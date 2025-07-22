Анализируем итоги 1245-го дня войны.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает продвигаться у границ Днепропетровской области, сообщает Deep State. В частности, россияне продвинулись около Орехового, Воскресенки и захватили Грушевское.

Также россияне развивают наступление севернее Мирнограда и пошли в новом направлении - на север через Маяк.

В Покровск уже заходят российские ДРГ, сообщает украинский военный с позывным "Алекс". По его словам, на юге Покровска в последние дни наблюдается высокая активность российских ДРГ: было обстреляно уже несколько автомобилей подразделений ВСУ.

"Активизация таких групп – довольно тревожный звонок и может свидетельствовать о новой попытке противника захватить Покровск", – считает "Алекс".

Также донецкие паблики показали видео, как российская диверсионная группа нападает на машину ВСУ в Покровске.

Военный паблик Deep State подтверждает, что в Покровске уже действуют ДРГ российской армии. По его данным, это связано с нехваткой войск у ВСУ.

"Несколько дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город", – сообщает паблик.

По информации DS, подразделения ВСУ сейчас ведут работу по уничтожению этих ДРГ. "К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, увеличилось количество случаев дружественного огня, ведь все знали о ДРГ почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где они находятся", – говорится в публикации.

Также паблик в целом пишет, что россияне сейчас применяют следующую тактику: их небольшие группы пытаются скрытно проникнуть как можно дальше вглубь территории, контролируемой ВСУ, и окапываются там, стараясь остаться незамеченными. К тем группам, которым это удалось, подтягиваются другие, после чего следует попытка удара в тыл украинским войскам.

Основная задача ВСУ сейчас - эти группы вычленять и уничтожать в первую очередь дронами, пишет Deep State. Но благодаря тому, что РФ имеет достаточное количество готовых на такой риск солдат, эта тактика приносит свои плоды, из-за чего "серая зона" рано или поздно превращается в "красную" (то есть там, где россиянам удалось закрепиться).

Говоря о численном преимуществе РФ на фронте, которым Deep State объясняет российское наступление, можно вспомнить заявление украинского нардепа Костенко, что Украина мобилизует в месяц столько же людей, сколько и Россия, - порядка 30 тысяч человек.

Однако если принять эту цифру, то какого-то решающего численного перевеса у РФ при сходных темпах набора солдат быть не может. Из чего следует вывод, что либо все ж таки очень значительная часть мобилизованных до фронта не доходит, отправляясь в СЗЧ или устраиваясь на тыловые должности, либо россияне используют тактику, которая не приводит к столь большим потерям, о которых постоянно говорят, либо озвученная цифра набора в 30 тысяч человек завышена.

Последняя версия называется все чаще. Набор людей в ВСУ сейчас идет хуже, чем год назад, заявил замначальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ Игорь Швайка.

"Для того чтобы нам привести людей год назад, достаточно было поговорить с вами (прессой - Ред.). Сегодня, чтобы привести то же количество людей, нам нужно туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, викторину, по тактической медицине провести занятия", - рассказывает Швайка.

Также, по его словам, рекрутеры и ТЦК идут за новобранцами на концерты, выставки, в вузы.

Ужесточение методов военкомов фиксирует и нардеп Анна Скороход. По ее словам, действия ТЦК становятся "всё более жестокими", бывают "ужасные случаи". "Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают медицинскую помощь вовремя и люди умирают? Это происходит ежедневно по всей Украине. Никто ничего не хочет решать — это большие деньги", - заявила Скороход.

По словам депутата, только сегодня к ней обратилась женщина, сына которой на остановке побили, задули газовым баллончиком, отправили в ТЦК, где за час определили годным и отправили на полигон. У другой женщины забрали забронированного сына.

Эти факты говорят скорее о том, что паритета по мобилизации с Россией Украина не имеет, из-за чего ТЦК и действуют все жестче.

