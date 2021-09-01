Президент США Джо Байден, в преддверии встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоится сегодня в 21:00 по Киеву, написал, что ожидает эту с нетерпением.

Об этом американский президент написал в своем Тwitte-аккаунте.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.



Напомним, 31 августа началась рабочая поездка Владимира Зеленского в Вашингтон, в ходе которой он уже провел встречу с министром обороны США. Стороны подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Сегодня, 1 сентября, в девять вечера по киевскому времени, состоится встреча Зеленского и Байдена, которая продлится два с половиной часа. Совместный брифинг у лидеров государств не запланирован.

Также сообщалось, что Зеленский начнет переговоры с Байденом с обсуждения вопросов временно неподконтрольного Киеву Донбасса и аннексированного Крыма.