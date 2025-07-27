В воскресенье, 27 июля, в Украине идет 1250-й день войны с Россией.

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Последние новости

13:28 Еще фото с места прилета под Одессой.

13:15 Видео падения сбитого "Шахеда" в море недалеко от Одессы.

13:12 Большой столб дыма в районе Одессы, пишут местные паблики.

13:07 Сообщают о взрыве в Одессе.

11:27 Сотрудники ТЦК сбили мотоциклиста, пытаясь мобилизовать его, сообщают местные паблики.

Отмечается, что сотрудники ТЦК в Ровенской области на ходу подрезали мотоциклиста: мужчина упал и получил перелом ноги.

После этого военкомы угрожали женщине, снимавшей происходящее, заявляя, что она останется без телефона.

11:17 Сообщают о взрыве в Сумах.

11:16 Все подразделения ТЦК Полтавской области рассредоточили и переместили в другие здания, рассказал в эфире местного радио начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, в работе центров были задержки после обстрелов, но они не были критическими. Все связаны с перемещением ТЦК в другие локации.

Этот процесс был организован, чтобы выполнить все в максимально сжатые сроки. Подразделения рассредоточили. Например, прием военных пенсионеров ведут в одном месте, прохождение ВВК – в другом, сообщил он.

"Различные службы работают в разных зданиях, и это обуславливает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием Сил обороны, прежде всего, и, конечно, над социальной поддержкой семей военнослужащих, ветеранов", - сказал Истомин.

11:07 Власти еще не решили, блокировать ли мобильную связь во время атак РФ, заявил нардеп Вениславский.

По его словам, россияне использует украинские станции мобильной связи для сверки координат и эта проблема пока не решена.

"Есть точка зрения, что технически можно просто блокировать те украинские SIM-карты, которые использует враг. Но есть и противоположная позиция, что сама блокировка не даст желаемого эффекта, потому что эти карты можно удаленно активировать, они моментально проводят сверку и потом уже нет смысла их отключать", – объяснил он.

Вениславский добавил, что соответствующая экспертиза должна определить, возможно ли идентифицировать SIM-карты, используемые врагом. Если это невозможно, то не исключен вариант отключения мобильной связи "волнами" в зоне пролетов БПЛА.

10:42 Сегодня россияне атаковали Украину 83 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, сообщаю Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, сбито или подавлено 78 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых обломков на 2 локациях.

10:25 Российские войска вошли в Днепропетровскую область через третий участок и заняли село Малиевка.

Об этом сообщил военный корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, подтверждая вчерашнее заявление минобороны РФ.

По его словам, Украина заранее построила в этом населенном пункте мощные линии противотанковых укреплений, включая бетонные "зубы дракона" и траншеи. Однако они остались без прикрытия из-за нехватки пехоты и в итоге были потеряны.

09:57 Прежде, чем думать о будущем отношений с Украиной, Москва хочет "зафиксировать выполнение задач" войны, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Принципы будущих отношений РФ и Украины будут выстраиваться после выполнения задач специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины - Ред.). Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты - и самой Украиной, и западниками", - сказал Песков.

09:40 Ленинградскую область атакуют дроны.

Под Петербургом после звуков работы ПВО отменили десятки рейсов в аэропорту Пулково, пишут российские паблики.

Также публикуют фото кадры беспилотников над регионом.

Отметим, что в Петербурге сегодня должен был состояться военный парад ко дню военно-морского флота. Но его отменили из соображений безопасности.

09:16 Взрывы в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

09:15 Российские войска продвинулись под Волчанском, сообщает военный паблик Deep State.

Также они продвинулись в районе Яблоновки под Константиновкой. Ранее россияне заявляли о ее захвате, однако DS этого не подтверждает.

Кроме того войска РФ закрепились в "серой зоне" к югу от села Орехово у границы Днепропетровской области.

09:08 Президент США Трамп "теряет терпение", но по-прежнему стремится к урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News, отвечая на вопрос о 50-дневном "ультиматуме" Трампа.

По его словам, президент разочарован тем, что контакты с Россией "ни к чему не приводят".

"Это не его война. Он не начинал эту войну. Этого никогда бы не случилось, будь он президентом. Но это произошло. Он наследует это. И он сделал все возможное, чтобы положить этому конец", — сказал Рубио.

Он отметил, что Трамп расстроен отсутствием прогресса в переговорах, несмотря на "очень хорошие контакты" с Владимиром Путиным и телефонные звонки: "Пришло время действовать. Он теряет терпение. Он теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона предпримет что-то, чтобы положить конец этой войне, которая не была его войной. Но он хочет, чтобы она закончилась".

09:02 Россия, вероятно, готовит крупномасштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Основанием для таких выводов стало, в частности, недавнее прибытие высокопоставленного сотрудника Совбеза РФ в Пхеньян, а также комплектование новых подразделений армии КНДР.

Утверждается, что в июле или августе Северная Корея может направить их в Россию для участия в войне против Украины.

Кроме того, Пхеньян продолжает поставки оружия Москве. В обмен на артиллерию и ракеты Северная Корея, предположительно, получает технические консультации по запуску спутников и системам наведения.

08:43 США добьются мирного соглашения по Украине и России, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

"Мы решим вопрос между Россией и Украиной, и мы заключим мирное соглашение - потому что оно должно быть. Президент прав: эта война никогда не должна была начаться. Думаю, мы придём к решению, и, надеюсь, это станет поворотным моментом", - сказал он в интервью Ларе Трамп, невестке президента США.

Уиткофф также дал понять, что завершение войны в Украине является его главной целью его работы у Трампа.

На вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, спецпредставитель ответил: "Разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения".

08:10 Ночью россияне обстреляли Харьков ударными БПЛА, сообщает мэр Игорь Терехов. Удары зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах.

В результате ударов РФ горел частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе.

08:00 С вечера россияне обстреливали два района Днепропетровской области, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В Никопольском районе пострадали четыре человека – мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет. Повреждены 5 частных домов и линия электропередач.

В Синельниковском районе повреждены инфраструктура и жилье местных.