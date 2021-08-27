Заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с представителями посольства США в Киеве. Стороны обсудили вопросы безопасности в рамках подготовки визита Владимира Зеленского в Штаты, который состоится в последний день лета.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 27 августа.

В частности, среди других представителей диппредстаивтельства, Машовец встретился с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт. Стороны обсудили будущий визит президента Украины в США и замглавы ОП рассказал о проектах трех двухсторонних документов по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической сфере. Сторона США заявила о готовности подписать их во время визита Зеленского.

В ходе беседы обсудили и возможность увеличения количества американских советников в сфере безопасности и обороны, а также дальнейшее сотрудничество в направлении кибербезопасности.

Ранее в рамках подготовки визита Зеленского в США, в Вашингтон поехал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также "Страна" подробно анализировала, что в США ждут от визита президента Украины.