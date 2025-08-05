Во вторник, 5 августа, в Украине идет 1259-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:59 В пригороде Сум после ракетного удара по сельскохозпредприятию двое погибших, сообщает ОВА.

10:39 Видео мужчины, который достал гранату в Черкассах во время проверки ТЦК.

На видео он говорит, что у него "нет ни дома, ни женщины, ни семьи".

10:30 В Черкассах мужчина, которого ТЦК остановили для проверки военных документов, достал гранату и выдернул чеку, сообщает военкомат.

Угрожая взрывом, он пытался взять в заложники сотрудника ТЦК.

По словам очевидцев, у мужчины также был пистолет.

С ним вели переговоры и в итоге задержали.

10:10 В Ровно гражданские заблокировали на дороге бусик ТЦК, требуя освободить мобилизованного, сообщает военкомат.

Два гражданских автомобиля прижали бусик ТЦК к обочине и заблокировали, допустив столкновение. ТЦК вызвали полицию и закрылись внутри автомобиля вместе с мобилизованным, пока шесть гражданских "вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного".

В итоге освободить мужчину им не удалось, по нападавшим работает полиция.

10:00 Украинцев нужно готовить к возможной войне с детского сада, ориентировочно с 5 лет, заявил экс-нардеп (Свобода), а ныне замначальника центра рекрутинга ТРО Игорь Швайка.

"Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена её существования — это множество жертв, принесённых на алтарь этой войны. И ради их памяти мы будем готовиться к любому нашествию", — заявил Швайка.

09:55 Армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки, сообщает Deep State.

Также россияне продвинулись около Торецка и захватили Попов Яр, что между Константиновкой и Покровском.

09:49 ВСУ не будут полностью отказываться от "пикселя", новый вариант камуфляжа будет дополнительным, разъясняет Миноброны.

Опубликовано фото нового рисунка для вещевого имущества – ММ-25. Объявлена закупка пробных партий по 20 тысяч единиц.

08:46 Так выглядит разрушенный вокзал в Лозовой после ночного налета беспилотников.

08:42 Еще кадры атаки на вокзал в Лозовой.

08:10 Сегодня ночью Россия атаковала Украину 46 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Было сбито или подавлено 29 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых обломков в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

07:42 Лозовая Харьковской области подверглась наиболее массированному удару за время войны.

Сильно разрушен железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения, сообщает "Укрзализныця".

По данным местных властей, среди пострадавших - двое детей.

"Пострадала критическая инфраструктура, многоквартирные дома, частный сектор. Часть города осталась без света, железнодорожный вокзал закрыт", - сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Поезда сейчас идут в объезд Лозовой - крупного транспортного узла. Задержки рейсов, следующих через город, ожидаются в пределах одного часа.