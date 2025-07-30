В среду, 30 июля, в Украине идет 1253-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.43 Россияне ночью ударили по вокзалу в Павлограде, сообщает "Укрзализныця".

Есть задержки поездов.

ОВА ранее сообщала о прилёте по транспортному предприятию.

Павлоград - важнейший логистический узел ВСУ для операций на Донбассе.

8.33 Последствия ночных прилётов по Харькову.

Пострадали три человека. Повреждены автомобили, объекты торговли, дома. Куда был прилёт, не сообщалось.

7.50 Российские войска продвинулись у Малиевки Днепропетровской области (в РФ заявляли о ее захвате). Об этом сообщает Deep State.

Также паблик подтверждает продвижение россиян у Темировки Запорожской области (в России также утверждают, что захватили это село).

Войска РФ продвинулись к северу от Мирнограда в сторону Родинского. А также к югу от Константиновки - у Яблоновки и Александро-Калиново (в РФ говорят, что оба села захвачены).