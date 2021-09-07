Северный поток-2 выходит на финальную стадию. Компания -оператор газопровода Nord Stream 2AG сообщила о завершении сварки труб. В компании заявили, что на трубоукладочном судне Fortuna было сварено последнюю трубу из двух ниток газопровода. Теперь остается опустить трубу на дно океана в водах Германии и соединить участки газопровода, идущие от побережья Германии и со стороны Дании.

После чего, как сказано в сообщении Nord Stream 2AG, будут проведены "необходимые мероприятия перед вводов в эксплуатацию". Также в компании заявили, что рассчитывают запустить Северный поток-2 в эксплуатацию уже до конца этого года.

Также о скором запуске газопровода сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - заявил Лавров.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что первые поставки газа по Северному потоку-2 могут быть осуществлены уже в нынешнем отопительном сезоне.

На эту новость уже отреагировали в Украине. Как написал в Фейсбуке глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон, "Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по Северному потоку-2". Он также заявил: "Следующие месяцы станут испытанием для Европы относительно готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности".

Впрочем, похоже, что "противостоять давлению РФ" в Европе, как, впрочем, и в США никто особо не намерен. Переговоры Зеленского с Байденом относительно гарантий продолжения транзита, компенсаций Украине и возможных санкций против России так ничем и не закончились. Байден, правда, заявил, что лично гарантирует санкции против Северного потока-2 в случае угрозы для Украины, но конкретики за этим мало.

Также, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, запуск Северного потока-2 вряд ли притормозит решение немецкого суда о том, что газопровод подпадает под действие Третьего энергетического пакета, то есть, к нему должны иметь доступ другие трейдеры.

"По всей видимости, пока газ будет закупаться в нейтральных водах (это позволит обойти требования Третьего энергопакета - Ред.), в дальнейшем, возможно, будут приняты другие решения", - говорит Корольчук.

Мы уже писали, какие есть возможности обойти требование о допуске к трубе других поставщиков (например, допустив туда "Роснефть").

Главный аргумент для Европы в пользу скорейшего запуска Северного потока- 2 - цены на газ, а они сейчас просто зашкаливают. Котировки на европейских газовых хабах уже превысили рекордную отметку в 650 долларов за тысячу кубов. Дорожает газ также в Украине, так как он привязан к "импортному паритету". Еще недавно настоящим шоком стала цена на Украинской энергетической бирже в 20 гривен за куб. Но, как оказалось, это не предел.

Отдельные партии уже контрактуются по 23,5 гривны. И, если такая цена на рынке задержится, она, по словам Корольчука, может попросту "выключить" украинскую экономику.

Разбирались, запустят ли Северный поток-2 в ближайшее время и собьет ли это рекордные цены на газ - в Европе и Украине.

Когда запустят Северный поток-2

Достройка Северного потока-2 выходит на финальную стадию, и газопровод может начать качать газ в Европу уже в этом году, - в один голос заявляют оператор СП-2 Nord Stream 2AG, "Газпром" и российский МИД.

Как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, на Северный поток-2 идет "фронтальная атака", но его строительство завершится на днях. Также он добавил, что все, "в том числе американцы" уже поняли: проект вскоре будет реализован.

"Европа, главное, в лице Германии и других стран, участвует в этой стройке и говорит, что это (Северный поток-2 - Ред) нам нужно, а американцы заявляют: нет, вы ничего не понимаете, какая должна быть энергетическая безопасность вашего континента, а мы вот через океан сидим, нам все понятнее и виднее", - сказал Лавров, добавив, что США заинтересованы "пропихивать свой сжиженный газ" в Европу, и с этим, мол, связана их позиция.

Между тем, что касается позиции США по Северному потоку-2, то на сегодня она выглядит не такой уж безоговорочной.

