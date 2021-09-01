В текстовой подводке к сюжету американского C-SPAN при указании фамилии президента Владимира Зеленского допустили ошибку, от чего текст начинается фразой "президент Левински"

На забавную опечатку в материале обратили внимание пользователи сети.

Материал датирован 31 августа и касается встречи Зеленского с министром обороны США. Примечательно, он до сих пор остается неотредактированным, фамилия президента Украины указана как "Левински" в первом абзаце, в других частях текста она указывается корректно.

Так совпало, что фамилия Левински американской истории связана с широко известным скандалом Клинтон-Левински, когда в 1998 году были обнародованы факты сексуальных отношений между 49-летним президентом Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Cable-Satellite Public Affairs Network (C-SPAN) — американская сеть кабельного и спутникового телевидения, которая была создана в 1979 году отраслью кабельного телевидения в качестве некоммерческой общественной службы.

Скриншот: Опечатка выделена красным

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в США. В 21:00 по Киеву пройдет встреча Зеленского с американским президентом. Байден уделит Зеленскому 2,5 часа. Встреча пройдет без совместного брифинга

Как сообщалось, Зеленский в США презентовал план трансформации Украины.