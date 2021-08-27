Российская компания "Газпром" прекратила продавать на своей электронной площадке газ на 2022 год, из-за чего цена на голубое топливо в Европе превысила $580 за тысячу кубов. Остановка продаж произошла через час после обнародования решения немецкого суда, отказавшегося освобождать "Северный поток - 2" от норм газовой директивы Евросоюза.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, "Газпром экспорт" перестал предлагать на электронной торговой площадке газ с поставками в первом квартале 2022 года, а также на весь 2022 год. Последний контракт на первый квартал следующего года был продан 23 августа, 24 и 26 августа на продажу выставлялись только контракты на 2023 год.

Со среды, 25 августа, на площадке "дочки" "Газпрома" оказались доступны лишь контракты на зиму 2022-2023 года и на весь 2023 год.

В результате вечером 27 августа цена газа на европейском рынке превысила $580 за тысячу кубометров, что более чем на 6% больше, чем в четверг.

Ранее "Страна" приводила комментарии Москвы и Киева по поводу решения суда ФРГ об освобождении газопровода от норм газовой директивы ЕС.

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