Еще 1 сентября глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментариях агентству Reuters говорил, что газопровод еще можно заблокировать, хотя он и готов на 99%. По его словам, этот вопрос Украина готовилась обсуждать в США - что Вашингтон может сделать для остановки проекта. И как вариант Витренко предложил новые санкции против Nord Stream 2AG. Президент Владимир Зеленский на пресс-брифинге в Вашингтоне сказал, что Украина хочет договориться с США по гарантиям и санкциям в отношении Северного потока-2. И, якобы, что к США у Украины в этом плане больше доверия, чем к "некоторым другим партнерам".

"Все говорят, что он (Северный поток-2 - Ред.) будет достроен, а мы еще поборемся над тем, как он будет работать. Хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны в первую очередь США. Санкции, я имеют в виду", - заявил тогда Зеленский.

Впрочем, никаких конкретных договоренностей по этому поводу президент из Вашингтона не привез. В заявлении по стратегическому партнерству между Украиной и США сказано лишь, что Северный поток -2 является угрозой для европейской энергобезопасности.

Также есть "личные гарантии" президента СЩА Байдена по санкциям "в случае угрозы для Украины".

Но, как считает Корольчук, это вряд ли притормозит запуск Северного потока-2. Правда, на днях Юрий Витренко заявил, что запуск нового газопровода и его полноценная работа з еще не одно и то же. В эфире программы "Свобода слова" он признал, что Северный поток -2 все же достроят и даже могут пустить газ, но это, якобы, будут лишь тестовые поставки. А, якобы, коммерческие поставки газа в Европу пока все равно не будут идти, поскольку газопровод еще должен сертифицировать немецкий регулятор.

"Для того, чтобы проект начал работать, нужно, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству. И это большой открытый вопрос. Россия не обеспечивает это соответствие", - сказал Витренко.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, наоборот, называет сертификацию Северного потока-2 "формальностью", которая будет быстро пройдена, поскольку Германия заинтересована в запуске "трубы".

"Это будут не просто тестовые поставки, уже подписаны договоренности с конкретными ценами и объемами. Возможны разве что сдвиги в объемах. если изначально планировалось обеспечить до конца этого года прокачку порядка 10 млрд кубов, то из-за сдвига сроков запуска может быть меньше - до 5 млрд кубов", - говорит Корольчук.

Сам "Газпром" озвучил планы поставить в Европу по Северному потоку-2 5,6 млрд кубов газа до конца 2021 года.

Что касается решения немецкого суда о том, что Северный поток-2 подпадает под требования Третьего энергопакета ЕС, которое в Нафтогазе оценили как "перемогу", то, как считает Корольчук, оно вряд ли станет большой проблемой.

"Пока газ, возможно, будет закупаться в нейтральных водах. В дальнейшем возможны другие варианты, скажем, решение Германии о том, что 50% объемов будет закупаться для внутреннего рынка", - добавил Корольчук.

Аналитик Tele Trade Сергей Родлер говорит, что возможны попытки присвоения статуса оператору Nord Stream 2AG.

"Пока же Северный поток-2 действительно будет эксплуатировать не на полную мощность, а лишь на 50%", - отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, даже этого достаточно, чтобы сбить ценники на газ в Европе на 15-20%.

Что будет с украинским транзитом

Главный вопрос, который актуализируется для Украины после запуска Северного потока-2, - что будет с транзитом. Договор до 2024 года по прокачке российского газа по нашей ГТС есть, но возможен вариант, что "Газпром" просто будет платить за транзит, но на практике его не будет.

В этом случае взлетят ценники на распределения газа для украинцев, так как придется обеспечивать давление в трубе уже без российского ресурса.

Впрочем, как считает Родлер, транзит через нашу ГТС в ближайшее время сохраниться. Такого же мнения придерживается и Корольчук. Он отмечает, что "Газпрому" будет выгодно сохранить поставки через нашу ГТС в качестве резервных, а также для обеспечения газом рынков Италии и частично Австрии.

Тут, правда, вопрос объемов. Ведь при транзите в 18 млрд кубов (а именно до такого объем он может упасть при запуске Северного потока-2 на 50%, - заявил министр энергетики Герман Галущенко) - газа в нашей трубе уже будет "критически мало". А при обвале транзита до 15 млрд кубов, по словам Галущенко, Украина попросту не сможет содержать ГТС.

