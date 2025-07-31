Анализируем итоги 1254-го дня войны в Украине.

Обстрел Киева

Сегодня россияне после длительного перерыва нанесли новый массированный удар по Киеву.

Применялось более 300 дронов и восемь ракет, пять из которых попали в цель. Также не удалось перехватить 21 беспилотник.

Среди них были реактивные дроны - судя по всему "Герани-3", о которых с недавних пор пишут россияне. Их сложнее сбивать за счет высокой скорости полета, сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Они летят со скоростью свыше 500 км/ч и маневрируют.

"Фактически, на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", - говорит Игнат.

Профильный портал "Милитарный" заявляет, что эти беспилотники фактически недосягаемы для украинских дронов-перехватчиков, вертолетов, легкомоторной авиации и мобильных огневых групп. Если они летят на высоте 9 км, сбить его может только реактивная авиация или крупные зенитно-ракетные комплексы. А учитывая большую скорость, уменьшается время на реакцию.

Для сбивания таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

"Такие средства не только являются ценными и дорогими в эксплуатации, но и являются относительно редкими среди стран-партнеров и требуют длительного производства", - пишет военный портал.

Вернемся к результатам обстрела. Основной пострадавший участок - Святошинский и Соломенский районы Киева. На Святошино (район Борщаговки) обрушился подъезд многоэтажки, где погибли восемь человек, включая ребенка с мамой. Более 30 ранены, среди них семь детей.

Но целью удара были скорее всего Жуляны, со стороны которых были замечены взрывы с яркой вспышкой.

Тем не менее, дроны, ракеты, а также их обломки наделали много разрушений по Киеву - горели автомобили, повреждено много других домов, также пострадало здание университета и мечети, которая находится на Святошино. Повреждена железная дорога на отрезке между Святошино и жд-вокзалом.

Минобороны РФ заявило, что "поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".

Отметим, что последний такой удар по Киеву наносился еще 10 июля. Затем в столицу приехал спецпредставитель Трампа Келлог, но и после его отъезда крупных налетов не фиксировалось.

То есть, пауза в ударах по столице была довольно длительной. С чем она связана?

Прежде всего обращает на себя внимание, что удар последовал на фоне новых угроз Трампа в адрес России. Президент США позавчера объявил, что сокращает срок "ультиматума" России с 50 до 10 дней, после чего начнет принимать санкционные меры. Среди которых могут быть и вторичные санкции против покупателей российской нефти - в форме 100-процентных пошлин, что фактически закроет рынок США для этих стран.

Также Трамп существенно ужесточил риторику против Кремля, а также Китая с Индией, угрожая Пекину пошлинами за поддержку России - а против Нью-Дели их Штаты уже ввели.

На фоне этой эскалации следует удар по Киеву. Из которого можно заключить, что российские партнеры (особенно Китай) пока не идут на условия Трампа и не пытаются склонить Москву к принятию американских условий.

К теме торговых войн Трампа и тем, как они связаны с его "российским ультиматумом", мы еще вернемся ниже.

Ситуация на фронте

Армия РФ захватила Каменское на Запорожском направлении и Верхнекаменское под Северском, сообщает Deep State.

Также россияне продвинулись около Белой Горы, что южнее Часова Яра.

Минобороны РФ тем временем говорит о полном захвате Часова Яра. МО РФ заявило о выходе на окраины микрорайонов Шевченко и Южный, показав кадры из окраинных районов города, которые на данный момент сложно идентифицировать.

Российские паблики пишут, что о захвате Часова Яра было объявлено после вытеснения украинских войск из микрорайона Землянки в юго-западной части города.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State южная и западная части города находятся под контролем ВСУ. Паблик пишет, что отдельные россияне просто зашли в тыл ВСУ и установили свои флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2, но не закрепились там и взяли эти участки под контроль.

За последние 2 месяца россияне сумели лишь немного продвинуться с северо-востока и востока в микрорайон Шевченко.

Захват города отрицает и командование ВСУ.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - заявил спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

В случае потери Часова Яра существенно усложняется ситуация для Константиновки - высвободившаяся российская группировка может начать наступать на город с северо-востока. Но пока, повторимся, Украина опровергает потерю Часова Яра.

При этом существенно усложнилась ситуация под Покровском.

Украинские военные все активнее пишут о том, что российские войска уже проникли в город. Это вчера снова подтвердила и нардеп Безуглая.

По данным военных ВСУ речь идет о малых штурмовых группах, которые проникают в Покровск, пользуясь недостатком личного состава среди украинских войск из-за чего нет сплошной линии обороны.

