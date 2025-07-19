В субботу, 19 июля, в Украине идет 1242-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:26 В Павлограде после ночных прилётов и утреннего удара перекрыли часть дорог.

10:10 Новый взрыв в Павлограде. Паблики пишут о ракетной атаке.

10:02 Конгресс США не смог исключить ежегодную помощь Украине из военного бюджета.

Об этом сообщила поддерживающая MAGA конгрессмен Марджори Тейлор Грин, которая подала соответствующую правку.

Также сохранение 300 млн долларов на военную поддержку Украины подтвердил республиканец Дон Бэкон.

По его данным, за отмену помощи Киеву проголосовали 76 конгрессменов (все республиканцы). Против выступили 353 человека.

Напомним, США каждый год выделяют Украине по 300 млн долларов на военную поддержку. Эти средства идут помимо тех пакетов, которые выделялись при Джо Байдене и составили в целом более 100 млрд долларов.

09:51 Сегодня Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов, заявил президент Владимир Зеленский.

Под ударами оказались Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

08:36 Ночью несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников. По данным минобороны РФ, сбит 71 украинский дрон, в том числе 13 - на подлете к Москве.

Серия взрывов прогремела над Воронежем. Затем дроны начали сбивать в Московской области. Взрывы были слышны в районах Нахабино, Зеленограда и Истры. Истребитель уничтожил беспилотник в пригороде Дмитрова.

Из-за угрозы атаки временно приостанавливали работу аэропорты Шереметьево и Домодедово.

В Ростовской области взрывы были в Ростове-на-Дону, Таганроге, Каменск-Шахтинском, где загорелись несколько частных домов.

Также под Ростовом из-за повреждения сети были обесточены грузовые и пассажирские составы, задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд электричек.

По данным минобороны РФ, в Ростовской области сбито 24 дрона, в Подмосковье - 16. Также сбито 11 дронов в Брянской области, 10 - в Калужской, по 3 - в Курской, по 2 - в Орловской, Тульской и Липецкой, один - в Краснодарском крае.

08:34 Карта ночного налета по Украине.

Под ударами ракет и дронов были Днепр, Павлоград, Одесса, Шостка, Полтава и Житомир, пишут мониторинговые паблики.

08:26 Ночью массированной атаке также подверглась Шостка в Сумской области. Обстрел длился почти четыре часа.

В результате были разрушены объекты инфраструктуры, зафиксированы повреждения в жилом секторе.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, заявляет ОВА.

08:21 Кадры масштабного ночного пожара в Одессе после прилёта сегодня ночью.

08:05 Ночью и утром россияне массированно ударили ракетами и беспилотниками по Павлограду. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. российские террористы целили ракетами и беспилотниками", - написал он.

Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка.

08:00 Сегодня ночью Россия атаковала Одессу. Погиб один человек, сообщает ГСЧС.

В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями, вместе с добровольцами.