Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна была состояться 31 августа, перенесли на один день - на 1 сентября.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Белый дом.

По изначальному плану встреча глав двух стран должна была состояться 31 августа. В то время как на первое сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие мероприятия.

Решение о переносе встречи на высшем уровне прокомментировал Телграм-канал "Политика Страны".

"Все-таки встреча Байдена и Зеленского переносится. На один день - на 1 сентября. По просьбе американской стороны. Видимо, Байден хочет посвятить 31 августа (последний день вывода американских войск из Кабула) вопросам Афганистана", - говорится в посте канала.

Напомним, встречу Байдена и Зеленского переносят уже не в первый раз. В начале июня, когда Байден пригласил Зеленского по телефону в Вашингтон, шла речь о том, что поездка состоится в июле.

Немного позже в Белом доме заявили, что не готовы общаться с Владимиром Зеленским в июле и встреча состоится 30 августа. Такой перенос вызвал сильное недовольство Банковой.

Но на этом история со сроками встречи президентов не закончилась: ее опять перенесли на один день, на 31 августа. Как заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, перенос связан с тем, что формат переговоров расширили. В свою очередь в Белом доме подтвердили, что встреча президентов состоится, несмотря на кризис в Афганистане, но точной даты не назвали.