом по Киеву уже шестой день - с 12 июля - ничего не летит, нет ни дронов, ни ракет. Это связывают с визитом в столицу спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Правда вчера вечером, по данным СМИ, Келлог уже уехал из Киева. Поэтому не исключено, что Киев с ближайшей ночи снова окажется под ударом.

В Украине сменилось правительство

Сегодня Рада назначила новым премьер-министром Юлию Свириденко. После чего она представила список кандидатур новых министров и вице-премьеров (большинство из которых перекочевали из старого Кабмина на те же или какие-то другие должности).

Их уже утвердил парламент - как и министров, внесенных по квоте Зеленского. Вот полный состав нового правительства:

Михаил Федоров — вице-премьер и министр цифровой трансформации

Алексей Кулеба — вице-премьер и министр восстановления

Тарас Качка — вице-премьер по вопросам европейской интеграции

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта

Герман Галущенко — министр юстиции

Светлана Гринчук — министр энергетики

Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов

Игорь Клименко — министр внутренних дел

Оксен Лисовой — министр образования и науки

Виктор Ляшко — министр здравоохранения

Сергей Марченко — министр финансов

Алексей Соболев — министр экономики, экологии и сельского хозяйства

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины

Андрей Сибига - глава МИД

Денис Шмыгаль - министр обороны

Министерство культуры пока остается единственным пустующим в новом составе Кабмина. В представлении премьера Свириденко нет кандидата на эту должность. Хотя министр Точицкий вчера был уволен со всеми остальными и уже написал прощальный пост.

Однако до избрания нового министра он будет исполняющим обязанности главы Минкульта. По слухам, после этого он станет новым постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Нардеп Железняк пишет, что нового кандидата пока не удалось найти и называет единственную возможную фамилию - Вероника Селега - гендиректора креативного агентства Bickerstaff.345, руководителя директората гуманитарной политики Офиса президента, основательницы школы риторики и коммуникации "Аристотель".

Неожиданным образом повернулась интрига с заменой посла Украины в США.

Еще до вчерашнего дня предполагалось, что его место займет уходящий министр обороны Рустем Умеров. Однако сегодня Зеленский заявил, что рассматривает на этот пост бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Он назначил ее "специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки". И пояснил, что этот статус у Стефанишиной будет до тех пор, пока Штаты не согласуют ее кандидатуру на должность посла (то есть, этого пока не произошло).

Почему в последний момент произошла такая рокировка - есть две версии.

Первую запустила сама Банковая через близкие медиа и телеграм-каналы. По ней Умерова решили оставить в Украине как эффективного руководителя переговорной группы с РФ - в случае назначения послом в Штатах он бы не смог исполнять эту функцию. К слову то, что вообще эта версия была запущена Офисом президента показывает, что Киев все ж не отказался полностью от идеи продолжения переговоров с Россией.

При этом нардеп Ярослав Железняк полагает, что реальная причина в том, что кандидатуру Умерова не согласовали в США.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в этой связи выдвинул версию, что Умеров имеет паспорт США, что, с точки зрения американских законов, не позволяет ему представлять другую страну в Штатах. Отметим, что подтверждений американского гражданства Умерова нет - хотя его семья действительно уже давно проживает в США практически в полном составе.

Также решение заменить Умерова Стефанишиной совпало с тем, что вице-премьер фигурирует в уголовном деле по незаконному лоббированию через АРМА - благодаря чему компании, вероятно, связанные с мужем Стефанишиной получили в управление ценные активы.

Существование дела вчера подтвердили в НАБУ и САП - уточнив, что подозреваемые пока не установлены. Поэтому, по одной из версий Стефанишину отправляют в Штаты, чтоб вывести из под угрозы уголовного преследования. Впрочем, тут нужно отметить, что Стефанишыина и без того уже является обвиняемой по другому коррупционном делу, которое уже слушается в суде. То есть Банковая отправляет послом в США чиновника с несколькими уголовными делами за спиной. Насколько это понравится Белому дому - вопрос открытый.

