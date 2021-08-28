В Белом доме подтвердили, что встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится, несмотря на кризис в Афганистане.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден встретится с Зеленском в Белом доме на следующей неделе. Он выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины перед агрессией РФ.

Также лидеры обсудят сотрудничество в сфере энергобезопасности, борьбу с коррупцией и внедрение реформ, основанных на демократических ценностях.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что 31 августа - это день завершения вывода американских войск из Афганистана.

И именно к этому и будет приковано внимание в США. Что администрации Байдена как раз на руку.

Встреча с Зеленским, проведенная в этот день, стопроцентно уйдет на периферию внимания американской прессы. И неудобные для Байдена вопросы "Северного потока-2" в этот день вряд ли будут будоражить общественное мнение.

И это как раз негативный момент для Зеленского, который планировал сделать свой визит в США топ-темой не только в Украине, но и самой Америке. Где противники Байдена уже упрекают его в "зраде" по поводу СП-2", - говорится в сообщении.

Напомним, это встречу уже переносили несколько раз. В начале июня, когда Байден пригласил Зеленского по телефону в Вашингтон, шла речь о том, что поездка состоится в июле. Потом выяснилось, что в Белом доме не готовы общаться с Зеленским в июле и что встреча состоится 30 августа. Этот перенос вызвал сильное неудовольствие Банковой.

Затем визит отодвинули снова, правда, всего на один день - на 31 августа.

На днях в Кабуле произошел теракт, после этого появились слухи о возможном новом переносе встречи. Несмотря на это, в окружении украинского президента усиленно заверяют, что новый перенос невозможен. Об этом говорил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Также вчера глава МИД Украины заявил, что не видит индикаторов переноса встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне.