Анализируем итоги 1260-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области в районе Новохатского, серая зона подошла непосредственно к админгранице, свидетельствует карта Deep State.

Также россияне продвинулись под Константиновкой - в районе Яблоновки и Александро-Калиново.

К северу от Мирнгограда и Покровска российский войска зашли в промзону шахты "Родинская", пишет украинский боец с позывным "Мучной".

"Противник частично вошёл на территорию промзоны и контролирует часть технических зданий и расположенный рядом террикон. Также он пытается продвигаться дальше в сторону самого города", - пишет военный.

Сам Покровск под сильнейшими ударами российских дронов и РСЗО.

"Противник разрушает город, и его активность в этом направлении будет только усиливаться в связи с достигнутыми успехами в районе Родинского, к которому они подошли практически вплотную", - пишет Deep State.

"Мучной" добавляет, что "по городу действует вражеский центр "Рубикон" — предположительно он координирует действия диверсионно-разведывательных групп. Противник обстреливает центральные районы города, применяя как реактивные системы залпового огня, так и корректируемые авиационные бомбы. Есть попадания по жилой застройке. Ситуация крайне сложная — город фактически находится под прицелом".

Ряд продвижений у россиян в Серебрянском лесничестве и под Северском.

Также войска РФ продвинулись к северу от Купянска в районе Голубовки. Если посмотреть на карту, то цель движения россиян на данном участке фронта очевидна - окружить Купянск с востока. На карте DeepState видно, что зона боев (серая зона) охватила поселок мирный и приближается к Соболевке, с которой будет простреливаться главная дорога снабжения Купянска.

Сегодня - ровно год с начала наступления ВСУ в Курской области.

Год назад, на фоне тяжелой для украинских сил ситуации на прочих участках фронта, прорыв в Курскую область, который привел в короткие сроки к занятию плацдарма в более чем 1000 квадратных километров, был воспринят в Украине как грандиозный успех.

Произвел он сильное впечатление и в мире - впервые со времен Второй мировой на территорию России вторглась армия иностранного государства.

Плацдарм продержался до марта-апреля 2025 года, когда он был почти полностью потерян за исключением, по украинским данным, небольших полосок на приграничных территориях.

По прошествии года можно констатировать, что ни одна из заявленных публично и непублично целей операции не была выполнена и эффект от нее был, в целом, для Украины отрицательный, изменив в негативную сторону баланс сил на фронте.

Цели назывались (официально и неофициально) следующие:

1. Занятие крупного плацдарма в Курской области с выходом к Курской АЭС и к Курску, что могло бы резко усилить переговорную позицию Украины. Не выполнено. Наступление было остановлено на дальних подступах к АЭС и к областному центру.

2. Удержание плацдарма для размена на переговорах с РФ на захваченные ею украинские территории. Не выполнено. Плацдарм почти полностью потерян.

3. Оттягивание сил российской армии с других участков фронта для замедления там наступления ВС РФ. Задача эта выполнена с точностью до наоборот - для наступления в Курской области командование ВСУ перебросило лучшие подразделения с других участков фронта (а затем постоянно направляло резервы для удержания плацдарма), что привело осенью прошлого года к ускорению российского наступления на Донбассе. РФ, конечно, также была вынуждена отправлять в Курскую область дополнительные войска, но это в меньшей степени сказалось на ее положении в целом на фронте, чем переброска в Курскую область резервов ВСУ сказалась на положении на фронте украинских сил. У России резервов оказалось больше.

4. Защита Сумской области от нападения. Не выполнена. После потери Курского плацдарма российские войска вошли в Сумскую область. Значительно учились обстрелы Сум и других городов региона.

