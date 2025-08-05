Анализируем итоги 1259-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Воскресенки, сообщает DeepState.

Минобороны РФ при этом заявляет о захвате села Сичневое (бывшее Январское) уже в Днепропетровской области. Опубликовано видео ударов по населенному пункту. При этом кадров российских войск в селе нет.

Украина потерю деревни не подтверждала. На карте Deep State Сичневое находится под контролем ВСУ, но указано, что россияне закрепились поблизости - за админграницей уже на территории Днепропетровской области.

Также заход в Сичневое опровергла группировка ВСУ "Хортица".

Россияне, по данным Deep State, продвинулись около Торецка и захватили Попов Яр, что между Константиновкой и Покровском.

Российские военные уже заходят в город Родинское, что в северном тылу от Покровска и Мирнограда, сообщает Deep State. По его данным, в последние дни россияне уже фиксировались на восточных окраинах города и активно продолжают туда заходить.

"Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города. Но для оккупации таких огромных городов необходимы соответствующие ресурсы, которые сначала нужно перегруппировать, собрать и отправить на реализацию задачи, как это было, например, в Авдеевке. Поэтому россияне уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, приводящей к обвалу обороны и дезорганизованности", - пишет украинский военный паблик.

По оценке DS, закрепившись в Родинском, РФ начнет бить по Гришино, нарушая логистику ВСУ. Также возможно наступление в направлении Шевченко.

На Покровском направлении продолжается проседание украинской обороны, пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, российские силы прилагают максимум усилий, чтобы вытеснить украинские подразделения из покровско-мирноградской агломерации. Для этого они атакуют в направлении ключевых трасс и наносят удары по логистике, стараясь избежать затяжных городских боев.

Несмотря на это, украинские военные пока не допускают оперативного окружения агломерации. Но Мирошников считает, что бои здесь могут напоминать Бахмут: "Хотел бы ошибаться, но так это и выглядит в перспективе нескольких месяцев".

К обстрелам. Сегодня ночью наиболее массированному удару за время войны подверглась Лозовая Харьковской области. Сильно разрушен железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Погибли два работника "Укрзализныци".

Давление на Индию по Украине

Продолжается давление США на Индию - с целью заставить ее не покупать нефть у России.

Дональд Трамп вчера заявил, что повысит пошлины для Индии.

"Индия не просто скупает огромные объёмы российской нефти — значительную часть из купленной нефти она затем перепродаёт на открытом рынке с большой прибылью. Её не волнует, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. В связи с этим я существенно повышу тариф, который Индия платит США", - написал американский президент.

Сегодня он добавил, что намерен "очень существенно" повысить пошлины в течение суток.

Напомним, с 1 августа тариф для Индии составляет 25% (правда, решение пока не вступило в силу). То есть, Трамп угрожает, что пошлина может стать еще выше - если Индия не прекратит закупать российскую нефть. Президент США добавил, что если цена на энергоносители упадет достаточно низко, Россия вынуждена будет прекратить вести войну.

"Если цена на нефть снизится еще на 10 долларов за баррель, у него (Путина - Ред.) не будет выбора, потому что его экономика ужасна", - отметил Трамп.

Еще вчера МИД Индии дал понять, что страна не намерена отказываться от энергетической торговли с Россией.

"Индия начала закупки у России после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу в связи с войной. В то время сами США активно поощряли такой импорт со стороны Индии ради стабилизации мировых энергетических рынков", - заявило ведомство.

"Показательно, что страны, критикующие Индию, сами активно торгуют с Россией. В отличие от Индии, для них это не жизненно необходимая мера. В 2024 году товарооборот ЕС с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли в сфере услуг оценивался в 17,2 млрд евро – это значительно больше, чем весь объем торговли Индии с Россией за тот же период. Импорт сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий максимум в 15,21 млн тонн в 2022 году. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоресурсы, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химию, черные и цветные металлы, а также машиностроительное и транспортное оборудование", – говорится в заявлении.

