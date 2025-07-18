Анализируем итоги 1241-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ приблизилась к границе Днепропетровской области еще на двух участках, сообщает Deep State. Россияне резко продвинулись с Мирного к Воскресенке, а также зашли в Зеленый Гай.

При этом украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что ВСУ контратаковали в Ялте и Воскресенке, сумев установить там флаги.





Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет о "кризисе обороны ВСУ" на Новопавловском направлении.

"Если ситуация не изменится в ближайшее время, противник может выйти к рекам Волчья и Солоная на широком участке фронта — от Александрограда до Новопавловки", - пишет он.

Также россияне зашли в Яблуновку под Константиновкой, пишет Deep State.

По данным "Мучного", россияне захватили на этом же участке село Попов Яр. "Наши бойцы откатились. Противник установил контроль над селом и начал готовиться к штурму Полтавки", - написал военный.

За 7,5 месяца этого года армия РФ захватила территорию Украины размером с Люксембург, сообщает Bild. Захвачены были 2395 квадратных километров украинской территории. Площадь Люксембурга - 2586 кв. км.

За весь 2024 год было 3388 кв. км. То есть темпы в этом году пока выше прошлогодних.

Ночью был зафиксировано 18 прилетов ударных дронов по Украине. Из подтвержденных ударов - по объектам "Укрзализныци" под Павлоградом. Там погиб машинист.

Днем дроны атаковали Пятихатки в Днепропетровской области. Как пишут местные паблики, удар был по зданию ТЦК. Официально это не подтверждалось.

В Киеве же этой ночью снова не было воздушных атак. Таким образом столица уже седьмые сутки спит спокойно.

Зеленский ранее связывал это с визитом Келлога в Киев. При этом удары прекратились за два дня до его приезда. Кроме того, спецпредставитель Трампа покинул столицу еще позавчера - вечером 16 июня.

При этом в ближайшее время возможен очередной массированный удар РФ "Шахедами" по Украине, полагает военный обозреватель Александр Коваленко. Он подсчитал, что РФ за последние дни без интенсивных ударов могла накопить более 500 "лишних" дронов.

Переговоры или наступление?

Сегодня британская The Times сообщила, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября.

Пекин объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября и Путин уже принял приглашение посетить его. Китай и США были близкими союзниками во время войны, и в КНР уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу Си, Трампа и Путина в Пекине.

Японское агентства Kyodo пишет, что решение пригласить Трампа китайским руководством уже принято.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября?" — заявил Цзинь Цаньжун, один из самых известных китайских националистических комментаторов в интервью шанхайскому новостному сайту Guancha. "С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлёт миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности".

Отметим, что как раз в начале сентября истекает срок 50-дневного ультиматума, который выдвинул Трамп Путину по прекращению огня в Украине. При этом встреча будет иметь смысл, если у Трампа и Путина к тому времени будут некие совпадающие позиции по вопросу окончания войны. О чем информации пока нет.

В то же время не исключено, что Трамп будет пытаться через Китай повлиять на позицию Кремля. Причем не только угрозами стопроцентных пошлин против Китай за покупку российских энергоносителей, о чем Белый дом уже заявляет публично - но и на условиях некой сделки, которую президент США, по данным западных журналистов, пытается заключить с Пекином. Bloomberg пишет, что Трамп сейчас резко уменьшил критику в адрес Китая и пытается выйти с ним на договоренности по торговым вопросам.

Хотя вполне возможно, что договариваться будут и по более широкому спектру тем - включая Россию с Украиной.

В то же время СМИ, оппонирующие Трампу, продолжают писать о том, что он якобы предлагает Украине бить по Москве и вообще пойти в наступление на фронте.

"В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление, сообщил украинский чиновник", - пишет Washington Post со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

В этой связи стоит напомнить, что Украина и так не сидит в глухой обороне, а постоянно атакует на самых разных участках. В конце зимы шли контратаки в районе Покровска и Торецка. Весной ВСУ наступали на Теткино Курской области и на приграничные районы в Белгородской. Сейчас контратакуют на севере Сумской области. И это только самые известные случаи. В реальности их гораздо больше.

Однако проблема в том, что после прошлогоднего прорыва в Курскую область ВСУ этот успех нигде повторить более не могут и атаки украинской армии ведут либо к очень небольшому продвижению, либо вообще завершаются без него, лишь замедляя на время наступление РФ.

