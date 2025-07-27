Воду в Донецке с недавних пор дают раз в три дня - что даже для привыкших к дефициту дончан стало огромной проблемой. И вызвало сильное недовольство горожан.

Напомним, что для Донецка с началом полномасштабной войны был перекрыт ранее питавший его канал "Северский Донец - Донбасс". Его исток находится на территории, контролируемой ВСУ близ Славянска, а значительная часть русла канала находится в зоне активных боевых действий. Поэтому воду и раньше выдавали по графику - раз в двое суток.

Но с середины июля "власти ДНР" ввели ещё более жёсткий режим: Донецк и Макеевку перевели на подачу воды раз в три дня вечером - например, с 17:00 до 21:00 либо в другие интервалы.

Причиной тому - засуха, из-за которой обмелели все ключевые водохранилища: Верхнекальмиусское, Макеевское и Старокрымское. Запасы в них упали до критических уровней, особенно на фоне малоснежной зимы и жары - что вынудило "принять чрезвычайные меры".

Альтернативные пути доставки воды не спасают - запущенный в 2023 году водовод Дон‑Донбасс пока обеспечивает менее трети нужд.

Назначенные россиянами "власти" заявляют, что для решения проблемы ведется очистка заросших рек и ремонт сетей, чтобы минимизировать потери воды через старые трубы.

Основную ставку, впрочем, делают на разливную воду. Жители говорят, что в Донецк привезли дополнительные водовозы из Москвы. А также снизили цену на покупную воду с 5 до 3-4 рублей за литр.

Правда, горожане сообщают, что после директивного снижения цены во многих магазинах вода пропала. А затем снова появилась - уже снова по 5 рублей.

При этом "власти" регулярно заявляют, что по существу водную проблему - без полного контроля над всем руслом канала из Северского Донца - решить не смогут.

В соцсетях тем временем нарастает недовольство. Люди жалуются, что вода, которую так редко дают, не доходит до верхних этажей, и приходится таскать её в ведрах из подвалов. Да и качество оставляет желать лучшего: мутная, с осадком, но при этом тарифицируется как питьевая.

На горячих обсуждениях в мессенджерах домовых чатов звучат требования снизить тарифы, наказать виновных и отправить петицию Путину. Люди говорят, что коллапс из коммунального уже переходит в стадию гуманитарной и экологической катастрофы.

"График подачи воды не выдерживается. Либо вода может номинально "идти" по графику, но выражается это в хрипении крана. Типа вода была, теперь ждите следующий раз. При этом в стоящих рядом домах вода может по-разному идти - там есть, а тут нет. На фоне этого по всему городу идут стройки, ставят новые детские площадки, ведется реставрация скверов - но грязь страшная, и воды неделями нет. Выглядит как полный сюр", - рассказала "Стране" дончанка Валерия.

Вопрос о воде - первый, который задают местные жители приезжающим российским депутатам и чиновникам, если они проводят встречи с населением. Иногда дискуссии на таких встречах далеки от дружелюбных и ведутся на повышенных тонах. Особенно, если гости призывают "еще немного потерпеть".

Те, кто может себе позволить, устанавливают системы, которые накапливают воду, пока она есть, и подают в краны, когда идут отключения. Если расходовать без особых излишеств, то на этом запасе можно протянуть до следующей подачи воды. Цена вопроса от 50 000 рублей (при средней в 120 тысяч), но это нижняя планка для одного-двух человек, и на более многочисленную семью ценник будет выше.

Другие решают вопрос радикальнее - уезжают из города. У многих уже есть родственники, устроившиеся в России либо Европе.

В Мариуполе ситуация с водой пока лучше, хотя нарастают проблемы и там. Единственный источник водоснабжения города - Старокрымское водохранилище - стремительно мелеет. Уже введён режим экономии: подача ограничена примерно 6 часами в сутки. По словам экспертов, если водохранилище ещё больше обмелеет, к концу лета ситуация может обостриться.