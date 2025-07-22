Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком накануне третьего раунда переговоров с РФ. Делегацию снова возглавит Умеров, но уже в новом статусе - секретаря СНБО, а не министра обороны.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

При этом в состав украинской группы также войдут представители разведки, МИД и ОП.

По словам главы государства, Умеров "доложил о договорённости относительно новой встречи в ближайшее время" и "выполнении договорённостей второй встречи".

Выяснилось и подготовка новых обменов пленными с РФ, согласованных еще на прошлой встрече в Стамбуле.

"Выслушал доклады о проведённых этапах обменов пленными и о тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов в рамках выполнения договорённостей, достигнутых на второй встрече в Стамбуле", - написал президент после совещания.

При этом в Кремле подтвердили, что переговоры с Украиной должны состояться на этой неделе, но не ожидают "прорывов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "рассчитывает" на проведение переговоров на этой неделе, но точную дату сообщат, "как только будем готовы".

"Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел – это уже результат. Однако поводов, чтобы рассчитывать на прорывы в ходе нового раунда переговоров, нет", - сказал спикер Владимира Путина.

Также он дал понять, что личная встреча Путина и Зеленского, к которой призывают украинский президент, пока не рассматривается, поскольку ещё предстоит "много поработать".

Напомним, Зеленский накануне говорил, что переговоры состоятся 23 июля, то есть уже завтра. Россия официально дату не подтверждала, а российская пресса писала про 24 июля.

УКраинский президент также заявлял, что подготовка встречи президентов Украины и РФ будет одной из тем переговоров в Стамбуле.