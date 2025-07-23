Анализируем итоги 1246-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись близ границ Днепропетровской области - в районе Комара, Воскресенки и Александрограда.

Как сообщает Deep State, они также продвинулись под Торецком в районе Леонидовки и Дылеевки (бои ведутся в селе Александро-Шультино).

Также есть ряд продвижений у РФ на Лиманском направлении - под Торским и в район Карповки, где россияне, судя по всему, перешли речку Нитриус (направление - в сторону Оскольского водохранилища).

Украинский боец "Мучной" пишет, что российская армия продвигается в Покровском и Мирноградском направлениях, пытаясь углубить свое наступление на запад Донецкой области.

В районе Удачного продолжаются активные наступательные действия РФ, под огневым контролем россиян оказались западные подступы к населенному пункту. Через Котлино идут попытки российской армии выйти к трассе Павлоград–Покровск и продвинуться в сторону Гришиного. Бои здесь интенсивные, "Мучной" не исключает тактического отхода ВСУ для перегруппировки.

В районе Зверево ведется давление на передовую, применяются артиллерия и FPV-дроны. Перше Травня остается под контролем украинских сил, но прилегающая территория находится под огневым воздействием РФ. С Южного направления фиксируются попытки проникновения российских ДРГ.

На Мирноградском направлении российские силы заняли южную часть Новоекономического и предпринимают усилия для закрепления в центре и на севере. Идут бои за отдельные улицы, наносятся удары по дорогам на Мирноград и по промышленной зоне шахт. Цель — создание коридора в сторону Мирнограда и перекрытие трассы на Покровск.

На участке Родинское – Красный Лиман севернее Покровска и Мирнограда наступление осуществляется малыми группами через поля и лесополосы. Основные боестолкновения — на восточных подступах к промзоне Родинского. Также отмечается продвижение с северо-востока в направлении тыловых позиций.

На Волыни вчера разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщают Воздушные силы ВСУ. Пилоту удалось катапультироваться, пишут местные паблики. Самолет, как утверждают военные, упал во время выполнения задания из-за технической неисправности.

Отметим, что это первая известная потеря французского истребителя в Украине. Ранее ВСУ подтвердили потерю трех F-16.

В Украине этой ночью было 26 прилетов дронов ("Шахеды" и имитаторы) в 14 локациях, сообщают Воздушные силы. В Сумской и Полтавской областях после этого начались перебои со светом. Под Полтавой прилетало по энергетическим объектам "Укрзализныци".

Переговоры в Стамбуле

Сегодня вечером должен пройти третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле. Это подтвердил и Киев, и Анкара, и российские СМИ.

С украинской стороны делегацию снова возглавит Умеров (правда, уже в новом качестве секретаря СНБО), российские представители тоже не поменяются, судя по публикациям российских медиа.

Пока не совсем ясно, чего от этой встречи вообще можно ожидать.

Основной задачей украинской делегации будет договориться о прямой встрече Зеленского и Путина - так сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в делегации. И ранее как одну из целей переговоров это обозначал Зеленский. Однако в РФ неоднократно говорили и вчера повторили, что хотят обсудить только мирные меморандумы. Для встречи же президентов еще предстоит "много работы" - видимо, в части подвижек по меморандумам.

Но там как раз точек соприкосновения не видно, что следует из заявлений Киева и Москвы накануне переговоров.

"Ничто в этом (российском) меморандуме не применимо", — заявил замглавы МИД Украины и член переговорной группы Кислица. "Разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны", - аналогично высказался спикер Кремля Песков.

Напомним, Украина в своем проекте меморандума призывает сперва объявить длительное перемирие и затем обсуждать условия мира.

Россия же требует для перемирия либо вывести ВСУ из четырех областей Украины, либо подписать "дорожную карту", куда включен вывод украинских войск, а также элементы "демилитаризации" и "денацификации" (детальнее российские предложения мы анализировали здесь).

Также Украина сегодня на переговорах с РФ «будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, ударов по гражданской инфраструктуре», сообщил Зеленский. Он напомнил, что РФ накануне ударила по энергетике в Сумской области, из-за чего без света остались более 200 тысяч абонентов.

В то же время Украина на переговорах с РФ готова сделать "существенные шаги к миру", заявил украинский источник Reuters.

«Украинская делегация прибыла в Турцию, готовая предпринять существенные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона занять конструктивную позицию», — сказал собеседник издания. Он также сказал, что Киев рассматривает встречу Путина и Зеленского как ключевое условие для прорыва.

Однако компромисс Украины и РФ по миру на вечерних переговорах маловероятен, считает The New York Times.

"Ожидания того, что стороны согласятся на мирные условия в среду, крайне низки. Вместо этого аналитики будут ожидать постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания", - пишет газета, имея в виду продолжение обменов пленными и телами.

