Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с бывшим астронавтом, а ныне администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном.

Об этом глава государства написал в своем Твиттере вечером (по киевскому времени) 31 августа.

Твит Зеленский начал с того, что Украина должна вновь стать космической державой.

"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором (официально его должность называется администратор, а не директор - Ред.) НАСА Биллом Нильсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украину!" - написал президент.

Какие уникальные технологии он имел в виду, Зеленский не уточнил.

Напомним, президент с супругой прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа.

В Офисе президента с момента начала визита Зеленского анонсировали подписание "стратегических документов" с Пентагоном, Госдепом, НАСА и другими американскими ведомствами. Дошло ли дело в случае с НАСА дальше обсуждения проектов к подписанию таких документов, неясно.