Напомним, что раньше россиян в Покровске украинские паблики обозначали как ДРГ, но сейчас фактически признали, что это обычная российская пехота. По словам украинского бойца "Мучного", россияне заходят в Покровск "очень глубоко".

"Одна из групп была замечена в районе рынка, наши бойцы точечно накрыли позиции врага, удары были результативными. Однако фактического контроля у русских нет, хотя по городу их бродит немало", - пишет "Мучной".

Российские паблики сообщают, что их отдельные группы доходят до центра Покровска, но ВСУ перебросили резервы, чтобы остановить продвижение в городе штурмовых отрядов.

При этом ухудшается и ситуация по флангам.

С приближением россиян к Родинскому к северу от Покровска (вклинение идет между Родинским и Билецким, а также в направлении Доброполья), логистика для ВСУ существенно осложнилась. Как пишут паблики, собирающие донаты для украинских военных, из пяти машин в город подбиваются две-три. При том, что дорога на Павлоград с запада уже давно под сильным огнем РФ.

"Если оккупанты возьмут под контроль Родинское, то фактически перекроют въезды в Покровск", - пишут украинские военные паблики.

Ранее СМИ уже сообщали, что это поставит под угрозу всю покровскую группировку ВСУ, поддерживать которую станет затратно по ресурсам и потерям - как в свое время было с Бахмутом, из которого по итогу пришлось выйти.

Законопроект по НАБУ принят. Что дальше?

Сегодня Рада подавляющим количеством голосов вернула полномочия антикоррупционным органам. За основу и в целом законопроект Зеленского поддержал 331 депутат - включая четырех из "Батькивщины", которая обещала не голосовать.

Законопроект уже подписал Зеленский. "Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией – точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - заявил он.

То есть, "слуги народа" развернулись на 180 градусов и вернули назад полномочия НАБУ, которые сами же в прошлый вторник забрали.

Символом этого голосования стало фото депутата от "Слуги народа" Марковского с главой фракции Арахамией, которые с весьма невесёлыми лицами держат символ протестов в защиту НАБУ - картонку - но уже с надписью "Мы с народом".

Отметим, что сегодняшнее заседание парламента едва ли не впервые с начала полномасштабного вторжения транслировалось в прямом эфире канала "Рада".

Пользуясь таким случаем, нардеп Алексей Гончаренко с трибуны жестко раскритиковал Зеленского из-за ситуации с НАБУ. Гончаренко сказал, что "Ким Чен Зе пытается строить тут диктатуру", и назвал ситуацию с НАБУ "Зе Ендом" для президента. Он призвал президента "забыть о втором сроке".

Какие последствия ждут Зеленского после провала своей атаки против НАБУ мы детально описывали здесь. Мы прогнозировали, что противники Офиса президента используют эту ситуацию, чтобы максимально расшатать власть Зеленского и лишить его как минимум поддержки в Раде.

Отметим, что еще накануне голосования по НАБУ депутат Костюк с трибуны Рады объявил, что выходит из фракции "Слуга народу" из-за ситуации с антикоррупционными ведомствами. Он заявил, что депутатов заставляли голосовать за проект о лишении полномочий НАБУ, угрожая уголовными делами.

О том, что после "сдачи назад" Зеленского по урезанию полномочий НАБУ мажоритарщики могут начать выходить из фракции "Слуги народа", мы прогнозировали ещё вчера.

Сейчас во фракции формально состоит 231 депутат, что дает СН права коалиции монобольшинсива. Хотя де-факто уже никакого монобольшинства нет, но де-юре оно ещё существует. Однако если из фракции СН выйдет 6 человек, но ее численность уменьшится ниже необходимых 226 голосов и, таким образом, правящее монобольшинство исчезнет.

При этом мажоритарщики (в отличие от списочников) могут выходить из фракции без потери депутатского мандата. В целом выход депутатов из СН является частью сценария оппозиции по лишению Банковой контроля над Радой.

О том, что игра еще не окончена, говорят и заявления самих антикоррупционных органов. Глава САП Александр Клименко вчера дал два интервью западным СМИ, где заявил, что его ведомство столкнется с "еще большим политическим давлением и клеветническими кампаниями" даже после возвращения полномочий.

"Наша работа фактически остановлена. Почти все наши информаторы перестали сотрудничать с нами", – сказал он газете Financial Times. Глава САП заявил, что высшие эшелоны власти страны не только соучаствуют, но и глубоко вовлечены в "подрыв антикоррупционного курса Украины".

Главной целью "масштабной, преднамеренной спланированной атаки всех правоохранительных органов на антикоррупционную систему", по мнению главы САП, было "взять под контроль все наши расследования, чтобы иметь информацию о том, где мы расследуем, что мы расследуем и на каком этапе мы находимся… чтобы защитить людей от уголовной ответственности".