Детальнее о сути перестановок в Кабмине мы писали здесь.

Оружие для Украины

Продолжаются обсуждения того, как скоро Киев начнет получать оружие по "схеме Трампа" - когда Европа отдает Киеву свое вооружение, а потом закупает у США аналогичное в приоритетном порядке.

Германия пока не подтверждает заявление Штатов о том, что первые системы Patriot уже направляются из ФРГ в Украину. “Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом ничего не известно”, – заявил представитель минобороны ФРГ, которого цитирует швейцарское радио.

Он также сообщил, что в понедельник состоится виртуальная конференция стран, поддерживающих Украину (в формате "Рамштайн"). По его словам, цель встречи – найти решения по этим вопросам, чтобы затем передать Украине системы Patriot.

При этом вчера западные журналисты писали, что такая встреча собирается на среду.

В НАТО заявляют, что готовятся отправить Украине дополнительны Patriot "как можно скорее". Германия ранее говорила, что первая установка попадет в Украину через несколько месяцев.

Кроме того, западные СМИ продолжают намекать, что могут быть поствки и других типов оружия. AP со ссылкой на источники пишет, что США "изучают" запрашиваемый Украиной перечень вооружений.

Это примерно такой же список, как и 3,5 года назад в начале войны: средства ПВО, такие как Patriot и Advanced Precision Kill Weapon Systems, ракеты большой дальности ATACMS, ракеты класса "земля-воздух" малой и средней дальности, известные как NASAM, а также различные артиллерийские системы.

При этом ранее Трамп отвергал идею предоставления Киеву дальнобойных ракет. Скептически к этому относятся и эксперты. Австрийский военный эксперт Густав Грессель считает, что США не дадут Украине JASSM и "Томагавки".

"США продают только системы малой дальности, поэтому все слухи о JASSM или Tomahawk - полная ерунда. Речь идет, в первую очередь, о боеприпасах для систем, к которым европейцы не могут производить собственные. Это ЗРК Patriot и, конечно, системы HIMARS", - считает эксперт Национальной академии обороны в Вене.

Что касается "Пэтриотов", он считает, что могут быть переданы старые американские батареи или списанные израильские батареи. При этом работать они должны в связке с IRIS-T и NASAMS, поскольку поле зрения их радара составляет только 120°.

В России сегодня прокомментировали слухи о вероятной отправке Украине немецких ракет "Таурус" (хотя власти Германии такие намерения опровергают).

Москва заявила, что считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о Германии.

Она также допустила, что Берлин может передать Украине такие ракеты "под другой вывеской".

"По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планировании осуществления боевых операций против нашей страны в случае применения упомянутых "Таурусов" или их модификацией под другими вывесками. Это неважно. Со всеми вытекающими из этого последствиями. А в ноябре, помните, 24 года президента России, Владимир Путин, четко обозначил российскую позицию по поводу решения запных стран дать Киеву зеленый свет на использование дальнобойных систем для ударов в глубь территории России. Эта позиция остается неизменной. Россия считает себя вправе применять своё оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять своё оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - сказала она.

Отметим, что Германия сегодня подписала договор о военном сотрудничестве с Британией - одной из двух ядерных стран Европы. Мы уже писали о том, что отсутствие ядерного статуса - один из ключевых ограничителей для Берлина при поставке ракет "Таурус" Украине. Хотя на данный момент нет данных, что Лондон предоставил некие подобные гарантии по договору с Германией.

В том, поставит ли Германия Украине "Таурусы", мы разбирались здесь.

Обмен тел и переговоры

Россия и Украина провели сегодня обмен телами военных - Москва отдала тысячу погибших, Киев 19.

Напомним, ранее Путин говорил, что Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел украинских солдат. Видимо, сейчас начался этот этап. И, судя по предыдущим примерам, такие обменя происходят в довольно короткий промежуток времени.

Ранее неоднократно заявлялось, что после всех обменов должен состояться третий раунд переговоров в Стамбуле. Спикер Путина Песков и сегодня заявил, что дату новой встречи делегаций Украины и РФ можно будет согласовать после завершения обмена телами.

