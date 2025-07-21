Послы стран G7 в Украине выразили "обеспокоенность" в связи с обысками и задержаниями сотрудников НАБУ
Послы стран G7 в Украине выразили "обеспокоенность" в связи с обысками и задержаниями сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.
Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в социальной сети Х.
""Большая семёрка" внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы сегодня встретились с представителями НАБУ, у нас есть серьёзная обеспокоенность и мы намерены обсудить эти события с представителями правительства", – говорится в сообщении.
При этом посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова дала понять, что за действия против НАБУ Украину могут лишить поддержки.
"Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку", – написала Матернова, комментируя заявление послов G7.
Отметим, что это пока единственная реакция Запада на происходящее с НАБУ.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила обыски в НАБУ.
Они связаны с российским паспортом отца высокопоставленного детектива Бюро. Последний, по версии следствия, вел с отцом совместный бизнес.
Что означают сегодняшние обыски в НАБУ, мы подробно разбирали в отдельном материале.