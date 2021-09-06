Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" заработает через несколько дней.

Об этом со ссылкой на российского министра сообщает "Интерфакс".

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - сказал Лавров 6 сентября.

Вероятно, Лавров имел в виду, что "Северный поток-2" будет достроен через несколько дней (что соответствует более ранним прогнозам немцев, которые называли 11 сентября как крайний срок достройки), пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Заработает газопровод только после того, как пройдет сертификацию в Германии. И там есть нюансы касательно норм третьего энергопакета, который запрещает поставщику газа владеть трубопроводами и монопольно поставлять по ним газ. Но в России уже прорабатывают схему, по которой можно эти ограничения обойти (часть газа будет поставлять не Газпром, а Роснефть).

"И пока прогнозы, которые озвучиваются в Москве и в Европе, сходятся в том, что вся процедура будет завершена в ближайшие месяцы и газ пойдет уже до конца года. Тем более, что ситуация с зашкаливающими ценами на газ требует запуска СП-2 в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Напомним, цены на газ в Европе продолжают бить рекорды и уже достигают 650 долларов.

Также "Страна" писала о том, что США не стали обещать Зеленскому остановить "Северный поток - 2".