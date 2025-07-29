Анализируем итоги 1252-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

DeepState подтверждает продвижение РФ у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки. На карте серая зона там подошла уже подошла к админгранице - то есть там уже идут бои.

Напомним, Bild и минобороны РФ уже заявляли о захвате на этом участке села Малиевка в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала.

Российское минобороны сегодня заявило о захвате села Новоукраинка у границ Днепропетровской области. А также Темировки Запорожской области. Украина этого не подтверждала.

Также россияне продвинулись на север между Константиновкой и Покровском.

Украинский офицер с позывным "Алекс" сообщил, что под Константиновкой россиянам удалось продвинуться вплоть до населённого пункта Катериновка, которое на карте Deep State значится под ВСУ.

"Это в определённой степени является тревожным сигналом для ситуации на направлении, особенно в районе водохранилища", - пишет "Алекс".

Украинские военные в Константиновке заявили CNN о нехватке личного состава. Командир 93-й механизированной бригады Василий говорит, что ему уже восемь месяцев не посылали пополнение.

"У нас катастрофическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась. Старые кадры остались, они устали и хотят замены, но замены никто не даёт. Мы устали. Все устали от этой войны, и я считаю, что другие страны тоже устали нам помогать", - говорит военный.

Также он заявил, что "многое не сообщается и скрывается", а серьезной проблемой является плохая коммуникация с передовой о сути военных проблем. "Мы не сообщаем многое нашему государству. Наше государство не сообщает многое народу", - считает Василий.

Российские паблики пишут, что их войска вошли в населенный пункт Колодези на Лиманском направлении и заняли ряд зданий. Поселок расположен недалеко от Ставков - последнего населенного пункта перед Лиманом.

Продвижению войск ВС РФ препятствуют украинская артиллерия и дроны. Ранее российские подразделения установили контроль над Зеленой Долиной, взяли несколько опорных пунктов ВСУ и продвинулись широким фронтом в направлении Среднего, Шандриголово и Колодезей. Также сообщается о начале боев за Глущенково.

Украина этого не подтверждала.

К обстрелам. Украина сегодня обвинила Россию в ударе ФАБом по исправительной колонии в Запорожской области. Там погибли 17 заключенных. Москва заявляет, что удара не наносила.

Также россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области. Там погибли три человека - среди них беременная девушка. Пострадавших - более 20. Местные паблики заявляют об ударе по центру реабилитации военных. Также пострадали горбольница и роддом.

Ночью дроны атаковали грузовой состав на станции Сальск в Ростовской области РФ. Загорелась цистерна и сооружения станции.

В последнее время Украина регулярно атакует российскую железную дорогу.

Реакция на новый ультиматум Трампа

Россия отреагировала на вчерашнее заявление президента США, который решил сократить время на прекращение огня в Украине. И сказал, что уже через 10-12 дней может ввести вторичные санкции против России.

Зампред совбеза Дмитрий Медведев назвал новый ультиматум Трампа "шагом к войне" между США и Россией.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо", – написал Медведев

Сенатор Линдси Грэм отреагировал на пост Медведева. "Вы и ваши клиенты (торговые партнеры - Ред.) скоро будете глубоко разочарованы. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров", — написал Грэм.

В ответ Медведев заявил, что ни Грэм, ни Трамп не вправе указывать, когда начинать переговоры. "Переговоры завершатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты. Займитесь Америкой прежде всего, дедуля!" — написал замглавы совбеза РФ.

В Кремле после этого заявили, что "приняли к сведению" заявление Трампа. Песков сказал, что Москва "заинтересована в мирном разрешении конфликта", но продолжит войну "для защиты своих интересов", несмотря на заявления президента США.

Также в Кремле констатируют "замедление в процессе нормализации" двусторонних отношений России и США. Этот процесс идет "ни шатко ни валко".

Напомним, Трамп обещал ввести против России вторичные санкции - обложить 100%-и пошлинами страны, которые покупают российские энергоносители.