Газета Times называет это "решением Зеленского" и признаком его "отхода от демократии", хотя сам президент перекладывал ответственность на Раду.

Западные СМИ вчера довольно много писали о том, что несмотря на возвращение полномочий НАБУ, отношение к Зеленскому поменялось в худшую сторону. То есть, по факту конфликт между президентской вертикалью и антикоррупционерами, а также их группой поддержки, далеко не исчерпан.

Главный вопрос на данный момент - начнет ли НАБУ после своей победы в нынешнем противостоянии предъявлять подозрения другим лицам из ближайшего окружения Зеленского?

По данным источников "Страны", помимо истории с "кошельком президента" Миндичем, НАБУ может объявить подозрение премьеру Свириденко.

Дело связано с совместными полетами Свириденко в бытность ее первым вице-премьером вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Свириденко, в отличие от Ермака, согласно своему статусу имеет право пользоваться самолетами из государственного авиапарка. Поэтому, по версии следствия, ряд ее совместных полетов с Ермаком были обусловлены не служебной необходимостью для Свириденко посещать те или иные страны, а желанием главы Офиса президента летать за государственный счет на государственном самолете. В НАБУ в этом усматривают состав преступления и понесенный бюджетом ущерб.

По данным источников в Бюро, этому делу могут дать ход вплоть до вручения подозрения Свириденко, в случае если Рада примет, а президент подпишет законопроект о возвращении полномочий НАБУ. Также источники не исключают и вручение подозрения по данному делу и Ермаку.

Возвращаясь к последствиям для Зеленского. Как мы уже писали, вступление в силу закона о возвращении прав НАБУ является первым этапом плана по превращению его в "свадебного генерала" с церемониальными полномочиями.

План этот, как мы уже писали, проводит в жизнь сложившийся пару месяцев назад альянс Петра Порошенко и грантовых структур, близких к Демпартии США, которые объединились перед лицом угрозы своего полного политического уничтожения Зеленским (Порошенко должны были посадить в тюрьму, против собственника «Украинской правды» Томаша Фиалы планировалось ввести санкции СНБО). Порошенко обеспечивает финансирование, организационную и медийную поддержку. Грантовики «вкладываются» своим влиянием на НАБУ и САП, на имеющих решающее право голоса международных экспертов в конкурсных комиссиях по отбору силовиков и судей, а также собственными медиа-ресурсами и связями в западных СМИ и политических кругах. По ходу движения в процесс «обнуления» Зеленского вступают и другие его противники – мэр Киева Кличко, Коломойский и его партнер Боголюбов, уже сотрудничающий с НАБУ, а также прочие обиженные и недовольные властью имя которым легион.

В июне альянс добился немалых успехов – было вручено подозрение вице-премьеру Чернышову, готовилось подозрение самому близкому (помимо Ермака) соратнику президента Миндичу, активизировалось дело против экс-заместителя главы Офиса президента Шурмы. На конкурсе на главу БЭБ (орган с широчайшими полномочиями по расследованию экономических преступлений) победил детектив НАБУ Цывинский, близкий к альянсу.



Главной проблемой альянса было отсутствие какой-либо поддержки и защиты со стороны Вашингтона после прихода к власти Трампа (который к структурам, связанным с Демпартией США, никакой любви не испытывал) и безусловная поддержка Зеленского европейцами, которые прощали ему абсолютно все.



Пользуясь этим Банковая нанесла по альянсу контрудар – было вручено подозрение основателю одной из ключевых грантовых организаций Шабунину, Кабмин заблокировал назначение Цывинского главой БЭБ, активизировалась подготовка к посадке Порошенко и введению санкций против Фиалы. Запад на это почти никак не реагировал и Зеленский с Ермаком пришли к выводу, что пора реализовать главный проект – подчинить себе антикоррупционную вертикаль, которая создавалась Западом как инструмент контроля над украинской элитой.



Однако здесь они просчитались – хоть Трамп, как и ожидалось, промолчал, но не смолчали европейцы, которые начали угрожать Зеленскому прекращением финансирования, что для Украины было критично. Параллельно альянс организовал первые с начала полномасштабной войны массовые акции протеста, что также стало дополнительным элементом давления на Банковую.



Происходящее парализовало волю президента к сопротивлению и он сдал назад, внеся законопроект о возвращении полномочий, который сегодня и был принят.



