На сайтах Офиса президента Украины и Белого дома США вышло совместное заявление о стратегическом партнёрстве США и Украины.

Отметим, что несмотря на анонсы украинской стороны, в финальном релизе не оказалось обещаний остановить "Северный поток-2". Также США поддержали курс Украины в НАТО, но отказались прописывать сроки в соглашении.

"Страна" выделяет главное из заявлений лидеров:

1. Киев и Вашингтон активизируют работу Комиссии по стратегическому партнёрству. Новую хартию о таком партнёрстве подпишут главы МИД осенью.

2. Страны закончили подготовку стратегического оборонного рамочного соглашения.

3. США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы на этом направлении. Но нет никакой конкретики - относительно сроков присоединения или предоставления ПДЧ. Хотя именно это Зеленский декларировал как одну из целей визита.

Также нет обещаний сделать Украину основным союзником вне Альянса. То есть эту тему Байден педалировать не хочет - видимо, чтобы не злить Москву.

4. Подготовили соглашение о совместных исследованиях в сфере разработки вооружений.

5. В октябре в Киеве проведут конференцию по кибербезопасности.

6. Подписали меморандум о сотрудничестве в космосе. Речь про обмен информацией со спутников.

7. Продлили на семь лет договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. Интересный посыл в свете призывов о восстановлении ядерного статуса.

8. "Немедленное" избрание в Украине нового главы САП в соответствии с "лучшими международными практиками". То есть - под надзором США.

9. Украина и США объявляют о начале Стратегического энергетического диалога. Речь о привлечении инвестиций в зелёную энергетику. Чтобы сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.

10. В рамках "Плана по спасению Америки" Украина получит 12,5 миллионов долларов на борьбу с пандемией.

11. США выделяют Украине 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Донбассе.

12. По "Северному потоку-2" никакой конкретики, кроме той, что уже была известна: США будут помогать Украине сохранять транзит российского газа тем, что назначат спецпредставителя по этому вопросу.

То есть останавливать проект не будут. О компенсациях Украине за потерю газовых доходов - в заявлении тоже ни слова.

В среду, 1 сентября, в США встретились Джо Байден и Владимир Зеленский. Украинский президент прилетел еще 31 августа и провел ряд встреч, о которых мы подробно писали.

Подробно о деталях переговоров читайте в обновляемом материале "Страны".