Однако, сработают ли эти санкции или нет, зависит от того, подчинятся ли вторичным санкциям страны-покупатели нефти и газа из РФ или нет. То есть согласятся ли они остановить закупки либо же продолжат и введут свои пошлины на товары из США в ответ на американские 100%-е тарифы.

И ключевую роль в этом плане играет позиция Китая - крупнейшего покупателя российских энергоносителей. Как раз сейчас США ведут с КНР переговоры о торговом соглашении, сообщает Bloomberg. Сегодня в Стокгольме встречаются вице-премьер Китая Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент.

Среди тем - закупка Китаем нефти из России и Ирана. То есть, вероятно, обсуждают и угрозу Трампа ввести вторичные пошлины для покупателей российской нефти за отказ от мира в Украине.

Судя по всему, вчерашнее заявление Трампа о сокращении срока ультиматума как раз и было направлено на китайскую сторону - с целью демонстрации решительности по этому вопросу и давления на Пекин в ходе переговоров.

И пока открыт вопрос, какой сигнал пошлют китайцы американцам - откажутся ли они от покупки российских энергоносителей, будут ли они склонять Путина согласиться на перемирие или же займут жесткую позицию ("от закупок российских нефти и газа не отказываемся, если введете за это против наших товаров пошлины, ответим зеркально").

От ответа на этот вопрос во многом зависит и то, введут ли вообще американцы вторичные санкции.

При этом, как пишет Reuters, в отличие от предыдущих угроз Трампа, вчерашнее его обещание ввести пошлины против покупателей российских нефти и газа, если Путин не согласится на перемирие, рынок воспринял серьёзно - цены на нефть пошли в рост.

По данным издания, от закупок российской нефти, в случае введения пошлин, может отказаться Индия. В то же время вряд ли откажется Китай. И в целом введение 100-процентных пошлин может вызвать серьезные сбои в глобальных поставках, привести к росту цен на нефть и ударить по мировой экономике. Также это может вызвать резкую реакцию Москвы, прогнозирует Reuters.

В июне Россия экспортировала 4,68 млн баррелей сырой нефти и 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки — это около 4,5% мирового спроса, по данным Международного энергетического агентства. На фоне новых угроз цены на нефть уже выросли почти на 3%.

Резкий скачок цен может усилить инфляцию в США. Это может стать сдерживающим фактором для президента Трампа, несмотря на его разочарование в Путине. В прошлом он уже смягчал аналогичные тарифные меры под давлением рынка.

Санкции предполагают вторичные пошлины для покупателей российской нефти, прежде всего Индии и Китая. Reuters называет такие тарифы "относительно непроверенным и неточным" финансовым инструментом, но отмечает, что они могут оказаться эффективными.

Индия, крупнейший морской импортер российской нефти (1,5 млн баррелей в сутки), может отказаться от закупок, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Китай, напротив, как полагает агентство, вряд ли изменит схему поставок, так как считает отношения с Москвой стратегическими.

Это может усилить разрыв между ключевыми импортерами и создать дополнительную нестабильность на рынке. В случае сокращения импорта со стороны Индии финансы Кремля окажутся под давлением, а Китай, вероятно, будет добиваться еще более низких цен.

Частично дефицит нефти на мировом рынке могут покрыть страны Персидского залива, но, по оценке агентства, этого может оказаться недостаточно для стабилизации рынка.

Доходы от экспорта нефти и газа составляют значительную долю дохода бюджета России. Ограничение этих поступлений, как считают в Reuters, может вызвать "решительную реакцию" со стороны Москвы, что лишь усилит глобальную неопределенность.

Также поступает все больше сигналов о том, что Евросоюз не сможет выкупить у Трампа весь обещанный в рамках сделки с американцами объем энергоносителей на 700 миллиардов долларов. То есть не факт, что Европа сможет в ближайшее время полностью заместить "теневые" поставки из РФ.

Вчера и сегодня прошел ряд публикаций в западной прессе о том, что обещание Урсулы фон дер Ляйен Трампу о переходе ЕС на американские энергоносителей Еврокомиссия выполнить не сможет - поскольку не закупает их сама и не отдает распоряжений частным компаниям, каких поставщиков использовать.