Было немало прогнозов, что Банковая попытается сорвать тем или иным путем голосование, но они не оправдались. В том числе и потому, что у Офиса президента уже не было никакой уверенности, что депутаты согласятся провернуть подобную комбинацию – слишком сильная и показательная была демонстрация политической слабости власти, которая быстро отступила под давлением улицы и Запада в принципиальном для себя вопросе.



Далее альянс приступит к реализации второй части плана – лишение Зеленского контроля над большинством в Раде, его переформатирование, принуждение президента к увольнению Ермака и премьера Свириденко, а также отдельных силовых ведомств (ГБР, генпрокурор), назначение Цывинского главой БЭБ.



Третий этап плана - формирование новым большинством в парламенте «правительства национального единства», превращение Зеленского в «свадебного генерала» с отказом от баллотирования на второй срок или его отставка, если он в такой роли работать откажется. В последнем случае перед отставкой будет избран новый спикер Рады, который потом и станет и.о. президента.

Для успешной реализации этого плана альянсу необходимо три условия.



Первое – убедить Запад поддержать план создания «правительства национального единства» с ограничением власти Зеленского, доказывая, что в таком формате Украина сможет более эффективно вести войну и выполнять прочие задачи, а также «сохранит верность европейским ценностям. Цель - обеспечить защиту со стороны Запада. Чтоб за каждую попытку Зеленского сопротивляться реализации плана или же ставить палки в колеса НАБУ, Европа грозила бы остановкой финансирования. А для этого необходимо постоянное поддержание в западных СМИ высокого градуса негатива в отношении Зеленского и Ермака.

Второе - вручение подозрений НАБУ ключевым людям в окружении Зеленского – Миндичу, Ермаку, Свириденко, Шурме и прочим. Принуждение их, а также уже получившего подозрение Чернышова, к сделке со следствием со «сдачей своих». Это должно деморализовать власть и зафиксировать ее слабость и беззащитность, чтоб те же депутаты не боялись идти наперекор воли ОП и формировать новое большинство в Раде.



Третье – новые акции протеста в случае необходимости дополнительного давления на Банковую.



Безусловно, Зеленский и его Офис не будет молча ждать своей участи. Они постараются собраться с силами и организовать сопротивление.

Главная их задача – убедить Запад перестать поддерживать и защищать альянс, обвинив его в дестабилизации внутриполитической ситуации во врем войны и в работе на Россию.

Вторая по важности задача – удержать под контролем большинство в Раде.



Если эти задачи будут решены, то Зеленский может стабилизировать для себя ситуацию и даже перейти в контрнаступление. Например, руками СБУ и ГБР возбуждать уголовные дела по обвинению в госизмене против детективов НАБУ, которые «копают» под окружение президента. Или даже вернуться к плану посадки Порошенко, отставки мэра Кличко или введения санкций против Фиалы.



Хотя, конечно, после того как Зеленский сдал назад с законопроектом по НАБУ, снова заставить силовиков осуществлять давление на политических противников Банковой будет очень непросто.



В любом случае Украину ожидают бурные недели и месяцы. Ставки для обеих сторон в случае проигрыша крайне велики. Для Зеленского – потеря власти де-факто или де-юре. Для его противников – политическое уничтожение, если президент сможет восстановить свои силы для контрудара. В то, что он забудет кто и как его унизил в конце июля 2025 года никто не верит.



Большое влияние на ход и скорость событий будет иметь ситуация по войне. Любые успехи вроде операции «Паутина» Зеленский будет использовать для укрепления своих позиций во внутриполитическом противостоянии. Кроме того, если после истечения 10-дневного ультиматума Трампа начнётся эскалация противостояния РФ и Запада это также, не исключено, сработает в пользу президента, так как о коррупционных делах в новой обстановке все быстро забудут.

Но в случае резкого ухудшения положения на фронте внутриполитические события могут значительно ускориться. И ускориться совсем не в пользу Банковой.

Трамп против Китая и Индии

Сегодня Дональд Трамп продолжил свои жесткие заявления в адрес Индии - по поводу ее сотрудничества с Россией.

В своей соцсети он прокомментировал введённые вчера 25-процентные пошлины против Индии, увязав их с РФ.

"Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Хотят — пусть вместе тянут свои мёртвые экономики на дно. Мы и так почти не вели дел с Индией — у них слишком высокие тарифы, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес между собой. Давайте оставим всё как есть", - написал Трамп.

Его слова являются косвенным свидетельством того, что Вашингтону пока не удалось договориться с Нью-Дели о прекращении закупок российских энергоносителей.

О том, что такие переговоры шли писали ранее западные СМИ, предполагая, что Индия может отказаться от приобретения нефти из РФ. Но, судя по риторике Трампа, пока такой договоренности не достигнуто и Штаты решили применить к Индии "метод принуждения".



