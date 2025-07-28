Анализируем итоги 1251-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска в конце минувшей недели существенно продвинулись под Купянском.

По данным Deep State, они прорвались в районе села Мирное, и теперь бои идут в двух километрах от трассы, которая ведет в Купянск со стороны Харькова.

По данным паблика, ВСУ пытаются выбить россиян, которые стремятся закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора.

"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", - пишет DS.

Российские военные паблики сообщают о крупном прорыве армии РФ на Лиманском направлении — как утверждается, на 5 км вглубь Серебрянского леса.

По их данным, российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы "Уголек", а также продвинулись в сторону администрации заповедника "Серебрянское лесничество".

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" подтверждает, что в районе "Уголька" идут бои, однако, по его словам, речи о полном контроле над этим участком со стороны РФ не идет.

"Мучной" отмечает, что местность в лесу сложна для наступления из-за густых зарослей и ограниченной видимости, и украинские силы продолжают удерживать позиции, отражая отдельные попытки проникновения. По данным Deep State, вся указанная территория сейчас находится под контролем ВСУ.

Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте DeepState Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

При этом военный обозреватель Bild Юлиан Репке подтверждает потерю Малиевки. И пишет, что российские войска вошли в Днепропетровскую область уже на третьем участке подряд.

По его словам, Украина заранее построила в этом населенном пункте мощные линии противотанковых укреплений, включая бетонные "зубы дракона" и траншеи. Однако они остались без прикрытия из-за нехватки пехоты и в итоге были потеряны.

Особая ситуация складывается под Покровском. На минувшей неделе по сути начался его штурм.

Украинские паблики уже несколько дней говорят, что в город с юго-запада проникают диверсионно-разведывательные группы. Российские военные блогеры заявляют, что это не собственно ДРГ, а передовые отряды армии РФ.

При этом украинские военные признают, что российское наступление идет не сплошным фронтом, а "вразброс" - малыми группами, которые по возможности незаметно просачиваются в тыл ВСУ и накапливаются там для будущих ударов. Вероятно, с одной из таких и завязался недавний бой в черте самого Покровска, видео с которым широко разошлось по соцсетям.

Но само существование таких групп говорит о том, что оборона города также не сплошная, а очаговая, что и позволяет солдатам РФ периодически заходить в Покровск.

В любом случае давление на город за последние дни существенно возросло и можно говорить, что начался прямой штурм города. Продвижение РФ идет в логике "клещей" - с одной стороны на юго-западе в районе Зверево (ряд украинских и российских пабликов пишут о полном его захвате), с другой - на северо-востоке, в районе Родинского. Наиболее интенсивные бои идут южнее Покровска, откуда идут проникновения.

Причем, по данным украинских военных пабликов и западных СМИ, подразделения ВСУ испытывают сильный дефицит личного состава (чем и объясняют, в частности, "просачивание" россиян в черту города).

По данным западных журналистов, Россия сосредоточила значительные силы вокруг Покровска - около 111 тысяч человек. Зеленский подтвердил, что обстановка остаётся крайне напряжённой, но оборона Покровска удерживается.

При этом из крупных дорог под контролем Украины осталась только трасса на Павлоград, но и она находится уже в основном под огнем РФ. В том числе по ней интенсивно бьют дроны, сильно усложняя логистику ВСУ.

В целом ситуация складывается для украинской армии очень напряженная. Ключевое значение для дальнейшего развития событий будут иметь бои за фланги на данном участке фронта. За Удачное и Котлино к юго-западу от Покровска и за Родинское к северо-востоку от Мирнограда (который и сам становится полем боя, поскольку россияне, по данным украинских военных, стали "просачиваться" в город с востока. О начале штурма Мирнограда сегодня заявила и "ДНР").

Также очень многое будет зависеть от того, смогут ли украинские войска предотвратить дальнейшее проникновение российские сил в Покровск со стороны Зверево и воссоздать единый контур обороны города.

К обстрелам.

Сегодня ночью россияне провели массированный удар "Кинжалами" и дронами по аэродрому в Староконстантинове. ВСУ заявили о 17 прилетах, но, как утверждается ракеты не достигли целей.

Трамп сокращает срок ультиматума

Сегодня президент США из Великобритании сделал важное заявление по Украине и России. Он сказал, что сократит свой "дедлайн" для Москвы по окончанию войны в Украине - с 50 до 10-12 дней.

"Я собираюсь установить новый крайний срок — 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса. Думаю, я уже знаю, что произойдёт", - заявил он.

По истечении этого срока, о котором Трамп официально объявит "сегодня или завтра", могут последовать вторичные санкции против России. Но президент США заявил, что не хотел бы их вводить, потому что "любит русский народ".