5. Дестабилизация ситуации внутри РФ через подрыв доверия к военно-политическому руководству России. В первые дни наступления ВСУ та же сетка телеграмм-каналов, которая, в свое время, готовила почву для мятежа Пригожина, начала активно поднимать волны «зрады» и паники. Что привело к некоторому падению рейтинга Путина и власти в целом. Но Кремль эти волны довольно быстро погасил. И ситуация через некоторое время успокоилась. Дестабилизации не случилось. Более того, Кремль использовал операцию ВСУ в Курской области для усиления мобилизации общества вокруг идеи «войны до победного конца». При этом у Курской операции все ж таки было существенное политическое последствие - в России значительно усилились позиции «партии войны», которая требовала не идти на какие-либо компромиссы с Киевом и не соглашаться на остановку огня по линии фронта, так как «Украина будет всегда источником опасности для нас, а потому войну нужно вести до ее полного разгрома». И это прямо сказывается сейчас на переговорах о перемирии.

6. Возвращение веры в победу в украинском обществе и среди западных партнеров. В краткосрочном плане это сработало. Но довольно быстро, на фоне нарастающих проблем на Донбассе и победы Трампа на выборах, эффект сошел почти на нет. А после потери плацдарма он и вовсе исчез.

Удар по газопроводу из Румынии

Сегодня россияне атаковали "Шахедами" газоизмерительную станцию "Орловка" на границе с Румынией. Зарево от пожара было видно за многие километры.

Украина заявила, что через "Орловку" импортировался американский СПГ и тестовые объемы азербайджанского газа.

Киев заявляет, что это "целенаправленный удар против энергетики и одновременно отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе". Зеленский заявил, что в Одесской области "был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону".

С недавних пор Украина действительно стала закачивать азербайджанский газ через Болгарию и Румынию - чтобы возместить дефицит газа накануне зимы.

При этом импорт из Румынии через ГИС "Орловка" был небольшим в сравнении с поставками из Венгрии, Польши и Словакии (см таблицу по импорту за первые 6 дней августа).

Однако это могло скоро измениться. Под давлением Еврокомиссии операторы газотранспортных систем в мае ввели единый сниженный тариф на прокачку по маршруту Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина (скидка с 12 до 10 евро за весь маршрут). И в связи с этим Украина хотела увеличить прокачку по данному маршруту.

Но, как видим, Россия показала, что будет этому препятствовать.

Характерно, что газовую инфраструктуру на границе Венгрии и Словакии, через которую Украина импортирует основные объемы газа (де-факто российского), Россия не атаковала.

Уиткофф в Москве и первые вторичные санкции

Сегодня в Москву прилетел спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Они встретились с Путиным и вели переговоры тет-а-тет на протяжении трех часов.

Помощник президента РФ Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "полезным и конструктивным". По его словам, Уиткофф передал Путину "некоторые сигналы" от Трампа по Украине, а Путин передал через Уиткоффа президенту США свои сигналы. При этом более развернутого комментария он не дал, заявив, что они последуют после того, как с содержанием беседы в Кремле ознакомится Трамп.

"Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал Ушаков.

С американской стороны комментариев к этой встрече пока не было.

Но вскоре после нее Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии в объеме 25% - за покупку российской нефти. При этом указ об этом называется вполне красноречиво: "противодействия угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации". В нем же говорится, что "действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". Также в указе сказано, что меры могут быть отменены в случае, если РФ или Индия предпримут действия, согласованные с США по исправлению ситуации. То есть РФ должна прекратить огонь в Украине, а Индия - прекратить покупать российскую нефть.

То есть, по сути, текст указа читается как индикатор того, что Трампу не понравилось озвученное Путиным в разговоре с Уиткоффом. Хотя конкретных выводов все ж таки делать рано. Сегодня Госдеп анонсировал заявление по поводу переговоров в Москве. Также, как пишут СМИ, Трамп уже проводит разговор с Зеленским, чтоб обсудить предложения Путина.

Но вернемся к указу.

Там уточняется, что тариф будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. То есть, по сути Индии (а вместе с ней, вероятно, и России) дали 21-дневную отсрочку. Это крайне важный момент, который говорит о том, что Трамп настроен скорее на сделку, чем на жесткое противостояние. И по сути эта отсрочка по времени совпадает с "50 днями Трампа", которые он дал Путину еще в середине июля.