Вчера министр финансов США Бессент уже заявил, что крупнейший покупатель российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой 100% пошлины. Если аналогичную позицию займет и второй по величине импортер российской нефти Индия, то Москва последствия вторичных санкций Трампа практически не почувствует.



Поэтому Вашингтон, судя по всему, и пытается использовать метод жесткого давления на индийцев, чтоб поменять их позицию.



Сработает ли – пока сказать трудно. Хотя западные СМИ уже пишут, что часть индийских НПЗ начали отказываться от закупок российской нефти. Но будет ли этот процесс тотальным и последуют ли этому примеру все индийские импортеры - пока неяно.

С одной стороны Индия, безусловно, заинтересована в расширении экономического сотрудничества с США. Тем более, что американские компании уже начали переносить свои производства из Китая в Индию на фоне ухудшения отношений Америки с КНР. И уже, к слову, запарные СМИ пишут, что индийские НПЗ ищут новых поставщиков нефти вместо российской.

С другой стороны, Индия вряд ли хочет потерять выгодный для нее импорт дешевой нефти из РФ (любая ее замена будет дороже). И, главное, здесь вопрос принципа суверенитета – может ли страна позволить другому государству диктовать ей чьи товары нужно покупать, а чьи нет. И подобные размышления могут быть не только у Индии и Китая, но и у других крупных государств.



Поэтому ситуация по Индии все еще неопределенная.



Также, к слову, как и по Европе. Потому что многое зависит от того присоединится ли ЕС к вторичным санкциям США, введя 100% тарифы на импорт из стран, которые покупают нефть и газ и РФ.



Многие наблюдатели связали резкое сокращение Трампом срока ультиматума Путину с тем, что ему удалось заключить торговую сделку с ЕС, в рамках которой европейцы согласились увеличить закупки американской нефти и газа. В том числе и за счет отказа от российских энергоносителей.



Однако, это перспектива. Пока же Европа сама является крупным импортером российского газа. И планы по отказу от него растянуты аж до 2027 года. При том, что в ЕС с этим далеко не все согласны. В таких условиях вероятность того, что европейские страны придут к консенсусу, чтоб не только самим отказаться от закупок энергоносителей в РФ в краткие сроки, но и фактически прекратить торговлю с Китаем, введя против него 100% пошлины выглядит, мягко говоря, не слишком большой.



Ситуация с вторичными санкциями Трампа против РФ может иметь далеко идущие последствия для всей мировой торговли, резко ускорив процесс ее сегментирования на отдельные "островки", огражденные друг от друга огромными тарифными барьерами. Потенциально это довольно опасная тема для самих США, так как подорвет роль доллара как ведущей валюты для мировой торговли.



Поэтому Вашингтон и старается привлечь на свою сторону Индию и другие незападные страны, убедив их отказаться от закупок энергоносителей из РФ. Но получится ли это – вопрос открытый. Ответ на него, в том числе, может повлиять на окончательное решение Трампа – вводить ли вторичные санкции против Москвы или нет.

При этом, судя по тому, что делает и говорит Москва, у нее явно нет планов сейчас выполнять ультиматум Трампа. А это, в том числе, означает, что серьезного давления со стороны того же Китая с требованиями завершить войну и угрозами перестать закупать российскую нефть - РФ не ощущает.

Мы уже писали об ударе по Киеву, хотя Трамп буквально позавчера такие удары критиковал и заявлял, что они стали одной из причин его "ультиматума". Кроме того, в перепалку с Трампом вступил Медведев, который, по распространенной версии, озвучивает для Кремля тезисы, которые не хотят произносить официально.

Трамп сегодня раскритиковал Медведева, который недавно пригрозил США войной, если будут введны вторичные санкции против России.

"Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!" - написал Трамп в своей соцсети.

Медведев затем ответил на угрозы Трампа и намекнул на возможность ядерного удара по США.

"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука", - написал бывший президент РФ, а ныне зампред Совбеза.

Говоря о "мертвой руке", Медведев, вероятно, намекал на систему ядерного удара, который будет нанесен по США даже в случае поражения всех жизненно важных центров РФ.

Накануне бывший президент РФ в аналогичном тоне высказался по поводу сенатора Грэма, заявив, что не ему и не Трампу указывать России, когда заключать мир.

То есть риторика Медведева в отношении Трампа и США стала заметно жестче, хотя раньше он старался не задевать новую администрацию Белого дома и критиковал в основном европейцев и Украину.

И это также один из признаков того, что Москва откажет американцам в выполнении их 10-дневного ультиматума.