В понедельник, 28 июля, в Украине идет 1251-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:17 В Кропивницком ночным обстрелом также разрушено здание подразделения ГСЧС.

Спасатели находились в укрытии и не пострадали.

10:52 Армия РФ продолжает окружение Купянска с северо-запада и дошла уже до Соболевки, сообщает Deep State.

ВСУ пытаются выбить россиян, которые стремятся закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора.

"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", - пишет DS.

10:27 Еще кадры масштабных разрушений в Кропивницком после ночного прилета.



10:06 Кадры уцелевшего после сбития "Шахеда" в Киеве.

Судя по всему, он упал рядом с админзданием.

09:42 В Украине этой ночью были прилеты двух ракет и 15 ударных БПЛА в трех локациях, сообщают Воздушные силы.

Сбить\подавить удалось 309 дронов (Шахеды и имитаторы) из 324, две ракеты Х-101 из четырех. Не удалось сбить все 3 "Кинжала", но заявлено, что они "не достигли целей".

Основное направление удара – Староконстантинов.

09:38 В Кропивницком ночным обстрелом повреждено помещение филармонии, сообщает ОВА.

Также повреждены окна в университете имени Винниченко и офисные помещения. Без пострадавших.

09:34 Российские войска уже штурмуют восточные окрестности Мирнограда, сообщает боец ВСУ Мучной.

"Мирноградское направление: Ситуация сейчас напряженная и активная, враг пытается давить с нескольких направлений одновременно, чтобы расшатать нашу оборону. Основное давление происходит с восточного фланга, где враг продвинулся к восточным окрестностям Мирнограда и пытается зайти малыми штурмовыми группами в промышленные и дачные зоны, там идут ближние бои", - пишет военный.

Также идут попытки россиян зайти к жилой застройке с северо-востока и юга, по тылам ВУС наносятся удары ФАБами и БПЛА.

В то же время "власти ДНР" заявляют "о начале боев" в Мирнограде.

09:00 Взрывы в Хмельницкой области.

08:58 Сообщают о пуске трёх "Кинжалов", направление - Житомирская и Хмельницкая области.

08:51 Новый взлет МиГ-31К и тревога по всей Украине - уже вторая за это утро.

08:25 Дарницкий район Киева после ночной атаки.

08:18 У РФ продвижение к югу от Константиновки, в районе села Попов Яр, пишет военный паблик Deep State.

Также россияне продвинулись в трёх местах у границы Днепропетровской области, по линии Зелёный Гай - Поддубное.

08:08 Сообщают о пуске трёх "Кинжалов" на Староконстантинов. По всей Украине тревога.

07:42 Ночью Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА.

Основным направлением удара стал Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным ОВА, цели были сбиты.

Также пострадал Киев — ранения получили восемь человек, включая 3-летнего ребенка. Повреждены жилой дом и автомобили.

Были, судя по видео, прилёты и в Кропивницком, где после ударов город затянуло дымом.