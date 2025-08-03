В воскресенье, 3 августа, в Украине идет 1257-й день войны с Россией.
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08:06 Во время вчерашнего удара по Николаеву повреждения получили 23 частных дома, 12 многоквартирных, 6 автомобилей, отделение почтовой связи, магазин строительных материалов.
Пострадали семь человек, сообщил мэр города Сенкевич.
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