Давление на Зеленского и фактор Миндича

Продолжается история с ухудшением отношений Банковой и западных спонсоров Украины.

Несмотря на то, что сегодня начал движение в Раде законопроект, возвращающий полномочия НАБУ - его одобрил один из профильных комитетов - требования к Украине продолжают ужесточаться.

Сегодня Евросоюз прямо потребовал от Украины назначить главу Бюро экономической безопасности. Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что назначение необходимо сделать в рамках реформы Бюро, которая "является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС".

Напомним, что Кабмин отказывается назначить главой БЭБ сотрудника НАБУ Цывинского, который победил на конкурсе за счет голосов "международных экспертов". Цывинский, который сейчас работает детективом НАБУ, считается близким к грантовым кругам.

Как пишет "Европейская правда", назначение главы БЭБ стало одним из условий Евросоюза для продолжения финансирования Украины. Второе условие - возвращение полномочий НАБУ.

До их выполнения Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал из ЕС действительно поступил. По её словам, в документе отмечается, "что финансовая помощь по линии ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится". Речь идет "о всей следующей выплате, а не только о ее части".

Ранее New York Times писала, что ЕС может заморозить часть помощи Украине. После этого Зеленский сообщил главе Еврокомиссии, что подписал все необходимые для получения денег законы.

Но, как видим, Евросоюз увязывает восстановление помощи уже не только с "индикаторами", но и с новыми условиями укреплению зависимой от Запада антикоррупционной инфраструктуры. Которую Зеленский хотел по сути ликвидировать.

При этом нельзя не заметить, что если вернуть полномочия НАБУ Зеленский согласен, то тему БЭБ он не комментирует. Хотя этот орган крайне важен для политического расклада в Украине.

Мы уже писали, что победа Александра Цывинского на конкурсе была частью скоординированного наката на Зеленского со стороны группы Порошенко и грантовых кругов, связанных с Демпартией США. К ним близок Цывинский (в 2016 году он был одним из кураторов дела против Манафорта, которое вело НАБУ) и они же имеют влияние на «международных экспертов» в конкурсных комиссиях. Другой частью наката было возбуждение НАБУ уголовных дел против людей из близкого окружения Зеленского.

Соответственно, и отказ правительства назначать Цывинского, и принятие Радой по приказу Банковой законопроекта о сокращении полномочий НАБУ – звенья одной цепи.

Поэтому не удивительно, что и требования ЕС, а также группы поддержки НАБУ внутри Украины, вернуть права антикоррупционным органам идут «в комплекте» с требованиями назначить нового главу БЭБ.

В чем важность БЭБа?

Во-первых, ему подследственно самое распространенное уголовное преступление, которое совершают украинцы – неуплата налогов. Также как почти всех депутатов, чиновников и судей можно привлечь к ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение (подследственность НАБУ), так и значительную часть взрослого населения страны и почти всех украинских бизнесменов можно привлечь к ответственность за неуплату налогов и смежные с этим преступления.

Во-вторых, НАБУ, который создавался как инструмент контроля Запада за украинской элитой, имеет свои ограничения по влиянию на внутренние процессы, так как он может возбуждать дела только по коррупционным статьям и его основными клиентами являются чиновники, судьи, правоохранители и прочие «государевы люди». Вне этой сферы полномочия НАБУ теряются. Безусловно, Бюро может открывать (и много раз уже открывало) уголовные дела и против частных предпринимателей и просто физлиц – по подозрению в даче взяток. Но это все ж таки куда более сложная схема «подкопа» под бизнесмена, чем дело о неуплате налогов и прочие «чисто экономические» преступления, уголовные дела по которым может возбудить БЭБ. Поэтому контроль над Бюро экономической безопасности вместе с контролем над НАБУ будет представлять собой крайне мощный рычаг влияния на украинскую элиту.

К примеру, БЭБ может сходу возбудить дела против всех связанных с Зеленским, Миндичем, Ермаком и прочими людьми фирм, даже если они и не получали никаких бюджетных подрядов. А также против их сотрудников на предмет получения зарплат в конвертах.