Причина, как мы уже писали, в особенностях нынешней войны, когда поле боя обе стороны тотально контролируют при помощи дронов. И с их помощью наносятся огромные потери наступающим подразделениям - будь то российские или украинские. Поэтому результативные атакующие действия возможны лишь, когда штурмовые части пополняются личным составом, обеспечивая накаты волна за волной. И параллельно ещё и "выносится" логистика и уничтожаются операторы БПЛА противника.

Так как у армии РФ резервов больше, то она может, хоть и медленно, но продвигаться по линии фронта, выискивая слабые места в обороне ВСУ. У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро в виду "стачивания" штурмовых отрядов. Без серьёзных успехов, но с большими потерями.

Появляются, правда, переодически слухи о том, что командование ВСУ копит стратегические резервы в тылу, чтоб повторить прошлогодний успех в Курской области на одном из участков фронта (особенно эти слухи активно распространяют российские военные паблики). Но до сих пор они не подтверждались, а все попытки наступать для украинских войск заканчивались большими потерями при небольшом результате.

В Украине часто раздается критика подобной тактики в адрес командования ВСУ. Звучат призывы уйти в стратегическую оборону, чтоб минимизировать потери личного состава. А наступательные действия отложить до момент создания крупных резервов и достижения хотя бы паритета в воздухе.

Поэтому есть сомнения в том, действительно ли Трамп призвал Зеленского перейти в наступление. Либо это выдуманная в Киеве история с целью оправдать попытки украинского командования атаковать. Мол, "сам Трамп призывает перейти в наступление!". И плюс к тому ещё и повысить боевой дух в обществе, возродив надежды на скорый перелом на фронте.

Новое амплуа Умерова и альянс против Зеленского

В Украине идет продолжение кадровых перестановок.

Бывший министр обороны Умеров стал секретарем СНБО. Зеленский поручил ему, среди прочего, "активизировать переговорный трек". "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - пишет президент.

Напомним, третий раунд переговоров должен состояться после завершения обменов телами и пленными. При этом Россия все чаще заявляет, что ждет от Украины в принципе согласия на новые переговоры. Зеленский же таким образом официально поддержал версию, что Умерова отправили в Совбез, а не послом в США, чтобы он мог продолжать вести переговоры с Россией. То есть, Киев не отбрасывает вероятность третьего тура переговоров.

При этом, напомним, также курсирует версия, что Вашингтон отказался принимать Умерова в качестве посла, поскольку тот якобы имеет американское гражданство и не может представлять другое государство. Официально информация об американском паспорте Умерова не подтверждалась - хотя вся его семья живет в США.

К другим вероятным назначениям. Источники "Страны" в новом Кабмине рассказали, что бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко может возглавить новый Госкомитет по информационной политике и стратегическим коммуникациям.

Речь идёт о ведомстве, которое будет создано после того, как у Министерства культуры заберут функцию контроля над информационной политикой. Ее передадут новому Госкомитету. Последний будет напрямую подчиняться главе правительства.

Тимошенко в начале правления Зеленского уже занимался вопросами информационной политики в Офисе президента. Затем он стал куратором проекта "Большая стройка" и оброс коррупционными скандалами. По данным СМИ, он и близкие к нему люди стали фигурантами ряда уголовных дел. По итогу Тимошенко в январе 2023 года уволился с поста заместителя главы ОП. В марте 2024 года он стал советником тогдашнего министра обороны Умерова.

Кадровые перестановки в украинской власти, а также дело Шабунина, о котором мы уже рассказывали, стали поводом для выхода новой критической статьи в адрес Зеленского в западной прессе. Его обвинили в "концентрации власти" и "авторитаризме".

Financial Times приводит мнение активистов, политиков и дипломатов, что президент использует полномочия военного времени для укрепления своей власти, а также борьбы с критиками и концентрации власти.

В качестве примера упоминаются дело главы ЦПК Шабунина, обыск у экс-министра инфраструктуры Кубракова, санкции против Порошенко, отказ назначать Цывинского главой БЭБ и назначение Свириденко премьером, поскольку она считается близкой к Ермаку.

"Антикоррупционные рейды против видных украинских деятелей и меры по оказанию поддержки лояльным ему людям на руководящих должностях привели к обвинениям в том, что правительство президента Владимира Зеленского скатывается к авторитаризм", - говорится в статье.

Также в материале упоминается мэр Киева Кличко, с которым воюет Барковая. Он заявил, что "под видом войны власть преследует тех, кто ей неудобен: политических оппонентов, местные органы власти, экспертов, журналистов и активистов".

Эта публикация - судя по всему, очередной отголосок работы альянса, который сформировали против Зеленского Порошенко и грантовые структуры, ранее близкие к Демпартии США.

