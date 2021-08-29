Представители "украинской общественности" в лице Светланы Залищук, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и некоторые представители "Слуги народа" написали письмо Джо Байдену, в котором раскритиковали его решение об отмене санкций против "Северного потока-2" и его гендиректора Матиаса Варнинга.

Заявление опубликовал американский аналитический центр Atlantic council.

"Во время своих визитов в Украину в 2014 и 2015 годах вы смотрели в глаза тем, кто пролил кровь на Майдане и чьи тела до сих пор не зажили от пуль и осколков российских мин и снарядов. Затем вы говорили об общих ценностях и утверждали, что Соединенные Штаты никогда не оставят Украину в ее борьбе за свободу. Нас обнадежило ваше глубокое понимание Украины и опасностей агрессивной внешней политики Москвы, ваше заявленное намерение сплотить демократический мир против авторитарного вызова и ваше обязательство рассматривать коррупцию как угрозу национальной безопасности. В качестве центрального элемента этой политики вы как кандидат в президенты обещали быть жесткими по отношению к России и неоднократно обещали сделать все, чтобы остановить ее газопровод "Северный поток - 2".

По этим причинам мы вместе с большинством наших соотечественников-украинцев и многими американцами украинского происхождения были воодушевлены вашей победой на президентских выборах в США.

Сегодня эти надежды рухнули из-за решения вашей администрации выступить против санкций и дать зеленый свет "Северному потоку - 2", позволив Кремлю довести его до завершения.

Условия соглашения, заключенного вами с канцлером Германии Ангелой Меркель, и меры, которые оно предлагает, чтобы помешать Москве использовать трубопровод в качестве рычага воздействия, неадекватны, расплывчаты и имеют неясные юридические последствия. Они напоминают нам о пустых «гарантиях», данных Украине в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия.

Соглашение между США и Германией, заключенное вашей администрацией, ставит под угрозу значительную помощь США, которая была инвестирована в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом.

Ваше решение по "Северному потоку - 2", о котором было объявлено в конце июля, вознаграждает президента России Владимира Путина десятками миллиардов долларов в российский государственный бюджет в то время, когда Россия тратит миллиарды на финансирование злонамеренной деятельности в Соединенных Штатах и продолжение военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу.

Мы, подписавшие это письмо, были на передовой борьбы Украины за демократию и реформы. Сегодня эти усилия, а также ваши заявленные усилия сплотить демократический мир против авторитаризма и глобальной коррупции ослаблены решением вашей администрации потакать Германии в проекте "Северный поток-2".

Это решение полностью противоречит антикоррупционному меморандуму Белого дома от 3 июня 2021 года, в котором утверждается: "Коррупция… предоставляет авторитарным лидерам средство подрыва демократии во всем мире". Позволить российской государственной энергетической компании "Газпром" завершить и ввести в действие свой клептократический проект "Северный поток - 2" означает не меньше, чем подарить авторитарному лидеру Владимиру Путину дополнительный инструмент для подрыва демократии по всей Европе", - говорится в письме.

Отметим, что подписали его украинские политики и чиновники, которых принято относить к так называемым "соросятам" и которые ранее активно поддерживали Байдена на выборах президента.

Напомним, в июле Министерством иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление США и Германии относительно сделки по "Северному потоку-2". Договоренность предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины и продление до 10 лет транзита российского газа через украинскую территорию.

Как сообщалось, ранее Путин заявил, что санкции США уже не могли остановить "Северный поток-2"