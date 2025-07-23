Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-й президент Барак Обама может быть привлечен к ответственности за государственную измену и попытку государственного переворота.

Бывшего президента обвиняют в подделке данных разведки о "российском следе" на выборах в 2016 году, - сообщает телеканал Fox.

Ранее Габбард опубликовала документы, подтверждающие, что администрация Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не влияла на их исход посредством кибератак.

Габбард сделала достоянием общественности более 100 страниц электронных писем, служебных записок и других записей, которые обнажают то, что она назвала "заговором чиновников Обамы с целью помешать победе президента Трампа в 2016 году".

Среди документов есть оценка разведывательного сообщества от 12 сентября 2016 года, согласно которой "иностранные противники не имеют и, вероятно, не получат возможностей для успешного осуществления широкомасштабных и незаметных кибератак" на избирательную инфраструктуру.

7 декабря 2016 года офис тогдашнего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера тоже пришел к аналогичному выводу: "Иностранные противники не использовали кибератаки на избирательную инфраструктуру с целью повлиять на исход президентских выборов в США… У нас нет доказательств киберманипулирования избирательной инфраструктурой с целью изменить результаты".

Ранее Дональд Трамп заявил, что именно Барак Обама создал ИГИЛ, а сам Обама просил демократов оценить жизнеспособность кандидатуры Байдена после дебатов с Трампом.