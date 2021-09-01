Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден будет стремиться в ходе переговоров убеждать украинского президента Владимира Зеленского в том, что Штаты привержены противодействию российской экспансии в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

В частности, как сообщил высокопоставленный представитель американского президента, Байден во время встречи планирует обсудить вопросы национальной безопасности Украины в противодействии России и способы оказания американской помощи.

Также президенты обсудят усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, Владимир Зеленский находится с визитом в США. Встреча президента Украины с Джо Байденом начнется в 21:00 и продлится 2,5 часа. Совместного брифинга по итогам встречи не анонсировано.

Зеленский в США презентовал план трансформации Украины и провел встречу с министром обороны США. По итогам встречи подписали межправительственное соглашение о новых проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки новых систем вооружений.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как прошел первый день визита Зеленского в США

Напомним, Financial Times назвала две вещи, которых Зеленский сегодня попросит у Байдена