Между тем, никаких конкретных договоренностей по компенсациям наши власти так и не достигли.

"Более того, в списке проектов на 227 млрд долларов, которые Зеленский возил в США нет даже отдельной строкой модернизации ГТС, хотя проводить ее нужно, и у НАКа даже есть готовый проект с конкретным бюджетом - порядка $2 млрд", - говорит Короольчук.

Газовая скидка

Ценники на газ в Европе, которые должен обвалить запуск Северного потока-2, сейчас просто зашкаливают. Причем, еще недавно для рынка была шоком "психологическая" отметка в 600 долларов за тысячу кубов. Но этот ценник оказался явно не последним.

В ходе торгов 6 сентября на бирже TTF (к которой привязаны и цены на газ в Украине) октябрьский фюьчерс достиг 659 долларов за тысячу кубов.

Одной из причин подорожания газа в Европе стало резкое сокращение запасов в подземных хранилищах из-за аварии на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое. Затем "Газпром" объявил о планах наращивать запасы в европейских подземных хранилищах, но пока неизвестно, будет ли это сделано. Транзитные мощности трубопровода "Ямал-Европа" забронированы только до конца сентября. С октября начинается новый газовый год, но по резерву "Газпромом" трубы "Ямал- Европа" на это время пока ничего не известно.

Что активизировало разговоры о "газовом давлении" на Европу со стороны "Газпрома". Дескать, россияне таким образом хотят "ускорить" запуск Северного потока-2.

Как сказал Сергей Макогон, Газпром не стал бронировать на сентябрь и дополнительные мощности украинской ГТС в объеме 15 млн кубов в сутки.

"Это приведет к сокращению транзита со 124 млн кубических метров до 109 млн в сутки. Кроме того, Оператор ГТС постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн в сутки, но ни разу Газпром не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС", - написал Макогон в Фейсбуке.

Но, как говорит Корольчук, "происки "Газпрома" - это лишь одна из причин высоких цен на газ в Европе.

"Главная причина - массовая работа на этом рынке газовых спекулянтов, которых ранее там практически не было. Именно они сейчас "тестируют рынок", пытаясь определить, какая цена станет "дном". На газовых биржах играют в том числе, арабские компании, в частности, из ОАЭ и Катара, которым разгон цен на природных газ выгоден, поскольку это увеличивает шансы наращивать поставки в Европу сжиженного газа (он традиционно дороже природного). По этой же причине в высоких ценах на газ на европейских биржах заинтересованы также США", - отметил Корольчук.

По его словам, уже сейчас газ переоценен примерно вдвое.

"Если брать цены на газ в соотношении с нефтяными котировками (на биржах они взаимозависимы), то при нефти по 100 долларов за барель газ должен стоить не больше 400 долларов за тысячу кубов. А так как нефть сейчас - в районе 70 долларов, то еще дешевле. Думаю, на отопительный сезон газа по 650 долларов в Европе не будет, он подешевеет примерно до 400 долларов", - считает Корольчук.

Сергей Родлер считает, что после запуска Северного потока-2 газ в Европе будет стоить 500-550 долларов. То есть, все равно обвала до прежних 200 долларов за тысячу кубов не будет. Отчасти дорогой газ сохранится по объективным причинам - мировая экономика восстанавливается после пандемии, и потребление газа растет. Дорогой газ сейчас не только в Европе, но и на азиатских биржах. Кроме того, ценники гонит вверх зеленый разворот мировой экономики, предусматривающий увеличение потребления "чистого" газа при отказе от угля.

С другой стороны, предпосылки для газовых спекуляции на европейских хабах сохраняются, так как увеличение продаж газа на биржах, а не по двухсторонним договорам, и формирование "справедливой" рыночной цены - это одно из требований Третьего энергопакета, — говорит Рябцев.

В агентстве Fitch прогнозируют, что ажиотаж на европейском газовом рынке сохраниться и в 2022 году. В том числе, и по причине конкуренции за газ с азиатским регионом.