Индия напоминает, что США продолжают закупать в России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.

"На этом фоне давление на Индию является необоснованным и несправедливым. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заявляет МИД.

Агентство Bloomberg указывает, что, несмотря на попытки давления Трампа, Индия ему не поддается.

Премьер-министр Моди, у которого в прошлом были теплые отношения с Трампом, "дал понять, что его администрация продолжит покупать российскую нефть". А официальные лица Индии заявили агентству, что "импорт (российской нефти - Ред.) предназначен для обеспечения предсказуемых и доступных цен на энергию для индийского потребителя", и назвали его "необходимостью, вызванной ситуацией на мировом рынке".

При этом конфликт из-за российской нефти - не единственный камень преткновения, осложняющий дискуссию по снижению пошлин. США требуют от Индии снять внутренние пошлины с сельскохозяйственного сектора, чего Моди не хочет.

В целом отношения между Моди и Трампом ухудшились во время второго срока президента США, особенно после столкновений между Индией и Пакистаном - когда Трамп пригрозил прекратить торговые переговоры и заблокировать доступ к рынкам США, если страны не прекратят боевые действия. "Трамп заявил, что его действия принесли мир, и это еще больше разозлило Нью-Дели", - пишет агентство.

То есть, пока Индия не поддается на ультиматумы Трампа, чему есть ряд причин. Одна из главных - эта страна давно играет для Запада и особенно США важную роль противовеса Китаю в регионе. И туда в последнее время переносятся производства многих западных компаний. То есть в этом вопросе, следуя терминологии Трампа, "карты" на руках у Индии.

Кроме того, судя из публичных заявлений, требования Вашингтона не выглядят как сделка - а похожи на попытку продавить односторонние экономические уступки со стороны Индии: снизить внутренние пошлины для США, да еще и отказаться от более дешевой российской нефти, а также в перспективе - российского оружия (Индия крупный его покупатель). За это Трамп обещает либо отменить недавно введенные пошлины против Индии, либо же введет более низкие тарифы.

Судя по реакции Индии, такая "сделка" ее совсем не радует.

В то же время, не исключено, что Индия попытается извлечь из этой ситуации свою выгоду - например, предложив Москве еще больше снизить цену на ее нефть, чтобы компенсировать потери от вводимых Трампом пошлин.

Сегодня в Россию прибыл советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал. Ожидается, что он "внесет ясность в вопрос о том, как Нью-Дели планирует управлять поставками сырой нефти из России на фоне признаков того, что Москва может еще больше снизить цены для Индии", пишет Tribune India.

По данным Bloomberg, позднее в этом месяце Россию посетит и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

При этом Times of India пишет, что покупка дешевой российской нефти выгодна не только Индии, но и Европе, которая перекупает у Нью-Дели дизельное и авиационное топливо.

Но даже если Индия все ж таки поддастся давлению Вашингтона и выпадет как покупатель российской нефти, Китай не прекратит закупки. Об этом Пекин уже заявил официально.

"Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергии способами, которые отвечают нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", – заявило вчера министерство иностранных дел Китая.

Напомним, что Индия и Китай - ключевые покупатели российских энергоносителей. И первоначальная идея Трампа состояла в том, чтобы наложить на них стопроцентные пошлины, если они продолжат закупать нефть из РФ. Отменить эти тарифы можно, с точки зрения Вашингтона, двумя способами. Первый - прекратить торговать с Россией. Второй - Россия соглашается на прекращение огня в Украине.

Однако Путин не верит в ультиматум Трампа, который заканчивается в пятницу, и не намерен ему следовать, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, Путин уверен в победе России и сомневается, что новые санкции США будут эффективными. Генштаб РФ заявил Путину, что украинский фронт "рухнет через два-три месяца".

При этом президент РФ "не хочет злить" Трампа и "понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее" - захват четырех областей Украины. В частном порядке Путин выразил "обеспокоенность" ухудшением отношений с США, но всё ещё "сохраняет надежду", что Россия сможет "снова подружиться" с Америкой и торговать с Западом. "Его беспокоит" раздражение Трампа, но он "не может позволить себе закончить войну только потому, что этого хочет Трамп".