Поэтому не удивительно, что Банковая всеми силами пыталась остановить назначение Цывинского. И долгое время Запад на это никакого внимания не обращал. Но после скандала с лишением прав НАБУ, теперь в Европе включили в свой список требований и БЭБ. И отмахнуться от этого Зеленскому теперь будет не так уж и просто.

Ряд СМИ и политиков ранее уже писали, что непосредственной причиной для наката Банковой на НАБУ стала информация о том, что против одного из ближайших соратников Зеленского и его бизнес-партнера Тимура Миндича готовится уголовное дело. И о том, что есть записи прослушки в квартире Миндича, на которых запечатлен и голос самого президента.



Для того, чтоб понять значение этой информации нужно для начала рассказать, кто такой Миндич и какова его роль в жизни Зеленского.

Миндич – давний деловой партнёр Зеленского, совладелец студии "Квартал95". По информации источников "Страны", он долгое время был доверенным человеком Игоря Коломойского и работал с "Кварталом" и Зеленским по его поручению.

"Игорь Валерьевич все вопросы "Квартала" редко решал напрямую с Зеленским, посредником между ними был Миндич. Например, Миндичу Коломойский мог высказывать свои недовольства шутками Квартала, через него он корректировал контент шоу — что добавить, что убрать, чего лучше вообще не ставить, чтобы потом не звонили важные люди. Помимо того Миндич занимался у Коломойского весьма деликатными и даже личными делами, от организации кухни и заканчивая формированием гардероба и организацией мероприятий. А вот с Зеленским у Миндича были партнёрские, доверительные отношения. Поэтому на Миндича и оформлена часть корпоративных прав на студию “Квартал 95”", — говорит источник.

По его словам, после того как Зеленский стал президентом, он постепенно ограничил общение с Коломойским, но сблизился с Миндичем. И, по итогу, последний ушел с орбиты влияния олигарха и стал одним из ключевых людей в окружении главы государства.

Оппоненты Зеленского называют Миндича "кошельком президента" и обвиняют его в том, что именно через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, реализовывавшихся Банковой.

По словам ныне находящегося в СИЗО нардепа Дубинского, именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, Ермака и других высокопоставленных лиц, на которых обсуждались, в том числе, различные бизнес-проекты в интересах президента и ближайшего к нему круга лиц. "Миндич – это доверенное лицо Зеленского, и одновременно доверенное лицо Ермака, которому доверяли собирать кассу со всех компаний, находящихся в сфере управления государства", - заявил Дубинский. В частности, он утверждает, что именно Миндич курировал коррупционные схемы в "Нафтогазе", энергокомпаниях и других стратегических предприятиях: в частности, считается, что именно Миндич сделал главой "Нафтогаза" Алексея Чернышова. А вскоре после того как начался скандал вокруг подозрения Чернышова в коррупции Миндич, по данным СМИ, покинул страну и сейчас находится за границей. В июне 2025 года был задержан двоюродный брат Тимура Миндича Леонид: его подозревают в хищениях на закупках оборудования для "Харьковоблэнерго" на общую сумму в 125 миллионов гривен.

Кроме того, СМИ заявляли, что Миндич курирует фирмы, которые причастны к многомиллиардным хищениям средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Руководитель проекта "Наши гроши" Николов заявлял, что с Миндичем (а также с Ермаком и Арахамией) были связаны и компании, получавшие миллиарды из бюджета на производство дронов, по которым вело расследование НАБУ.

Впрочем, источники в окружении Миндича говорят, что описанный выше образ Миндича сильно демонизирован.

"Если дать Миндичу Нафтогаз - он просто не понял бы, что с ним делать, как заработать на этом, какой схематоз выстроить. К нему могли бы в теории прийти, когда уже всё было готово, типа: вот так и так, нужно, чтобы он пролоббировал. И вообще Миндич сам по себе крайне осторожный человек", - сказал источник "Страны".

Однако он подтверждает, что Миндич очень близок к Зеленскому, фактически являясь его "душеприказчиком".