Песков добавил, что Россия в ходе третьего раунда планирует обсудить с Украиной проекты мирных меморандумов, которыми стороны обменялись накануне.

"Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. Речь идет о прямых переговорах, которые проводятся при посреднических усилиях США", - заявил спикер Кремля.

При этом пока неизвестно, начнутся ли эти переговоры до истечения 50 дней, которые Трамп дал для урегулирования войны. Либо же сперва пройдут некие события на фронте, где Россия попытается резко повернуть ситуацию в свою пользу.

О таком развитии событий много пишут западные СМИ - что РФ планирует в ближайшее время захватить больше территорий в Украине. Хотя Россия ничего не заявляла о том, что будет как-то менять ход боевых действий с оглядкой на "ультиматум Трампа".

При этом у Зеленского прорвалось явное недовольство 50-дневным сроком, который установил Трамп Путину для завершения войны в Украине. Он считает его слишком большим.

"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страха", - сказал Зеленский в интервью New York Post.

В чью пользу сыграют 50 дней Трампа, мы анализировали здесь.

Расстрел сержантов на полигоне ВСУ

16 июля на полигоне ВСУ в Черниговской области мобилизованный расстрелял двух сержантов.

Первым об этом сообщил народный депутат Артем Дмитрук, ссылаясь на документ, содержащий подробности инцидента.

Согласно документу, около 14:45 солдат Кошель Б.Е., курсант воинской части А3321, во время учебных стрельб схватил автомат АКМ-74, привёл его в боевое положение и открыл огонь по старшему сержанту Крышталю Д.О., главному сержанту Рекуненко О.Л. и старшему сержанту Скрипке Д.О. В результате полученных огнестрельных ранений Крышталь и Рекуненко скончались на месте, а Скрипка не пострадал — пули попали в бронежилет.

Информацию о трагедии подтвердил также экс-нардеп Игорь Мосийчук, отметив, что стрельба началась неожиданно, когда военнослужащие парами выходили на огневой рубеж. Кошель внезапно развернулся и начал стрелять инструкторам в спину, а по словам очевидцев, сделал каждому из убитых контрольные выстрелы в голову. Один из сержантов, как утверждается, увидел курсанта впервые в тот день.

Также, по информации Мосийчука, Кошель еще при доставке в часть заявлял, что не хочет служить и собирается уехать в Россию.

Мобилизованный адвокат Клим Братковский подтвердил факт расстрела и сообщил, что трагедия произошла на Гончаровском учебном полигоне. Он обратил внимание на отсутствие оружия у инструкторов во время учений и подчеркнул, что военкоматы направляют на подготовку даже людей с психическими расстройствами, включая шизофрению, что, по его мнению, могло стать причиной происшествия.

ВСУ уже официально подтвердили случившееся. Как заявило оперативное командование “Север”, стрелок задержан, ведутся следственные действия для установления мотивов.

Ранее уже сообщалось о том, что в учебных центрах ВСУ практикуется жестокое обращение инструкторов с новобранцами. Как завил заявил украинский военнослужащий Антон Черный, некоторые из инструкторов проявляют необоснованную агрессию - до стрельбы из пневматического оружия по лицу и телу. “Если человек выпил — не значит, что его надо ломать. Его наоборот надо вернуть в строй. А у нас — либо уйдет в СЗЧ, либо от тоски умрет”, - отметил он.

По его словам, 70% людей, попадающих в учебки ВСУ, впоследствии уходят в СЗЧ.

При этом значительная часть новобранцев, как говорит Черный, «выловлена» ТЦК. Он утверждает, что людей, которых отлавливают, нередко удерживают в закрытых помещениях до момента оформления.

“Мне один военный рассказал, что его поймали и закрыли в гараже — там же ели, в туалет ходили. Когда набирается группа — оформляют. Он говорит, что полиция, которая ловит, получает за это чек”, - рассказал Черный.