Кремль не уверен, что Трамп вообще выполнит свой ультиматум, потому что "он и раньше угрожал", а затем не предпринимал никаких действий или менял свое решение. А также Москва не верит, что Китай прекратит покупать ее нефть.

New York Times также пишет, в Москве не восприняли всерьез угрозы Трампа усилить санкционное давление на Россию. Российская элита, как отмечается, считает, что уже приспособилась к жизни под ограничениями и способна справиться с любыми новыми мерами.

В то же время накануне визитка Уиткоффа в Москву явно усиливается согласование позиций. Сегодня созвонились Трамп и Зеленский. По словам украинского президента, обсуждалось окончание войны - но деталей Зеленский не привел.

В то же время, события после 8 августа могут иметь огромное влияние не только на Украину, но и в мировом масштабе.

Трамп обещает, в случае отказа Путина от перемирия, ввести 100% пошлины против покупателей российской нефти, крупнейшие из которых Индия и Китай. При этом обещает он это в последние дни так часто, что отказ от их введения станет очень сильным имиджевым ударом по нему.

Однако и введение также несёт для США и лично для Трампа огромные риски.

Если Китай, Индия и прочие не откажутся от закупок нефти из РФ и Трамп объявит о 100% пошлинах на товары из этих и других стран, то мир ждёт новый виток торговой войны. Будет сорвано торговое перемирие с Китаем со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, например, ещё большие ограничения поставок из Китая редкоземельных металлов. Торговая война начнётся и с Индией, которую Вашингтон рассматривал как противовес Китаю.

А если, по итогу, Трамп будет вынужден пойти на попятную и отменить пошлины, так и не добившись ограничения экспорта российской нефти, то это будет уже не просто имиджевым ударом, а геополитическим разгромом Америки.

Причем в данном случае вопросы войны в Украине или же отношений с Россией для Китая, Индии и прочих стран «глобального Юга» вторичны. На первый план выходит понятие суверенитета. Может ли Китай, Индия и другие позволить США диктовать с кем им разрешено торговать, а с кем нет? Или нужно американцев «поставить на место», показав, что они не могут приказывать другим государствам с кем ввести торговлю? Безусловно, в случае введения Вашингтона пошлин экономики и Индии, и Китая пострадают. Но вопрос суверенитета в Пекине и в Дели могут посчитать более важным, чем экономическую выгоду. Тем более, что если вторичные санкции принудят эти страны прекратить закупки российской нефти, то подобный инструмент США смогут затем использовать и по любым другим поводам против любых государств. В том числе и против Китая и Индии. Не исключено, что в том числе и такими соображения и объясняется резко негативная реакция этих стран на ультиматум Трампа.

К слову, отдельный вопрос - почему демократы, которые в последние месяцы вместе с «ястребами»-республиканцами активно продвигают идею введения пошлин против покупателей российской нефти, сами их не ввели, когда были при власти? Не потому ли, что не хотели оказаться в той же крайне рискованной ситуации, в которую теперь попал Трамп?

В общем, ставки для президента США колоссальные.

Избежать описанных выше рисков он может двумя способами.

Первый - все ж таки заставить Индию, а потом и Китай отказаться от российской нефти. Судя по всему это сейчас и есть главная задача для Трампа.Поэтому давление на Дели и Пекин с стороны Штатов сейчас вырастет колоссально. Но неизвестно - сработает ли оно, какой ответ будет от индийцев и китайцев, а также от России (будет ли она резко эскалировать ситуацию).

Второй, если первый вариант не сработает - попытаться вновь договориться с РФ о завершении войны в Украине. Причем в ситуации, когда рычаги принуждения уже почти исчерпаны, склонить Путина к прекращению огня могут только очень большие уступки ему. И не только от Трампа, но и от Украины (для чего потребуется очень жесткое давление на украинские власти со стороны Вашингтона).

