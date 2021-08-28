Вечером (по Киеву) субботы, 28 августа, президент США Джо Байден предупредил о высокой вероятности новых терактов в аэропорту Кабула в ближайшие сутки или 36 часов.

Об этом сообщает "Агентство Франс Пресс" (AFP) в своем Тwitter-аккаунте.

"Военное командование США считает, что еще одна террористическая атака, такая как теракт смертника в аэропорту Кабула, "весьма вероятна в ближайшие 24–36 часов", - предупредил в субботу президент Джо Байден", - сказано в твите агентства.

Между тем американские власти уже начали эвакуацию военнослужащих США из аэропорта в Кабуле. При этом, по словам представителя Пентагона Джона Кирби, сам аэропорт все еще контролирует американская армия.

Напомним, после того, как боевики "Талибана" захватили Афганистан, в том числе и его столицу, в аэропорту Кабула собралось большое количество людей, которые хотят покинуть страну. В хаосе, который образовался в аэропорту, погибли десятки людей. При этом талибы заявили, что эвакуация из Афганистана должна закончиться 31 августа.

Несколько дней назад в аэропорту произошли теракты, в которых после подрыва смертников погибли как афганцы, так и граждане США.