В среду, 6 августа, в Украине идет 1260-й день войны с Россией.
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Последние новости
10.00 В больнице скончалась 32-я жертва российского обстрела Киева 31 июля, сообщает КГВА.
9.40 В Измаильском районе Одесской области после обстрела повреждена газовая инфраструктура, вспыхнул пожар, сообщает ОВА.
Его уже потушили. Из-за повреждения магистрального газопровода без газа остались 2,5 тысячи абонентов.
9.27 В пригороде Запорожья двое погибших и 12 раненых после удара ФАБов по базе отдыха, сообщает ОВА.
8.51 Ещё кадры прилёта по Измаильскому району Одесской области.
Бушует сильный пожар.
Местные паблики пишут об ударе по селу Орловка у границы с Румынией.
8.25 В ночь на 6 августа РФ атаковала объекты инфраструктуры в Измаильском районе.
По сообщению районной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов.
8.00 Трамп "взбесится", если его представитель Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками, пишет Financial Times.
"Всё зависит от того, с чем вернётся Уиткофф. Если Уиткофф вернётся с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится", - заявил источник издания.
При этом Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Трамп "введёт жёсткие санкции, если Путин не согласится прекратить войну".