Ко всему этому Трамп снова добавил, что "разочарован" Путиным, который, по его мнению, затягивает войну, вместо того, чтобы торговать со США и "богатеть".

"Путин хотел заключать с нами торговые сделки. Он всё время об этом говорит. И я представлял себе, что у нас может быть много торговли с Россией — у них ведь много ценных ресурсов. Если говорить о редкоземельных металлах — у них их действительно много, правда? У них почти все возможные виды. Так что, знаете, Россия могла бы сейчас быть очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Всё — на войну и убийства, и это для меня не имеет смысла. Я думал, он захочет поскорее всё это закончить. Мне правда казалось, что это плохо", - заявил президент США.

И теперь главный вопрос - что произойдет, если Путин не даст согласия в установленный срок на перемирие?

Сам Трамп уже, собственно, на этот вопрос и ответил. Он сказал, что введет вторичные санкции - 100% пошлины на страны, покупающие российские энергоносители. Ставя их перед выбором - или продолжать покупать нефть и газ из РФ и потерять рынок США, или прекратить покупку российского топлива и избежать 100% пошлин.

Ранее было немало сомнений (в том числе и на Западе) - решится ли Трамп на введение вторичных санкций, что может вызвать рост цен на нефть и новый виток мировой торговой войны. То, что Трамп сократил срок ультиматума может указывать на то, что готовность вводить 100% санкции у него все ж таки есть.

Возможно, на это повлияла вчерашняя торговая сделка с Евросоюзом, который взял обязательство увеличить закупки американских энергоносителей вместо российских (подробнее об этой сделке мы писали здесь). Возможно, есть ещё некие публично неозвученные договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи и с Индией об отказе последней от закупки российской нефти.

Мы уже писали, что введение пошлин против стран, покупающих российские энергоносители, потенциально будет ударом огромной силы по доходам РФ от экспорта. Но только при одном условии - если вторичным санкциям США подчинится Китай и откажется покупать энергоносители из РФ.

Если же Китай не откажется от закупок и, в ответ на введение Трампом 100% пошлин против своих товаров, введет 100% пошлины на американские товары (а вслед за КНР, вполне вероятно также могут поступить и другие страны), то США, не исключено, будут вынуждены отступить и отменить вторичные санкции против РФ. Более того, если Китай об этом Вашингтон предупредит заранее, то, вполне вероятно, что вторичные санкции введены не будут. А если пошлины и останутся, то серьёзного ущерба России не причинят.

Других же столь мощных как вторичные санкции средств воздействия на Россию у США нет (кроме, конечно, прямого вступления в войну с РФ, на что Вашингтон не пойдет из-за угрозы ядерного конфликта).

Итого, сейчас есть четыре сценария развития событий.

Первый - Китай дает понять, что намерен подчиниться вторичным санкциям США. И РФ соглашается на прекращения огня. Возможно, попытавшись выторговать взамен у США побольше уступок.

Отметим, что сегодня турецкий президент Эрдоган заявил, что "вскоре в Турции будет установлен стол для мира, и эта кровавая война между Украиной и Россией закончится". Он не пояснил, что имел в виду. Но ранее в России отрицали возможность скорой встречи с Трампом или Зеленским.

Второй - Китай дает понять, что намерен подчиниться вторичным санкциям США. Но Кремль решает продолжать войну в фактической изоляции, при этом сокращая социальные, инфраструктурные и прочие невоенные расходы с перспективой тяжелейшего кризиса в экономике в долгой войне на истощение.

Третий - Кремль воспримет вторичные американские санкции как объявление войны и пойдет на резкую эскалацию вплоть до ультиматума с угрозой ядерного удара по США, если санкции не будут отменены.

Четвертый - Китай не отказывается от покупок российских нефти и газа. В ответ на введение американских пошлин на китайские товары, Пекин вводит свои на американские. Вслед за Китаем и ряд других стран продолжают закупки нефти и газа в РФ. Это минимизирует потери России. Война продолжается в нынешнем формате.

Продолжение давления на Зеленского

Несмотря на то, что украинский президент дал заднюю с законом об урезании полномочий НАБУ, давление на него по этому вопросу сохраняется.

ЕС в пятницу (то есть, уже после согласия Зеленского вернуть автономию НАБУ) заявил, что приостановит выплату для Киева 1,5 миллиарда евро, привязанных к соблюдению "стандартов надлежащего управления". Финансирование может быть восстановлено, если Украина выполнит "определённые критерии".

Речь о механизме Ukraine Facility, по условиям которого Украина не выполнила три из 16 критериев, включая назначение судей в специализированный антикоррупционный суд.

