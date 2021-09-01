В Вашингтоне поздно ночью 1 сентября (по киевскому времени) завершилась встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она проходила в Белом доме.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Встреча лидеров стран длилась в общей сложности более двух часов.

Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Буквально за полчаса до прибытия в Белый дом украинской делегации в официальном Твиттере Байдена появилась запись о том, как он с нетерпением ждет встречи с Зеленским, чтобы "подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

Что именно происходило в Овальном кабинете, где началась встреча, неизвестно, так как Белый дом потребовал не транслировать ее.

Пресс-служба Белого дома лишь обнародовала короткое видео с предварительными заявлениями президентов. В основном это были общие и уже не раз сказанные слова об общих ценностях Украины и США, а также поздравления со стороны Байдена с 30-летием украинской независимости и соболезнования (со стороны Зеленского) в связи с гибелью "американских героев" в Афганистане.