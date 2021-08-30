Зеленский вылетает в США. Программа визита полностью изменится из-за переноса встречи с Байденом
Утром в понедельник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский вылетает в США. Из-за уже третьего по счету переноса его втречи с Байденом программа поездки главы украинского государства полностью поменялась.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова пишет "Интерфакс-Украина".
Никифоров рассказал журналистам, что Владимир Зеленский сейчас уже вылетает в Вашингтон. Запланировано, что по прибытию два дня он проведет в Вашингтоне и после - Калифорнии.
Комментируя перенос встречи украинского и американского президентов на 1 сентября, Никифоров рассказал, что сделано это было по инициативе американцев. Они попросили отложить переговоры, так как 31 августа - в день, на который они были назначены - истекает время, которое талибы дали на эвакуацию иностранцев из Кабула.
"Видимо Зеленский понимает, что на фоне урагана и Афганистана о нем вообще могут забыть, а потому решил уже хотя бы попасть в США, что в очередной раз перенести визит было не с руки", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, "Страна" писала о том, что до этого встречу Байдена и Зеленского перенесли с 30 на 31 августа. Тогда это поясняли расширением программы переговоров.
Также мы сообщали, что посол Маркарова раскрыла детали визита президента Зеленского в США.