"Это стало явным выражением недовольства со стороны блока, который ранее был твердым союзником Киева", - делает вывод New York Times. Сокращение помощи "стало неудачей для украинского лидера, рассчитывающего на европейскую финансовую поддержку". Также оно показывает, что "ЕС готов открыто критиковать внутреннюю политику правительства Зеленского даже во время войны".

"Это также вызвало вопросы о том, не начинает ли угасать ореол Зеленского среди западных союзников Украины", - пишет NYT и приводит мнение американского антикоррупционного эксперта Вассерштрома, который заявил, что "блеск с военного лидерства Зеленского определённо меркнет в глазах стран-доноров". "В донорском сообществе растёт раздражение по поводу Зеленского", - добавил он.

Издание также добавляет, что "критики внутри Украины жалуются на постепенную концентрацию власти в руках правительства Зеленского". "Проводятся расследования в отношении журналистов, активистов и оппозиционных политиков. Администрация президента отстранила избранных мэров и губернаторов во многих регионах, заменив их военными администраторами", - говорится в статье.

Эта публикация стала не единственной, где в подобных выражениях критиковали Зеленского и Ермака. Financial Times пишет что "Украина откатывается назад", а "Зеленский пал с демократического пьедестала".

"Президент Владимир Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, которых требуют украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, партнёры", - говорится в вышедшей сегодня статье.

Атака против НАБУ спровоцировала самый серьёзный политический кризис со времени избрания Зеленского в 2019 году - и крупнейшие протесты с начала полномасштабного вторжения России. Это поставило под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. И, хотя Зеленский пошёл на попятную, "ущерб его репутации в Украине и за её пределами уже был нанесён".

Издание подвергает сомнению версию президента, что НАБУ атаковали в связи с "влиянием России" на Бюро. "Подрыв с помощью российских агентов исключать нельзя. Но доказательств этому почти нет", - пишет FT. "Антикоррупционные активисты считают, что настоящей причиной стало то, что следователи подобрались слишком близко к окружению президента", - озвучивает газета вторую версию.

Также издание видит признаки "более широкой тенденции к авторитаризму".

"Оппозиционные политики, активисты и дипломаты обвиняют его в использовании чрезвычайных военных полномочий для подавления критики, ограничения свободы слова и централизации власти — тенденции, которая в последние недели только усилилась", - говорится в статье.

Газета упрекает Зеленского, что тот "не предпринял ни одной попытки создать правительство национального единства или хотя бы консультироваться с оппозицией" (тезис, созвучный сторонникам Порошенко, которые давно лоббируют идею своего допуска в такое правительство).

"Компетентные, но независимые чиновники заменяются на лоялистов. Министры, которые становятся слишком популярными, воспринимаются как угроза. Телевизионные каналы вынуждены транслировать единый, одобренный правительством новостной выпуск, подавляя свободу мнений. Журналисты других СМИ сталкиваются с давлением и запугиванием. Критические публикации дискредитируются как часть "информационной операции России"", - пишет FT.

Издание делает вывод, что ослабление НАБУ "носит все признаки узурпации власти, спланированной Андреем Ермаком". "Смелое и стойкое лидерство Зеленского в борьбе Украины с российской тиранией поставило его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него пал", - заключает газета.

Зеленский в ответ на эти сигналы постарался заверить Запад, что законопроект, возвращающий полномочия НАБУ, уже не этой неделе будет принят. Он созвонился с президентом Франции Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обоим пообещал восстановление полномочий НАБУ и САП.

Но в целом, как видим, критика в адрес Зеленского на Западе продолжается - хотя он говорит, что безотлагательно вернет полномочия антикоррупционерм.

В чем причина продолжения давления?

Самый очевидный ответ - сторонники НАБУ планируют поддерживать накал критики в адрес Зеленского, пока Рада не примет, а президент не подпишет закон, возобновляющий автономию НАБУ и САП. Потому что, как мы уже писали, в политических кругах ширится информация, что Зеленский, несмотря на все обещания, готовится сорвать голосование за этот закон руками депутатов, организовав «нехватку голосов».

При этом в среде сторонников НАБУ обсуждается еще одна версия - что антикоррупционные органы готовятся на самом деле предъявить мощный компромат против ближайшего окружения Зеленского и, возможно, самого президента. Что очевидно вызовет цепную реакцию новых протестов - уже более масштабных и при вероятной поддержке Запада. А это в свою очередь чревато либо смещением Зеленского, либо сильным ослаблением его власти.

О том, что фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского, заявил вчера политолог Николай Давыдюк. По его словам, эти дела связаны с бизнес-партнёром Зеленского – совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком Зеленского" (о делах на него мы уже писали здесь).

