Послы стран G7 в Украине выразили "обеспокоенность" в связи с обысками и задержаниями сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в социальной сети Х.

""Большая семёрка" внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы сегодня встретились с представителями НАБУ, у нас есть серьёзная обеспокоенность и мы намерены обсудить эти события с представителями правительства", – говорится в сообщении.

При этом посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова дала понять, что за действия против НАБУ Украину могут лишить поддержки.

"Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку", – написала Матернова, комментируя заявление послов G7.

Отметим, что это пока единственная реакция Запада на происходящее с НАБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила обыски в НАБУ.

Они связаны с российским паспортом отца высокопоставленного детектива Бюро. Последний, по версии следствия, вел с отцом совместный бизнес.

Что означают сегодняшние обыски в НАБУ, мы подробно разбирали в отдельном материале.