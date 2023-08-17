Жители села Шепаровцы на Прикарпатье могут остаться без домов из-за сильных оползней в районе реки Прут. Об этом сообщают "Подробности".

От ближайших домов до обрыва меньше пятидесяти метров. Берег начал обваливаться в 2010 году, после очередного наводнения. На сегодня над обрывом в воздухе повисла газовая труба. Люди опасаются, что в любой момент она может упасть.

Жители Шепаровцов - не единственные, кто может пострадать от оползней. Такая же ситуация еще в десяти селах. Причина везде одна - массовый вывоз гравия с берегов реки.

Местные предприниматели свозят к обрыву строительный мусор, чтобы укрепить берег. Собственного финансирования у сел не хватает.

Напомним, что в Одессе стройка может уничтожить ботанический сад.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области прокладывавших трубу рабочих настиг оползень. 12 июля, в пгт. Олевск Житомирской области двое копавших траншею и прокладывавших трубу мужчин упали в яму. Одного из них полностью засыпало землей.