В среду, 6 августа, в Украине идет 1260-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.00 В больнице скончалась 32-я жертва российского обстрела Киева 31 июля, сообщает КГВА.

9.40 В Измаильском районе Одесской области после обстрела повреждена газовая инфраструктура, вспыхнул пожар, сообщает ОВА.

Его уже потушили. Из-за повреждения магистрального газопровода без газа остались 2,5 тысячи абонентов.

9.27 В пригороде Запорожья двое погибших и 12 раненых после удара ФАБов по базе отдыха, сообщает ОВА.

8.51 Ещё кадры прилёта по Измаильскому району Одесской области.

Бушует сильный пожар.

Местные паблики пишут об ударе по селу Орловка у границы с Румынией.

8.25 В ночь на 6 августа РФ атаковала объекты инфраструктуры в Измаильском районе.

По сообщению районной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов.

8.00 Трамп "взбесится", если его представитель Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками, пишет Financial Times.



"Всё зависит от того, с чем вернётся Уиткофф. Если Уиткофф вернётся с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится", - заявил источник издания.

При этом Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Трамп "введёт жёсткие санкции, если Путин не согласится прекратить войну".