К обстрелам. Сегодня "Шахеды" нанесли удары по Одессе, где пострадал жилой комплекс и сгорело 15 автомобилей. Также был удар по предприятию в Днепропетровской области.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил, что десятки дронов атаковали объекты газовой добычи. Есть разрушения. По его словам, такие атаки происходят "регулярно". Целью он считает срыв подготовки к зиме.

Среди бела дня в Сумах дрон ударил по дороге. По данным местных пабликов, это был "Италмас" - гибрид "Ланцета" и "Шахеда", способный бить на 200 км с боевой частью около 25 кг. Возможно, оснащен ИИ.

В Кировоградской области вчера днем был прилет, после которого в Каменской общине объявили траур. Взрыв подтверждала ОВА, заявляя, что все службы едут на место. Но никакой официальной информации о последствиях не было. При этом в сети объявляли сдачу крови, также писали про большое количество скорых.

Местные жители сообщали, что был прилет по военному полигону. Официально это не подтверждалось.

Переговоры начнутся уже завтра?

Зеленский вчера назвал дату новых переговоров с Россией - 23 июля. То есть уже в среду. По его словам, основными темами встречи станут обмены пленными и организация "встречи на уровне лидеров".

Сегодня украинский президент провел совещание по этому вопросу с Умеровым и Ермаком. Он заявил, что делегацию от Украины снова возглавит Умеров, но уже в новом статусе - секретаря СНБО, а не министра обороны. В ее состав войдут представители украинской разведки, МИД и ОП.

Умеров "доложил о договорённости относительно новой встречи в ближайшее время" и "выполнении договорённостей второй встречи".

По словам Зеленского, готовятся и новые обмены пленными с РФ, согласованные еще на прошлой встрече в Стамбуле: "Ожидаем несколько этапов обменов в рамках выполнения договорённостей, достигнутых на второй встрече в Стамбуле".

Напомним, ранее заявлялось, что третья встреча состоится только после завершения всех согласованных обменов. Теперь же Зеленский говорит, что переговоры состоятся уже завтра - то есть еще до завершения обменов.

В Кремле сегодня подтвердили, что переговоры с Украиной должны состояться на этой неделе. Но даты пока официально не называют (хотя российские СМИ пишут о 24-м июля).

При этом у Путина не ожидают "прорывов".

"Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел – это уже результат. Однако поводов, чтобы рассчитывать на прорывы в ходе нового раунда переговоров, нет", - сказал спикер президента РФ.

Также Песков дал понять, что личная встреча Путина и Зеленского, к которой призывает украинский президент, пока не рассматривается, поскольку ещё предстоит "много поработать".

Почему Зеленский внезапно активизировал переговорный трек и поручил Умерову организовать переговоры уже на этой неделе, мы анализировали здесь.

Удар по НАБУ и САП

Верховная Рада сегодня приняла эпохальное решение - ликвидировала многолетнюю автономию НАБУ и САП от центральной власти. Парламент поддержал законопроект 12414, в котором:

– генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ либо может предоставить такой доступ любому другому прокурору;



– имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;



– может закрыть расследование по требованию стороны защиты;



– самостоятельно решает споры о подследственности;



– самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;



– руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

Это произошло после вчерашних массовых обысков у детективов, вследствие которых было задержано несколько человек. То есть, начав с уголовных дел на антикоррупционные структуры, власть продолжила наступление и на более высоком уровне - обрезая полномочия НАБУ и САП уже законодательно и подводя их под фактический контроль Банковой.

По неофициальной информации, Зеленский уже подписал этот закон.

Кроме того, продолжаются и процессуальные действия по вчерашним обыскам.

Сегодня суд арестовал Виктора Гусарова, который был задержан. По данным СМИ, речь идет о сотруднике элитного подразделения НАБУ "Д-2", которого СБУ обвинила в работе на РФ. Арестован без возможности внесения залога и один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов. Вчера СБУ задержала его по подозрению в связях с РФ. По версии следствия, он вел там бизнес.

Также СБУ назвала имя еще одного (правда, бывшего) детектива НАБУ, к которому проводит линию о российском влиянии - Тимура Аршавина, который в 2024 году покинул Украину вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.

