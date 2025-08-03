В воскресенье, 3 августа, в Украине идет 1257-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:13 В Адлере под Сочи после атаки беспилотников горит резервуар с нефтепродуктами.

Также обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе.

08:10 Ночью россияне ударили "Шахедом" по Харькову, сообщает мэр Игорь Терехов. Удар пришелся по складскому зданию возле жилой застройки.

08:06 Во время вчерашнего удара по Николаеву повреждения получили 23 частных дома, 12 многоквартирных, 6 автомобилей, отделение почтовой связи, магазин строительных материалов.

Пострадали семь человек, сообщил мэр города Сенкевич.