"Даже во время полномасштабной войны Зеленский проводит много времени с Миндичем, потому что тот был одним из тех, с кем Зеленский мог поговорить о жизни. Миндич был ему очень приятен и комфортен, он стал его душеприказчиком. Они проводили много времени вместе, просто общаясь. Также у Миндича была очень важная функция организации разных встреч для президента, на которых он лично присутствовал", - говорит источник.

Так или иначе, но очевидно, что Миндич владеет огромным массивом информации об экономических и политических, в том числе и теневых, процессах в высших эшелонах украинской власти, а также лично о Зеленском.



И если Миндич попадет в руки следователей – НАБУ или западных спецслужб, которые его "разговорят", то он может стать тем же, кем стал для Павла Лазаренко его давний бизнес-партнер Петр Кириченко. Кириченко в 1999 году пошел на сделку со следствием и на его показаниях американские прокуроры и построили свое обвинение против Лазаренко.



Описывая свое расставание с Лазаренко, Кириченко использовал выражение "поцелуй Иуды". Если Миндич попадет за решетку, то такой же "поцелуй" он может подарить и Зеленскому.



Ситуация для президента усугубляется еще и тем, что сейчас на стороне его врагов играют люди, которые очень много знают и о нем, и о Миндиче.



Это Коломойский и Боголюбов. И если активность и возможности Игоря Валерьевича сильно ограничены пребыванием в СИЗО, то Боголюбов смог вырваться за кордон. При этом, как сейчас выяснилось, он пошел на сотрудничество с НАБУ (а через него, не исключено, и с западными спецслужбами), обеспечив прослушку квартиры Миндича. По версии нардепа Гончаренко за это НАБУ помогло ему выехать за границу.

Источники "Страны" предполагают, что прослушка могла быть установлена, когда шёл ремонт в квартире Боголюбова этажом ниже квартиры Миндича. И случилось это после того, как Миндич в прямом смысле "залил" Боголюбова.

"Он затопил его квартиру. Боголюбов начал делать ремонт. И существует вероятность, что именно в это время НАБУ могло установить там прослушку", - говорит источник.



В целом то, что сейчас в качестве главного коррупционного скандала всплыло именно дело Миндича, ближайшего соратника Зеленского, показывает, что главной целью всего нынешнего процесса являются отнюдь не косметические перестановки во власти в форме удаления Ермака и выдвижения на более высокие позиции Арахамии, Федорова и прочих внутриаппаратных противников нынешнего главы ОП. Цель – конкретно Зеленский. Удар наносится все тем же сложившимся недавно альянсом Порошенко и грантовых организаций, которые после скандала с лишением НАБУ полномочий смогли заручиться (после долгих попыток) поддержкой европейцев и, как минимум, нейтралитетом Вашингтона. Работа данного альянса была видна даже по тому, как распространялась информация о прослушке квартиры Миндича. Вечером 24 июля об этом написали в соцсетях близкие к Порошенко ЛОМы. А утром 25 июля эта же информация появилась на "Украинской правде", которой владеет Томаш Фиала.



Конечная цель удара – "обнулить" Зеленского и морально, и политически. Побудив его согласиться либо на роль "свадебного генерала" при "правительстве национального единства" (подобные планы уже обсуждаются публично), либо уйти.



И пока остается открытым вопрос – как отреагирует на это Зеленский. Смирится ли с такой судьбой в обмен на гарантии личной безопасности и остановки расследования дела по Миндичу и другим соратникам (если, конечно, кто-то такие гарантии ему даст). Либо попытается нанести контрудар. Сорвав, например, через парламент голосование за возвращение прав НАБУ, объявив руками СБУ и ГБР подозрение руководителям и ключевым сотрудникам антикоррупционных органов, отправив в тюрьму Порошенко или предприняв иные действия. В надежде, что на фоне сокращенного до следующей недели срока ультиматума Трампа Путину по завершению войны, ни Европе, ни украинскому обществу до судьбы НАБУ не будет никакого дела.

Эта неделя покажет какой выбор сделал Зеленский.