Последний вариант, впрочем, сейчас кажется почти фантастическим. Тем более, что его также будет очень непросто реализовать из-за сопротивления Киева, Европы и многих сил внутри США.

Но ставки, повторимся, очень высоки. А потому после 8 августа могут быть очень неожиданные повороты событий.

Как будет работать "схема Трампа" по оружию для ВСУ

Европейцы начинают выделять средства по схеме, инициированной Трампом для вооружения Украины - когда Европа покупает у США оружие, а затем передает его Украине (либо компенсирует себе переданное Киеву ранее).

Вчера Нидерланды заявили, что выделяют на такие закупки 500 млн евро. За них купят компоненты для систем ПВО Patriot и ракеты к ним, сообщил в соцсети X министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Сегодня стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция выделят 486 млн долларов, которые пойдут на закупку американских систем противовоздушной обороны и артиллерии.

То есть, это суммы, которые уйдут в США. Когда собственно аналогичное вооружение поступит в Украину, не уточняется.

Министр обороны Шмыгаль вчера сообщил, что этот механизм поддержки Украины будет называться Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Он предполагает создание списка вооружений, сформированного на основе запросов Украины, но утвержденного командующим НАТО в Европе. Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

По словам Шмыгаля, страны НАТО смогут "финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы". То есть, закупать у США оружие для Украины.

Отметим, что ранее Америка бесплатно поставляла Украине все то оружие, которое могла. Деньги же европейцев уходили на поставки собственных вооружений, а также на закупку оружия для Украины в третьих странах. Теперь же Европа должна будет оплатить еще и американские поставки. Что явно не сыграет в пользу роста общего объема военной помощи Украине.

При этом пока неизвестно, сколько вообще оружия смогут продать Европе американцы и в какие сроки.

США могут передавать Украине только "избыточное" вооружение сверх собственных запасов и потребностей, заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер. Он отметил, что в этом плане у США есть "лимит" по возможностям поставок и Вашингтон не хочет оказаться в "стратегически невыгодной или уязвимой ситуации".

Поэтому сейчас Штаты сконцентрированы на производстве и продаже Европе нового оружия, чтобы она смогла передать свои запасы Украине.

Иными словами, США предлагают Европе уже сейчас опустошить свои запасы в пользу Киева, заключив контракты на закупку новых вооружений с американцами. Учитывая, что складские запасы Пентагона во многом истощены тремя годами войны, а новые вооружения быстро за океаном не произведут, то Европа получает длительное ослабление своих военных возможностей, за восстановление которых будет долгое время платить Штатам.

Очевидно, что в Европе это понимают, поэтому будут крайне осторожно выделять средства на "схему Трампа".

К тому же схема будет явно недешевой для ЕС.

Напомним, что по данным Госдепа, только на оружие для Украины - без других нужд - США потратили с 2022 по начало 2025 года 66,9 миллиардов долларов - то есть по 22 миллиарда в год. И это по внутренним ценам для американской армии - то есть, для внешних покупателей стоимость будет выше.

Таким образом, цена вопроса для Европы, если она захочет компенсировать прежные объемы американской помощи Украине - лишние десятки миллиардов в год. При том, что поставки будут ограничиваться темпами производства в Штатах.

Поэтому пока большой вопрос - превратится ли первый европейский миллиард для Украины в 20-30 миллиардов годовых. Без которых "схема Трампа" реальной погоды на фронте не сделает.

При этом, как мы уже писали, основная задача Трампа - это заставить Европу максимально инвестировать не в свой, а в американский ВПК. Для этого он лоббировал как повышение трат на оборону в НАТО до 5% ВВП, так и закупки американских вооружений в рамках торговой сделки с Евросоюзом.

И действия Трампа по "украинской схеме" ложатся как раз в эту логику - безотносительно того, имеет ли Белый дом целью вооружение Украины или просто пытается "выжать" из Европы побольше денег на развитие собственных военных мощностей.