Как утверждает политолог, во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП были изъяты определённые сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания. Сейчас, по словам Давыдюка, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию.

"Флешка закододирована, закриптована. Там информация зашифрована... Я слышал цифру 800, от некоторых – 700. Слышал 650, слышал 930. Думаю, распустили по месту несколько информаций, чтобы понять, кто это слил. А сейчас этот компьютер ломают. Excel-табличку – кто что сливал, какие показы давал", – сказал Давыдюк.

Отметим, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ. В экспертных кругах его ранее связывали с собственником издания "Украинская правда" Томашом Фиалой.

В другой части "антизеленского" спектра - среди сторонников Порошенко - тоже активно обсуждают идею урезания власти Зеленского. Близкий к Порошенко экс-депутат Борислав Береза предложил план превращения Зеленского в "свадебного генерала". При этом Береза предлагает не устранять Зеленского с поста президента де-юре, но лишить его власти де- факто.

Напомним, что "Страна" уже писала о таком вероятном сценарии развития событий - после того как Зеленский по вопросу НАБУ уступил давлению европейских стран и организовавших протесты в Украине альянсу Порошенко и близких к Демпартии США грантовых структур. Собственно, озвученный Березой план – это схема передачи власти в стране от Зеленского данному альянсу, который в парламенте представлен фракциями порошенковской "Евросолидарности" и "Голоса".

План Березы таков:

1. Признать, что монобольшинства "слуг народа" больше не существует.



2. Сформировать новую коалицию в парламенте главным образом из представителей оппозиции (то есть, читай, "Евросолидарности" и "Голоса") и остальных присоединившихся.



3. После этого — смена руководства Верховной Рады на представителя оппозиции. При это, по плану Березы, ни один депутат, голосовавший за законопроект No12414, лишивший НАБУ полномочий, не должен получить руководящие посты в Раде.



4. Создать для управления страной "Совет национального единства" из представителей "парламентской и внепарламентской оппозиции" (то есть, читай, "Евросолидарности", "Голоса" и грантовых организаций).



5. Зеленский должен публично заявить, что выполнит обещание и не пойдет на второй срок. Тогда он "сможет забыть о рейтингах и сосредоточиться на решении насущных проблем, например, мобилизации" (что понимается под "решением проблем мобилизации" Береза не пояснил, но известно, что на Западе часто призывают Зеленского понизить возраст мобилизации до 18 лет, чего он делать отказывается).

В случае реализации данных планов, очевидно, Зеленский превратится в "хромую утку" и "свадебного генерала", а реальная власть будет находиться в руках Порошенко и грантовых организаций. Возможно, на борт властного корабля возьмут еще кого-нибудь – Кличко или Притулу, например.

Война при таком раскладе продолжится в прежнем формате, только миллиарды денег на дроны и прочие закупки будут осваивать не условные "миндичи", а совсем другие люди, определенные новой коалицией.

Правда, реализация данного плана упирается в то, что депутатов от "Евросолидарности" и "Голоса" на весь парламент всего несколько десятков. И для того, чтоб сформировать новую коалицию им нужно будет, чтоб Зеленский заставил в нее войти "слуг народа", причем в заведомо подчиненном положении (по плану Березы большинство "слуг" не смогут занимать важные посты, так как голосовали за сокращение полномочий НАБУ). Но даже если Зеленского столь сильно морально и политически "обнулят", что он будет согласен выполнять указания Порошенко, то он, автоматически, потеряет контроль и над своей фракцией. Тем более, внутри СН есть свои группы влияния (в том числе, завязанные и на олигархов, в первую очередь на Коломойского), которые захотят также поучаствовать в формировании новой конструкции власти. Придется выпускать Коломойского из СИЗО и делиться с ним постами. А аппетиты у него большие. Также как и у других олигархов.

Кроме того, большой вопрос, как на это все отреагирует армия. И такие медийно раскрученные командиры, как Билецкий. Или, например, "Азов". Будут ли они молча наблюдать за тем, как Порошенко, грантовики и Коломойский берут власть или также захотят поучаствовать в процессе? Возможно даже на первых ролях?

Наконец, сам Зеленский, хоть и понес стратегическое политическое поражение, сдав назад с законом о НАБУ, все еще имеет в своих руках много рычагов влияния на ситуацию и может попытаться поломать описанный выше сценарий. Например, сорвав голосование за возвращение полномочий НАБУ и/или объявив подозрение Порошенко по делу о "10 чемоданах денег из Москвы" с последующей отправкой его в тюрьму.

Получится ли это у него станет понятно уже, вероятно, по итогам наступившей недели. Которая и определит во-многом дальнейшее развитие событий.