Также в указе отмечается, что аналогичные меры могут быть предприняты и против других покупателей российского топлива.

"Министр торговли ... определяет, импортирует ли какая-либо другая страна прямо или косвенно нефть Российской Федерации. Если министр торговли обнаружит, что страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, ... рекомендует, следует ли мне предпринимать какие-либо действия в отношении этой страны и в каком объеме, включая вопрос о том, следует ли мне вводить дополнительную адвалорную ставку пошлины в размере 25 процентов на импорт товаров из этой страны", - говорится в документе.

Кроме того там сказано, что российской может быть признана нефть, которая по документам к России не имеет отношения.

"Термин "нефть Российской Федерации" означает сырую нефть или нефтепродукты, добываемые, перерабатываемые или экспортируемые из Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности субъекта, участвующего в производстве или продаже такой сырой нефти или нефтепродуктов", - говорится в указе.

То есть, Трамп хочет обкладывать пошлинами и тех, кто покупает российскую нефть, переработанную на НПЗ других стран (той же Индии, которая, как известно, активно перепродает российское топливо в Европу).

Также все это звучит как угроза Китаю - ещё одному, помимо Индии, крупному покупателю и реселлеру российской нефти.

Напомним, изначально Трамп угрожал Китаю, Индии и другим покупателям российской нефти 100-процентными пошлинами, но вчера внезапно заявил, что конкретный размер не называл. В итоге, как видим, пошлина составляет 25% и то не для всех. Накануне о том, что стопроцентных пошлин скорее всего не будет, писало агентство Bloomberg.

Также и телеканал CNN сомневался в том, что будут применяться 100-процентные вторичные пошлины. Он писал, что такие тарифы нанесут ущерб самим США и будут восприняты как блеф.

"Если мир в Украине по-прежнему кажется маловероятным, а Трамп реализует свой план, новая дубинка может ударить по экономике самой Америки — из-за более дорогих потребительских товаров, снижения рентабельности американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", - говорится в статье.

В частности, эти пошлины "приведут к усилению инфляции" в США, а также обременят американские предприятия более высокими затратами на импорт. Также это может привести к росту цен на нефть.



Индия и Китай являются не только крупными покупателями российской нефти, но и крупнейшими торговыми партнёрами США. Вероятно, Пекин допускает введение пошлин, но сомневается, что Трамп "сможет выдержать (результат) экономического ущерба" для Америки, а потому вскоре их отменит. Трамп уже так делал.

Аналитики считают, что Трамп может ввести пошлины в размере 10-30%, и тогда они "будут иметь больший вес" и побудят страны диверсифицировать свои поставки нефти.

Собственно, пока именно так и происходит. Пошлины такого размера не останавливают, но затрудняют торговлю между Индией и США (и потенциально другими странами). Вероятно, в Белом доме рассчитывают, что за время отсрочки в 21 день в Нью-Дели "дозреют" до отказа от российской нефти - чтобы вернуть доступ на рынок США. Либо надавят на Россию с целью согласиться на прекращение огня.

В любом случае Индия тут еще и выступила "показательным примером" для других стран, которые покупают российскую нефть - Трамп дал понять, что может и против них ввести 25-процентные тарифы за торговлю с Россией.

Индия, впрочем, уже резко негативно отреагировала на решение Штатов ввести тариф за российскую нефть и заявила, что предпримет ответные действия.

При этом накануне Bloomberg предполагал, что Путин может согласиться на воздушное перемирие (то есть, на взаимное прекращение ударов дронами и ракетами при продолжении боев на земле) в качестве компромисса.

Эксперты предполагают, что воздушное перемирие на данном этапе было бы даже выгодно Москве, поскольку Киев, в отличие от наземных операций, может наносить России существенный ущерб в воздушной войне - нанося удары по нефтебазам и парализуя работу аэропортов.

Но пока, повторимся, неясно, предлагала ли Москва нечто подобное. А если и предлагала, то как на это отреагировал Трамп.

Впрочем, ждать ответа, судя по всему, осталось недолго.