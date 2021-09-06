Райнер Зеле, экс-глава австрийской OMV (нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе - Ред.) выдал прогноз по окончательному завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" и началу его промышленной эксплуатации.

По мнению влиятельного управленца прокладка завершится уже в ближайшие дни, а поставки российского газа в Европу стартуют еще до 31 декабря этого года.

Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.



"Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG - Ред.) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены", - рассказал Райнер Зеле.

Он также заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку - 2" начнутся уже в этом году. При этом он сослался на обещания главы "Газпрома" Алексея Миллера по этому поводу.

Однако Райнер Зеле уточнил, что реальные сроки начала поставок будут зависеть, в конечном итоге, от даты завершения сертификации "Северного потока - 2".

Залогом того, что проект получил зеленый свет", стала сделка между Джо Байденом и Ангелой Меркель, уточнил экс-глава OMV.

Добавим, что Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной этого года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и 1 сентября покинул свой пост.

Ранее "Страна" в материале "Северный поток" не остановят, по НАТО сроков нет" привела 12 главных пунктов из совместного заявления Байдена и Зеленского.