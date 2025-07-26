Фракция "Слуги народа" в парламенте намерена поддержать президентский законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом заявила "Суспильному" пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Она опровергла публикацию британской газеты Financial Times о том, что до 70 депутатов могут не проголосовать за этот законопроект. Газета писала, что часть депутатов может опасаться преследования со стороны антикоррупционных органов, особенно после слов главы САП Александра Клименко о том, что ведомство "разберет до молекул" процесс ограничения своих полномочий и тех, кто его поддерживал.

Источник "Суспильного" в руководстве фракции подтвердил, что часть депутатов действительно не поддерживает инициативу, но это "существенное меньшинство".

Другой собеседник отметил, что некоторые депутаты опасаются открытия дел против них. При этом один из членов фракции добавил, что число 70 из статьи FT "вызвала удивление в общем чате".

Проголосует ли Верховная Рада за новый законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП, мы разбирали в отдельном материале.