О создании такого союза "Стране" сообщают источники в политических кругах и подтверждают в окружении Порошенко.

"Предварительно уже есть договоренности о создании политического объединения. Когда будут выборы, то в списке вместе с Порошенко пойдет Шабунин, а также журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам. Со стороны последних ключевой человек, участвующий в переговорах с Порошенко – это собственник "Украинской правды" Томаш Фиала. Главным объединяющим фактором является угроза со стороны Зеленского. Порошенко могут отправить в СИЗО по делу о чемоданах денег из Москвы. Против Фиалы могут ввести санкции СНБО. После поражения демократов на выборах в США и грантовики, и Порошенко поняли, что Зеленский может воспользоваться сменой власти в Вашингтоне, чтобы расправиться со всеми своими оппонентами внутри страны, что ранее не давал сделать Байден. Поэтому было решено объединить усилия для противостояния Банковой. Немалую роль играет также денежный фактор – резкое сокращение западного грантового финансирования, что ударило по многочисленных активистам и СМИ. На этом фоне Порошенко, имеющий огромный финансовый ресурс, выглядит для них очень привлекательным меценатом. В то же время у грантовиков есть и свой ресурс – контроль над рядом медиа, а главное – влияние на институт международных экспертов, которые имеют право решающего голоса при отборе судей и руководителей правоохранительных органов. И хоть создатели этой системы из Демпартии США уже отстранены от власти в Вашингтоне, сама система продолжает в Украине функционировать. Также данная среда продолжает влиять на часть НАБУ и САП", - говорит источник.

Как он заявляет, события последних месяцев – публикации против Ермака в западных СМИ, подозрение Чернышову, раскрутка скандалов вокруг Умерова и ряда других чиновников, победа в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности близкого к грантовым кругам Цывинского (в 2016 году был одним из кураторов в НАБУ дела против Манафорта) – часть единой кампании по подрыву внутриполитических позиций Зеленского, проводимой совместно грантовиками и Порошенко.

"Параллельно этот альянс подключил все свои широкие связи на Западе, донося до европейских политиков мысль, что Зеленский превращается в диктатора, в "нового Путина", а потому его нужно жестко "прессануть", чтоб он не трогал оппонентов. Пик этой активности был приурочен к конференции по восстановлению Украины в Риме. Тем более, что накануне Кабмин по указанию Банковой отказался назначать победителя конкурса на БЭБ Цывинского руководителем Бюро, тем самым показав настрой власти на демонтаж всей системы внешнего контроля над внутренними процессами в Украине, который Запад создавал с 2014 года. Однако, к большому разочарованию и удивлению альянса грантовиков и Порошенко, европейцы полностью проигнорировали все их предупреждения и просьбы. Они не сделали Зеленскому никаких – ни публичных, ни непубличных замечаний и никак на него не давили по вопросам внутренней политики. На Банковой это восприняли как карт-бланш. После чего Шабунину и было вручено подозрение, а у Кубракова (близкого к бывшему послу США Бринк экс-вице-премьера и одного из организаторов дела против Чернышова - Ред.) прошли обыски", - говорит источник.

По мнению источника, отсутствие четкой поддержки со стороны Запада альянса грантовиков и Порошенко заставляет других игроков в Украине к нему относится настороженно.

"Так, в проект пытались завлечь Виктора Пинчука, который считался близким к Демпартии США и структурам Сороса, но тот наотрез отказался участвовать в каком-либо антизеленском движе. В стороне пока держится и мэр Киева Кличко, а также Притула и близкая к нему среда. Но участникам альянса деваться уже некуда – они будут продолжать борьбу с Зеленским. Сейчас они попытаются запустить в западных СМИ и политических кругах кампанию против Банковой. Кроме того, они намерены использовать любые коррупционные скандалы, продолжающиеся непонятки с западной военной помощью, а также тяжелое положение на фронте для дискредитации Зеленского и требования перемен в стране. Они уже прощупывают настроения в армии, ведут беседы с известными командирами. Но к чему это приведет пока не очень понятно. Если обвала на фронте не будет, а Запад продолжит поддержку Зеленского, шансов у них качнуть ситуацию немного. Банковая, скорее всего, их постепенно зачистит и обнулит влияние теми или иными методами. В том числе и очень жесткими. Потому что для Зеленского этот альянс сейчас внутренняя угроза номер один. Если же ситуация на фронте резко ухудшиться, а отношения Зеленского с западными партнерами и с Трампом испортятся, то могут быть очень разные варианты", - говорит источник.