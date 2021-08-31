Владимир и Елена Зеленские ночью 31 августа (по киевскому времени) прибыли с рабочим визитом в столицу США по приглашению американского президента Джо Байдена.

Об этом супруги практически одновременно сообщили в своих аккаунтах Инстаграм, опубликовав соответствующие фото.

"Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - прокомментировал фото Зеленский.

"Прибыли в США с рабочим визитом Владимира", - Елена Зеленская/Instagram

"Каждое событие этих активных дней - возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", - написала первая леди Зеленская.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в повестке дня визита - встреча лидеров Украины и США в формате один-на-один и в расширенном составе делегаций.

Состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

В свою очередь, Елена Зеленская заявила о намерении запуска украиноязычного аудиогида в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встрече с женщинами Power women.

Также она сообщила об открытии "Украинского дома", посещении музея Холокоста, рабочих встречах в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визите в художественную галерею De Young.

Напомним, поначалу визит Зеленского планировался в июле, но в итоге Белый дом назначил его на 30 августа.

Затем из-за событий в Афганистане дату встречи президентов стран сдвинули на один день позже - на 31 августа.

Однако и она оказалась не конечной: беседу Байдена и Зеленского снова перенесли - на сей раз на 1 сентября. Как писала "Страна", из-за бесконечных переносов программу пребывание украинского лидера в США пришлось кардинально менять в последний момент.