NYT полагает, что передача тел "может дать Кремлю политические преимущества, поскольку это может вынудить Киев увеличить официальные цифры потерь". Россия заявила, что уже передала Украине более 7000 тел, а в обмен Киев вернул около 100 тел.

По мнению газеты, причина, по которой Киев и Москва вообще идут на переговоры, - это Трамп, который давит на обе стороны. Ранее об этом писала и "Страна".

Зеленский "обрезал" НАБУ. Что дальше

Вчера Зеленский подписал скандальный закон об ограничении полномочий НАБУ и САП. Поставив эти органы в прямую зависимость от назначаемого с подачи президента генпрокурора. После этого рада ушла на месячные каникулы - то есть поменять закон обратно в этот период не получится.

Накануне подписания в разных городах Украины - Киеве, Львове, Днепре, Одессе - прошли митинги против принятого закона. Хотя они и были не слишком многочисленными, однако все ж таки это первые массовые политические акции протеста с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Непривычно для киевских улиц последних трех лет звучали и кричалки: "Зеля-черт", "Ермака нах@й", "Офис за@бал".

Все это уже породило аналогии с отказом Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе в ноябре 2013 года и, соответственно, ожидания нового Майдана.

Воспряли духом практически все оппозиционные Зеленскому силы. Даже СМИ Коломойского, которые, несмотря на посадку своего собственника, демонстрируют, как правило, полную лояльность Банковой, на этот раз подробно освещали акцию протеста. На нее пришел лично мэр Кличко со своим братом и многие оппозиционные депутаты. И на сегодня уже анонсированы новые протесты - в Киеве, Харькове, Одессе, Черновцах, Львове, Виннице, Николаеве, Полтаве и Чернигове.

Интригу добавило то, что вплоть до самого конца дня не было официальных подтверждений – подписал ли президент закон. Что породило слухи: Зеленский дрогнул и начал колебаться – подписывать или нет. Впечатление это усилилось после того, как на сайте Рады сначала появилась, а потом исчезла подпись президента.

Но интрига тянулась недолго. Вскоре подпись вновь появилась, а сам закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" и, таким образом, уже с сегодняшнего дня – 23 июля - вступил в силу.

Подпись президента, несмотря на все слухи о колебаниях, была абсолютно ожидаемой. Все изначально понимали, что дать команду устроить лавину обысков в НАБУ, а затем, в режиме спецоперации, организовать голосование в парламенте за закон по ограничению полномочий Бюро мог в Украине только один человек. И это не Ермак, Малюк или Кравченко. Это Зеленский.

Поэтому, если бы Зеленский вдруг "сдал назад", то это могло бы иметь фатальные последствия для всей выстроенной им системы власти.

Однозначно НАБУ пришло бы с уголовными делами ко многим его соратникам, включая ближайших. Были бы реанимированы все коррупционные скандалы. При этом другие силовые структуры, видя "откат" Зеленского, заняли бы выжидательную позицию, не торопясь выполнять команды президента. Так же как и прочие чиновники.

Поэтому у Зеленского, после того как он уже запустил процесс демонтажа антикоррупционной вертикали, не оставалось другого выхода кроме как довести начатый процесс до конца. Что он и сделал.

После подписания и протестов президент, правда, попытался подсластить пилюлю: он провел встречу с главами НАБУ и САП, а также с представителями других правоохранительных органов. Он заявил, что "все мы слышим, что говорит общество", и дал понять, что будет работать в ближайшие дни с руководством антикоррупционных структур.

"Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план – какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - написал президент.

При этом он повторил претензии к НАБУ: "уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а работающие против Украины не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания".

Однако НАБУ и САП по итогам встречи с Зеленским все равно потребовали отменить закон о сокращении их полномочий. "Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топкоррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут гарантии, отмененные парламентом", - говорится в заявлении Бюро.

Также антикоррупционеры "искренне благодарят граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие" (имея в виду вчерашние протесты).

При этом власть уже готовит почву к объявлению протестов "пророссийскими". ГУР заявляет, что Россия хочет раскручивать протесты в Украине в поддержку НАБУ, чтобы ослабить украинскую оборону и западную поддержку. Для этой цели, по мнению украинской разведки, может быть организована «провокация» (напомним, что массовые обыски в НАБУ, после которых был принят закон об ограничении его полномочий, также объяснялись "российским следом" в Бюро. В НАБУ эти обвинения отрицают).

Что будет дальше?

Так как НАБУ и САП создавались по инициативе Запада для контроля над украинской властью, то уже появилось много прогнозов о жестких мерах, которые может предпринять Запад. В частности - введение санкций против руководителей Украины, отмена безвизового режима с ЕС, прекращение военной и финансовой помощи. Или даже отстранение Зеленского от власти.

