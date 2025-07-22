Во вторник, 22 июля, в Украине идет 1245-й день войны с Россией.

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Последние новости

18.18 Видео прилетов "Шахедов" в Изюме Харьковской области.

18.11 Один человек погиб вследствие удара БПЛА по Сумам, сообщает Нацполиция. По ее информации, погибла 72-летняя женщина, еще трое граждан получили ранения.

Повреждены административные здания, школа, больница, многоквартирные дома, частные жилые дома и автомобили.

Также вследствие удара отключено электроснабжение части потребителей, сообщают в ОВА. Некоторые медучреждения работают на резервном питании.

17.04 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики.

16.44 Набор людей в ВСУ сейчас идет хуже, чем год назад, заявил замначальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ Игорь Швайка.

"Для того чтобы нам привести людей год назад, достаточно было поговорить с вами (прессой - Ред.). Сегодня, чтобы привести то же количество людей, нам нужно туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, викторину, по тактической медицине провести занятия", - рассказывает Швайка.

Также, по его словам, рекрутеры и ТЦК идут за новобранцами на концерты, выставки, в вузы.

16.22 Сегодня ночью десятки дронов атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", сообщает председатель правления компании Сергей Корецкий. Есть разрушения. По его словам, такие атаки происходят регулярно. Целью он считает срыв подготовки к зиме.

14.45 Россия планирует потратить около 1,1 трлн дол. на перевооружение до 2036 года, заявил Буданов на форуме.

"Это – самая масштабная программа вооружения России со времен распада Советского Союза. Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества России для готовности к предстоящей масштабной войне", - говорит глава ГУР.

По его данным, запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

14.40 В Сумах дрон упал на дорогу с оживленным движением.

По данным местных пабликов, это был "Италмас" - гибрид "Ланцета" и "Шахеда", способный бить на 200 км с боевой частью около 25 кг. Возможно, оснащен ИИ.

14.28 Атака Банковой на НАБУ связана с расследованием Бюро многомиллиардной коррупции при производстве дронов фирмами, связанными с ближайшим окружением Зеленского, заявляет журналист Юрий Николов, один из активных членов группы поддержки НАБУ.

"А если я скажу, что НАБУ уничтожают из-за того, что детективы коснулись производства дронов. А там по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии. По данным "Укрправды", самому Миндичу даже готовили подозрение. Не знаю, знают ли об этом на Западе, у которого Зеленский просит деньги для украинских производителей оружия, чтобы оплатить нашу защиту и гешефт корешей. Не знаю, хотят ли это знать украинцы. Хотя направление таких гигантских потоков на производство уже давно неэффективных дронов-дальнобоев корешами президента - это отсутствующие деньги на производство необходимых ракет и своих аналогов "Шахедов". На производство вовремя, а не когда уже наступил пи@дец", - пишет Николов.

13.51 В Одесской области на взятке задержан замначальника районного ТЦК, сообщает полиция.

По версии следствия, за 3 тыс. долларов он обещал снять мужчину с розыска.

Его отправили в СИЗО под залог в 1,2 млн грн.

13.38 Верховная Рада поддержала в целом законопроект 12414 с правками, которые "по факту ликвидировали всю независимость НАБУ и САП", сообщает нардеп Железняк.

13.32 В Одессе двое мужчин, одетых по гражданке, представляются полицией, ходят по дворам, требуют документы у прохожих, задерживают якобы для доставки в ТЦК и угрожают насилием, сообщают местные паблики.

Они заявляют, что показали удостоверение. На видео этот момент не попал.

12.53 В Кремле подтвердили, что переговоры с Украиной должны состояться на этой неделе, но не ожидают "прорывов".

Песков заявил, что Москва "рассчитывает" на проведение переговоров на этой неделе, но точную дату сообщат, "как только будем готовы".

"Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел – это уже результат. Однако поводов, чтобы рассчитывать на прорывы в ходе нового раунда переговоров, нет", - сказал спикер президента РФ.

Также он дал понять, что личная встреча Путина и Зеленского, к которой призывают украинский президент, пока не рассматривается, поскольку ещё предстоит "много поработать".

12.36 Суд арестовал Виктора Гусарова, который был задержан вчера в ходе массовых обысков в НАБУ, сообщает Суспильне.

По данным СМИ, речь идет о сотруднике элитного подразделения НАБУ "Д-2", которого СБУ обвинила в работе на РФ.

12.25 В центре Павлограда мужчина одним ударом «выключил» военного.

Дата на видео - 1 июля.

Местные паблики пишут, что нападавшие уехали на авто замначальника отдела превенции Павлоградской полиции, а сестра потерпевшего говорит, что дело затягивается в суде.

12.07 "Мобильные ТЦК" уже работают и сейчас, говорит нардеп Федиенко.

Но отмечает, что речь идет не о передвижных военкоматах в бусах, а о том, что ТЦК периодически меняют адреса и не привязаны к одной известной локации, по которой может ударить РФ.

Это касается тех подразделений, которые непосредственно общаются с военнообязанными.

11.28 Армия РФ продолжает продвигаться у границ Днепропетровской области, сообщает Deep State.

В частности, россияне продвинулись около Орехового, Воскресенки и захватили Грушевское.

Также россияне развивают наступление севернее Мирнограда и пошли в новом направлении - на север через Маяк.

10.04 В Кировоградской области вчера днем был прилет, после которого в Каменской общине объявили траур.

Взрыв подтверждала ОВА, заявляя, что все службы едут на место. Но никакой официальной информации о последствиях не было.

При этом в сети объявляли сдачу крови, также писали про большое количество скорых.

Местные жители сообщали, что был прилет по военному полигону. Официально это не подтверждалось

10.00 В одесском супермаркете, поврежденном обстрелом, заметили кровь.

Местные паблики предположили, что кто-то ночью пытался там мародёрствовать и поранился, поскольку во время прилёта в магазине никого не было.

9.52 Румыния сообщает, что вчера ночью во время российской атаки украинский Су-27 залетел на ее территорию.

9.20 Ночью были прилеты 9 дронов в трех локациях, сообщают Воздушные силы.

Из 42 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов удалось сбить и подавить средствами ПВО 26, еще 7 были локационно потеряны/подавлены РЭБ.

7.46 В Краматорске был прилет по многоэтажке, погиб человек, есть пострадавшие, сообщают местные власти.

7.43 Дроны в Днепропетровской области атаковали предприятия и объекты инфраструктуры.

Такой объект горел в Самаровском районе.

В Синельниковском районе повреждено государственное предприятие.