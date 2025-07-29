Во вторник, 29 июля, в Украине идет 1252-й день войны с Россией.

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8.17 Ночью по Каменскому Днепропетровской области был ракетный удар.

Погибли два человека, ещё пять получили ранения, среди них беременная женщина, сообщает ОВА.

Ударом частично разрушено "неэксплуатируемое трёхэтажное здание". В непосредственной близости повреждены медицинские учреждения - роддом и отделение городской больницы.

Местные паблики пишут, что в городе после удара перекрыт проспект Возрождения.

Отметим, что на этом проспекте поблизости друг от друга расположены здания районного ТЦК, роддома и городской больницы.

Но удар по ТЦК официально не подтверждался.

7.54 В результате удара по исправительной колонии в Запорожской области погибли 16 человек, ещё 35 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Федоров.

Ночью РФ нанесла по Запорожскому району восемь ударов, предположительно авиабомбами ФАБ. Один из них пришелся по пенитенциарному учреждению.

Помимо разрушения помещений колонии, повреждены частные дома поблизости.

7.40 Ночью дроны атаковали грузовой состав на станции Сальск в Ростовской области РФ.

Загорелись цистерна и сооружения станции.

В последнее время Украина регулярно атакуют российскую железную дорогу.