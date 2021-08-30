Утром в понедельник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский вылетает в США. Из-за уже третьего по счету переноса его втречи с Байденом программа поездки главы украинского государства полностью поменялась.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова пишет "Интерфакс-Украина".

Никифоров рассказал журналистам, что Владимир Зеленский сейчас уже вылетает в Вашингтон. Запланировано, что по прибытию два дня он проведет в Вашингтоне и после - Калифорнии.

Комментируя перенос встречи украинского и американского президентов на 1 сентября, Никифоров рассказал, что сделано это было по инициативе американцев. Они попросили отложить переговоры, так как 31 августа - в день, на который они были назначены - истекает время, которое талибы дали на эвакуацию иностранцев из Кабула.

"Видимо Зеленский понимает, что на фоне урагана и Афганистана о нем вообще могут забыть, а потому решил уже хотя бы попасть в США, что в очередной раз перенести визит было не с руки", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что до этого встречу Байдена и Зеленского перенесли с 30 на 31 августа. Тогда это поясняли расширением программы переговоров.

Также мы сообщали, что посол Маркарова раскрыла детали визита президента Зеленского в США.