"Мы ожидаем, что текущие проблемы сохраняться и в 2022 году, но в следующем году рост будет не таким значительным, благодаря нормализации погодных условий и увеличению экспорта Газпромом", - говорится в отчете.

Что будет с тарифами в Украине

Прямая зависимость котировок на европейских хабах и тарифа на газ сохраняется в Украине.

У нас, напомним, цена на газ определяется по импортному паритету и учитывает стоимость ресурса на голландской бирже TTF, доставку в Украину и налоги.

Поэтому в Украине газ продолжает дорожать.

Как следует из отчета Украинской энергетической биржи, на прошлой неделе было проведено более 80 закупок газа бюджетными учреждениями, а средняя стоимость газа составила 18,81 гривну за куб. Общий разброс цен - от 15,46 до 23,55 гривен за куб.

То есть, если еще недавно шоком для рынка был ценник в 20 гривен за куб, и казалось, что дороже уже просто некуда, то, как видно, это - далеко не предел. Цены с легкостью преодолели «психологическую» планку в 20 гривен и продолжили рост. Эксперты говорят, что возможен и газ по 25 гривен за куб.

При этом для населения продолжают действовать годовые контракты с ценником порядка 8 гривен за куб. Коммунальщикам в договорах с "Нафтогазом" прописали цену в 7,4 гривен за куб. Но с оговорками - по такой цене поставят лишь некую квоту газа - средний объем, используемый конкретным теплокоммунэнерго за последние три года. Сами тепловики говорят, что этого объема им не хватит, а то, что сверху, придется закупать уже по рыночной цене.

"Нехватка же в среднем по рынку - порядка 30%", - добавил Корольчук.

Руководитель староконстантиновского КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Сергей Душенко рассказал нам, что они подписали контракт на закупку газа для бюджетных организаций по 17,2 гривен за куб.

"Это цена с НДС, но без распределения. Причем, ее будут постоянно пересматривать в зависимости от рыночной конъюнктуры. Понятно, что без повышения тарифов не обойтись. Мы уже подали городским властям расчеты по новым тарифам для бюджетников - 4,3 тысячи гривен за гигакалорию вместо действующего тарифа в 2,7 тысяч. Если тариф не повышать, образуется "дыра" в 56 млн гривен при том, что оборот нашего КП за прошлый год - 60 млн. Город пока нам компенсировать эту сумму не обещает", - говорит Душенко.

Также, по его словам, они подали расчеты по новым тарифам и для населения.

"Нигде в договоре с НАКом не сказано, как именно мы должны использовать квоту дешевого газа, пускать ее полностью для нужд населения или «миксовать» с бюджетниками. Поэтому проработали два сценария. Первый, если газ по 7,4 идет только для населения, означает рост тарифа для людей до 3030 гривен за гигакалорию (в прошлом году был 1,7 тысяч). все равно придется повышать, так как квоты нам не хватит на 12,5%. По второму сценарию, будет 3,3 тысячи гривен", — рассказал нам Душенко.

Но местные власти сейчас "на растяжке". Из ОП идет явный сигнал - держать тарифы для населения. При этом непонятно, что будет компенсировать разницу, ведь у местных бюджетов денег на это нет.

Как говорит наш источник на газовом рынке, сейчас идут торги в Кабмине - сколько готовы дать из госбюджета. Но пока конкретных договоренностей нет.

"Если ничего компенсировать не будут, и придется покупать газ по рыночным ценам, это сразу же долги, а вслед за ними - переход к поставщику последней надежды (то есть, к НАК "Нефтегазу"). В Минэнерго на одной из недавних встре мы прямо спросили у представителя НАКа - что будет, если не сможем внести предоплату за газ для населения по 7,4 гривен за куб. Ответ был категоричен - расторжение контракта и передача поставщику последней надежды, а там газ уже по 12 гривен за куб", — рассказал Душенко.

"Если в Европе цены на газ снизятся до 400 долларов, то у нас газ на бирже будет порядка 12 гривен. Это еще более-менее приемлемая цена, потому что при газе по 20 гривен и больше экономика просто "выключится", - подытожил Корольчук.