Однако на Банковой, по нашим данным, совсем иная картина мира.

Там считают, что Трампу до созданной при участии Демпартии США антикоррупционной вертикали нет вообще никакого дела. А европейцы ввести жесткие меры против воюющей страны не посмеют.

Более того, там полагают, что уголовные дела против Чернышова и других близких соратников Зеленского, которые, по сути, и стали главной причиной наката на НАБУ, были начаты не в рамках спущенного Западом задания украинским антикоррупционерам, а по собственной инициативе альянса Петра Порошенко и грантовых активистов. Последние, хоть и лишились "крыши", а также "руководящей и направляющей" силы в лице американских демократов, однако сохраняли влияние на НАБУ и на отбор судей и руководителей силовых структур через "международных экспертов". И, по распространенной на Банковой версии, решили нанести удар по Зеленскому через возбуждение уголовных дел против его окружения, чтобы резко ослабить внутриполитические позиции президента и вообще "качнуть" ситуацию в стране.

После чего Зеленский и решил полностью подчинить себе всю антикоррупционную вертикаль, чтобы не допустить такого сценария.

В данной картине мира Банковая может не опасаться резких действий со стороны Запада, а с внутренними протестами справиться довольно быстро. Например, посылая регулярно на митинги (если они еще будут) "летучие отряды" ТЦК.

Другой вопрос, что и для упомянутого выше альянса грантовиков, Порошенко и ряда других оппозиционеров, также вопрос стоит ребром. Порошенко находится на пороге посадки в тюрьму. Кличко на грани потери поста мэра. Грантовики - перед перспективой пойти по пути Шабунина. То есть получить подозрения по различным уголовным делам. А некоторые, как, например, собственник "Украинской правды" Фиала, могут попасть под санкции СНБО и фактически потерять весь свой бизнес.

А потому сопротивляться они будут. И ресурсы – медийные, организационные и финансовые - у всей этой среды еще есть. Митинги, кампания по дискредитации Зеленского в украинских и западных СМИ, а также, возможно, попытки сагитировать на протесты часть военных - все это будет идти в комплекте.

Хотя, конечно, вопрос, насколько задуманное получится. Пока военные, даже медийно раскрученные, не особо охотно комментируют тему с НАБУ. Да и в обществе она пока не вызывает большого резонанса за исключением относительно немногочисленной политизированной среды.

Хотя, безусловно, протестный потенциал в стране имеется. И недовольных положением дел как в элитах, так и среди населения очень много. Если организаторы протестов смогут выйти за рамки узкой повестки, связанной с НАБУ, и говорить о более широких проблемах (беспредел при мобилизации, внесудебные расправы через санкции СНБО, давление на бизнес и т.д.), то ситуация для Зеленского может серьезно осложниться.

Ещё хуже положение для Банковой окажется, если не оправдается расчет ОП на молчание Запада (и, особенно, расчет на нейтральную позицию Трампа) после демонтажа антикоррупционной вертикали. Либо же если проявившееся внутреннее напряжение совпадет с резким ухудшением ситуации на фронте. В таком случае удержать ситуацию под контролем Зеленскому будет уже гораздо сложнее.

Новостей о том, что на Западе ситуацией многие недовольны, поступает все больше. Сегодня заявления с осуждением сделали во Франции, Нидерландах и ряде международных организаций, а Еврокомиссия потребовала разъяснений у Зеленского.

При этом негативные голоса зазвучали и в кругу сторонников Трампа.

В частности, закон об урезании НАБУ раскритиковала дочь спецпредставителя США Кита Келлога. "Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США. Это дает сильный повод для плохих акторов", - написала Меган Моббс.

В другом посте она снова повторяет, что сейчас "особенно хрупкий и опасный момент для Украины". Хотя отмечает, что "надёжность и эффективность НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на высоком уровне — вопрос спорный".

Прозвучали осуждения и в другой части протрамповского спектра - из лагеря MAGA. Известная противница американской поддержки Киева, конгрессменша Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского "диктатором" и призвала народ Украины "выгнать его".

"В Киеве проходят массовые акции протеста против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирный договор и прекратить войну. Благодарю украинский народ! Выгоните его с поста! А Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!" - написала член Палаты представителей от Республиканской партии.

При этом отметим, что ни Трамп, ни чиновники Госдепа, ни персонально Кит Келлог никак не комментировали ограничение полномочий антикоррупционных структур. Как мы уже писали, главный расчет Зеленского состоит в том, что Трамп не будет реагировать на действия украинских властей против НАБУ и САП, а европейцы ограничатся выражением озабоченности и призывами по антикоррупционным структурам вернуть все как было. Пока что этот расчет оправдывается.