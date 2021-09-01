Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Вашингтоне, намерен начать переговоры с американским коллегой Джо Байденом в среду, 1 сентября, с обсуждения вопросов аннексированного Донбасса и Крыма.

Об этом украинский лидер заявил в американской столице, пишет "Общественное".

Президент заявил, что беседа пройдет в формате не просто вопрос-ответ. По словам Зеленского, "это будет серьезная встреча", в которой будет несколько секторов разговора. Также президент добавил, что планирует начать переговоры с Байденом с темы Крыма и Донбасса.

Кроме того, среди вопросов, которые обсудят президенты, будет подниматься тема инвестиций.

Кроме того, стороны поговорят, как добавил Зеленский, "о больном вопросе" - российском газопроводе "Северный поток-2".

Президент сказал, что обсудит с Байденом то, как будет работать газопровод после достройки (завершить строительство, напомним, в Германии обещают до 12 сентября текущего года - Ред.). Также Украина, продолжил Зеленский, хотела бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США, добавив, что имеет в виду введение новых санкций против России.

Встреча Байдена и Зеленского начнется сегодня в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, президент Украины во время своего визита в США встретился с администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном.

Кроме того, Зеленский рассказал, о чем договорились военные министры США и Украины.