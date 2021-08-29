Президент Соединенных Штатов Джо Байден уснул во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

"Накануне визита Зеленского в США на встречу с Байденом ему, вероятно, полезно будет посмотреть на видео со встречи американского президента с израильским премьером", - говорится в сообщении.

Примечательно, что после визита в США премьер Израиля поблагодарил Байдена за продуктивную встречу.

"Хочу поблагодарить вас за теплые слова, в которых выражается ваша глубокая поддержка государства Израиль. Вы такой же верующий человек, как и я. Я с нетерпением жду нашей совместной работы сейчас и надеюсь, что она продлится долгие годы, спасибо", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден кивнул, отвечая на вопрос журналиста о том, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом написала ведущая телеканала PBS Ямиче Алсиндор.

Ранее "Страна" писала о том, что в Женеве стартовали переговоры Путина и Байдена в расширенном составе, будут обсуждать и Украину.

Также мы сообщали, что Байден на встрече с Путиным назвал Россию великой державой.