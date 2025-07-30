Первая леди США Мелания Трамп "хорошо относится" к российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Между тем, по словам главы Белого дома, именно Мелания Трамп обратила внимание мужа на бомбёжки Киева.

"Слушайте, мы знаем Путина, и она к нему хорошо относится. А я… Ну, что есть, то есть. Нужно уметь ладить с людьми. У меня с ним были очень хорошие отношения. Ну, нужно же. И знаете, желательно, чтобы они были. Так вот, она сказала: "Это ужасно. Они только что разбомбили Киев", – сказал Трамп.

Напомним, недавно президент США говорил, что Путин сообщил ему о большом уважении к его жене.

Как мы писали, еще во время первого президентского срока Трампа в 2017 году на саммите стран G20 в Гамбурге Владимир Путин в Эльбской филармонии познакомился с Меланией Трамп.

На полях саммита российский президент Владимир Путин лично встретился с женой американского лидера, родившейся в коммунистической Югославии. Меланья Трампа заходила в комнату переговоров, чтобы узнать, почему встреча ее мужа-президента и Путина затянулась дольше запланированного.