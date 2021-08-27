Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал разговоры о том, что из-за терактов в Кабуле перенесут встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена, на которой должны подписать документы о партнерстве. По словам главы МИД, признаков переноса встречи нет.

Об этом чиновник заявил 27 августа в эфире телеканала "Украина 24".

Кулеба заверил, что в четверг, в день терактов в аэропорту Кабула, в Вашингтоне полным ходом шла активная подготовка к визиту Зеленского. А сейчас "никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет".

Министр указал, что визит Зеленского в США согласован на 99%.

"Есть пару тем, которые президенты обсудят уже непосредственно, но в принципе все другое согласовано, потому я оптимистично настроен", - добавил он.

По словам Кулебы, ряд документов уже готов к подписанию.

"Среди них документ в сфере сектора обороны и безопасности. Готовы к подписанию документы в сфере торговли между нашими странами. Потому пока что все идет по планом", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что "это будет визит, который выведет отношения Украины и США на новый уровень".

Между тем встречу уже переносили несколько раз. В начале июня, когда Байден пригласил Зеленского по телефону в Вашингтон, шла речь о том, что поездка состоится в июле. Потом выяснилось, что в Белом доме не готовы общаться с Зеленским в июле и что встреча состоится 30 августа. Этот перенос вызвал сильное неудовольствие Банковой.

Затем визит отодвинули снова, правда, всего на один день - на 31 августа.

Несмотря на это в окружении украинского президента усиленно заверяют, что новый перенос невозможен. Кроме Кулебы об этом говорил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.