В субботу, 2 августа, в Украине идет 1256-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:16 Украинских женщин-медиков могут объявить в розыск, если они не станут на учет в ТЦК. Об этом сообщает юрист Екатерина Анищенко.

Она заявляет, что женщины-медики, как и все военнообязанные, должны в течение 60 дней стать на учет и пройти медкомиссию. В противном случае на женщину могут составить протокол и объявить в розыск.

По ее словам, необходимость лично явиться в ТЦК остается даже невзирая на автоматическое внесение женщин из медицинской сферы в единый реестр военнообязанных.

При этом, отметим, пока о штрафах женщин-медиков за непостановку на учет массово не сообщалось.

10:35 Обстрел центра Дружковки Донецкой области.

Военные пишут об ударе в районе рынка, местные паблики - о прилете у магазина "Аврора".

Также звучат предположения, что удар мог быть по военкомату.

10:25 Россияне продвинулись у границ Днепропетровской области - в районе Воскресенки и Шевченко.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Под Торецком они заняли позиции в направлении Клебан-Быка под Щербиновкой.

Под Северском войска РФ продвинулись в Григорьевке (в направлении Серебрянки).

08:39 В Славянске дрон ударил по центральной гостинице «Славянск». Также пострадали расположенные рядом многоэтажные дома и общежитие.

По предварительной информации, один человек ранен, заявил мэр Вадим Лях.

08:15 Ночью в результате обстрелов РФ часть Изюмского района и сам Изюм остались без электроэнергии, сообщает ГВА.

08:14 В России ночью дроны ударили по НПЗ в Самарской и Рязанской областях, пишут российские паблики.

Также были атакованы предположительно два завода в Пензе - “Электроприбор” и местный радиозавод.

Минобороны РФ заявило, что сбило за ночь 112 украинских беспилотников. Из них большинство самолетного типа. Из них большинство над Ростовской областью и Краснодарским краем.

08:10 В Херсонской области в результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Россияне обстреливали критическую и социальную инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области. Повредили 2 многоэтажки и 17 частных домов, частные автомобили.

08:00 Ночью россияне ударили БПЛА по Васильковской громаде Синельниковского района, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Пострадал 30-летний мужчина. Повреждены админздание, 4 частных дома, авто.

По Межевской громаде враг ударил FPV-дронами. Ранены 2 человека.

В Никополе и Покровской громаде в результате атак БПЛА и артиллерии повреждены 2 многоквартирных и частных дома, хозяйственные постройки, авто, линия электропередач.