До конца года. В Австрии назвали время старта "Северного потока-2"
Райнер Зеле, экс-глава австрийской OMV (нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе - Ред.) выдал прогноз по окончательному завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" и началу его промышленной эксплуатации.
По мнению влиятельного управленца прокладка завершится уже в ближайшие дни, а поставки российского газа в Европу стартуют еще до 31 декабря этого года.
Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.
"Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG - Ред.) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены", - рассказал Райнер Зеле.
Он также заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку - 2" начнутся уже в этом году. При этом он сослался на обещания главы "Газпрома" Алексея Миллера по этому поводу.
Однако Райнер Зеле уточнил, что реальные сроки начала поставок будут зависеть, в конечном итоге, от даты завершения сертификации "Северного потока - 2".
Залогом того, что проект получил зеленый свет", стала сделка между Джо Байденом и Ангелой Меркель, уточнил экс-глава OMV.
Добавим, что Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной этого года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и 1 сентября покинул свой пост.
Ранее "Страна" в материале "Северный поток" не остановят, по НАТО сроков нет" привела 12 главных пунктов из совместного заявления Байдена и Зеленского.