В новом заявлении спецслужбы подробнее говорится о том, что дома у нардепа Христенко, которого обвинили в работе на РФ, нашли документы касательно негласного наблюдения за фигурантами уголовных производств и анкеты детективов НАБУ. В частности, Аршавина. А также задержанного вчера руководителя межрегионального управления детективов Руслана Магамедрасулова.

Напомним, также по делу СБУ проходит один из ключевых людей в НАБУ - руководитель детективов Александр Скомаров.

НАБУ сегодня попыталось дать "ответку" и передало в суд дело против начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ, которого подозревают в вымогательстве 300 тыс. долл. По версии следствия, деньги он требовал у фигуранта расследования о схеме выезда военнообязанных за границу для закрытия дела.

Сторонники антикоррупционных структур выдвигают свои версии атаки Банковой на САП и НАБУ. Главная из них - это ответ на раскрутку НАБУ уголовных дел против близкого к Зеленскому вице-премьера Чернышова, а также Тимура Миндича - бизнесмена, которого называют "кошельком президента".

А журналист Юрий Николов, один из активных членов группы поддержки НАБУ, пишет, что обострение конфликта Зеленского с антикоррупционными органами связано с расследованием Бюро многомиллиардной коррупции при производстве дронов фирмами, связанными с ближайшим окружением президента.

"А если я скажу, что НАБУ уничтожают из-за того, что детективы коснулись производства дронов. А там по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии. По данным "Укрправды", самому Миндичу даже готовили подозрение. Не знаю, знают ли об этом на Западе, у которого Зеленский просит деньги для украинских производителей оружия, чтобы оплатить нашу защиту и гешефт корешей. Не знаю, хотят ли это знать украинцы. Хотя направление таких гигантских потоков на производство уже давно неэффективных дронов-дальнобоев корешами президента - это отсутствующие деньги на производство необходимых ракет и своих аналогов "Шахедов". На производство вовремя, а не когда уже наступил пи@дец", - пишет Николов.

При этом кочевой вопрос - реакция на эти действия Запада. Пока она очень ограниченная. Послы "Большой семерки" выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу ситуации с НАБУ. А глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова намекнула в своем посте в микроблоге X, что Киев за откат в "реформах" может лишиться помощи.

О том же заявил и спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, который напомнил, что борьба с коррупцией влияет на выделение Украине финансовой помощи и ее перспективу вступления в ЕС. При этом он же уточнил, что ЕС пока не собирается поднимать вопрос прекращения финансовой поддержки Украины.

Есть также отдельные критические публикации в западных СМИ с тревогой о судьбе "антикоррупционных реформ" в Украине и предупреждениями, что последние события могут негативно повлиять на дальнейшую поддержку Киева. Но в целом даже на уровне медиа эта тема на Западе сильно не звучит. Нет пока заявлений и от руководителей западных стран.

Очевидный расчет Зеленского строится на том, что не будет никакой жесткой реакции в виде прекращения поставок оружия или финансовой помощи, а также уголовных дел и персональных санкций против высшего руководства Украины. На все остальное (заявления послов, СМИ и отдельных чиновников) на Банковой могут не реагировать.

Как считают в Офисе президента, Трамп не будет спасать антикоррупционные структуры и связанную с ними грантовую среду, взращенные Демпартией США. Тем более что структуры эти ранее участвовали в войне против него через дело Манафорта в 2016 году.

Также на Банковой полагают, что никаких жестких мер не предпримет и Евросоюз, так как он будет бояться, что критика Зеленского за авторитаризм навредит Украине в разгар войны и может усилить позиции тех сил на Западе (особенно в США), которые выступают против продолжения поддержки Киева. Украинские власти, вероятно, будут объяснять европейцам, что принятые против НАБУ и САП меры "временные" - на период военного положения, необходимые для "консолидации власти в тяжелый период отражения агрессии". И обещать, что после войны, "все вернут обратно".

