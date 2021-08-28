В субботу, 28 августа, талибы разметили дополнительные силы у аэропорта Кабула перед завершением операции по эвакуации иностранцев.

Об этом сообщили в Associated Press.

По данным издания, так они пытаются не допустить больших толп и скопления людей на подъездах к аэропорту. Боевики расставили новые КПП, где дежурят вооруженные люди на захваченных американских внедорожниках.

Кроме того, талибы начали стрелять в воздух и выпускать цветной дым на дороге, которая ведет к аэропорту, из-за чего люди начали разбегаться.

Отметим, что ранее боевики, которые захватили Афганистан, заявили, что не будут терпеть иностранные войска на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. По данным США, более 100 тыс. человек благополучно эвакуировали, начиная с середины месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом не исключает повторение теракта в аэропорту Кабула, но эвакуацию обещает не останавливать.

Также мы писали, что под Москвой приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана украинцами.