Пока реакция Запада действительно очень осторожная и умеренная, что как бы подтверждает расчет Зеленского. Но так ли будет в будущем? Источники "Страны" в политических и дипломатических кругах, которые в последнее время общаются с западными партнерами, полагают, что варианты могут быть очень разные. Особенно касательно Трампа.

"Для западников ситуация неприятная. Фактически Зеленский их поставил на растяжку. С одной стороны, он демонтируют систему, которую Запад создавал для контроля за украинской властью. С другой стороны – если принять за это против Украины жесткие меры в виде прекращения помощи, то это резко ослабит позиции Киева на поле боя. Поэтому от европейцев, скорее всего, реальных мер воздействия не будет. Они вполне могут удовлетвориться заверениями Банковой, что после войны все вернут назад. А вот с Трампом сложнее. Судьба НАБУ, САП и прочих структур, которые Вашингтон за последние 10 лет создал в Украине, его волнует мало. Но у него могут возникнуть другие проблемные моменты с Зеленским. Во-первых, если он все ж таки решит надавить на Киев, чтобы заставить выполнить условия РФ. Такой вариант сейчас кажется маловероятным, но полностью его исключать нельзя. Во-вторых, все очень мутно с сырьевой сделкой, которую Трамп считает для себя очень важной. Украинское правительство подписало все требуемые бумаги по сделке, причем самые важные из них засекретили. Но в Киеве воспринимают эту сделку как форму "развода" Трампа – пообещать ему что-то неопределенное в будущем – условные "редкоземельные металлы". И за это получить что-то конкретное в настоящем – системы ПВО и прочее оружие. У Трампа же ожидания совсем другие. Он хочет получить результат от сделки быстро. И если в какой-то момент поймет, что его обманывают, то реакция может быть очень жесткой. К тому же не надо забывать, что в окружении Трампа и среди его сторонников есть много тех, кто очень не любит Зеленского и считает, что США должны поскорее отстраниться от войны в Украине, чтобы она осталась "войной Байдена" и не превратилась в "войну Трампа". Отношения с Трампом, наряду с тяжелой ситуацией на фронте, - это главные риски для Зеленского. И коррупционные моменты могут добавить остроты реакции. Особенно если будут конкретные кейсы по разворовыванию западной помощи и денег на оборонку", - говорит источник.

Не исключено, что как раз в связи с опасениями негативного развития событий как на фронте, так и в отношениях с Трампом, Зеленский и пытается, пока еще возможность, максимально зачистить политическое поле, избавившись от тех, кто может организовать ему проблемы внутри страны. Тем более, как мы уже писали, в последнее время был организован альянс грантовых структур, сохраняющих влияние на НАБУ и САП, и политической группы Петра Порошенко (ему, по слухам, угрожает посадка в тюрьму по делу о 10 чемоданах с деньгами из Москвы), имеющей свои СМИ и значительные финансовые ресурсы. Используя НАБУ и САП этот Альянс мог бы нанести болезненные удары по Зеленскому и его окружению, возбуждаю уголовные дела, что уже и показали примеры Чернышова и Миндича. Возможно, резкая активизация действий Банковой против антикоррупционных структур как раз и связана с намерением предупредить такой сценарий.

Впрочем, противники Зеленского также не сидят сложа руки. Сегодня вечером в Киеве уже прошел митинг с протестом против демонтажа антикоррупционной вертикали. В соцсетях многие активисты и волонтеры пишут о том, что Зеленский "предал Украину и идеалы Майдана", и заявляют о "возвращении к временам Януковича" и чуть ли не о "государственном перевороте". Ближайшие дни покажут, как будут развиваться события. Но напряжение внутри страны, очевидно, возрастает.

Характерный штрих к общей ситуации: посты в правительственном квартале в Киеве со вчерашнего дня усилены, сообщили источники «Страны» в правоохранительных органах. Основная задача - не допустить в правительственные здания сотрудников НАБУ.

"Вчера прошло совещание с участием Управления госохраны, полиции и других органов. Принято решение все посты вокруг правительства квартала максимально усилить. Основная задача не пропустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться как попытка проникновения террористов", - говорит источник.